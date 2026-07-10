Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Безумная старуха» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Легенды на «Белых ночах»: «Звезды Русского Радио» подарили Петербургу незабываемый музыкальный вечер

Легенды на «Белых ночах»: «Звезды Русского Радио» подарили Петербургу незабываемый музыкальный вечер

10 июля 2026 19:22 Проверено редакцией
Легенды на «Белых ночах»: «Звезды Русского Радио» подарили Петербургу незабываемый музыкальный вечер

Второй день музыкального марафона «Белые ночи», прошедший в Санкт-Петербурге 9 июля под знаком «Звезд Русского Радио», стал настоящим триумфом звезд, достигших музыкального Олимпа. После драйва и молодежного задора «Звезд Хайпа» сцена приняла артистов, чьи имена давно вписаны в историю отечественной эстрады.

Вечер продолжил традиции одного из старейших музыкальных фестивалей страны. Вот уже более 30 лет фестиваль «Белые ночи», проходящий при поддержке «Русского Радио» и телеканала РУ.ТВ, собирает в Северной столице любимых исполнителей. Второй день и концерт «Звезды Русского Радио» объединил песни, которые вся страна знает наизусть: это хиты, любимые миллионами слушателей радиостанции.

Если декорации накануне уносили гостей в футуристическую цифровую реальность, то в этот вечер сценография сменила вектор на классическую эстетику. Визуальное оформление превратило выступления в маленькие киноистории, где каждый аккорд дополнялся выразительным видеорядом. Такая синергия технологий и живой музыки с первых секунд задала тон всему шоу.

Проводниками в мир шоу-бизнеса выступили ведущие, чей тандем давно полюбился зрителям: актриса, певица, заслуженная артистка РФ Елена Север и популярный шоумен Вячеслав Макаров. Их дуэт стал настоящим украшением программы: остроумные диалоги, искренние эмоции и полное взаимопонимание с аудиторией превратили конферанс в самостоятельное шоу.

Музыкальная программа вечера стала парадом звезд первой величины, а их песням подпевал весь зал. На сцену в этот вечер вышли: Филипп Киркоров, Лариса Долина, Артур Пирожков, NЮ, Ирина Дубцова, ARTIK & ASTI, SEREBRO, Елена Север, Татьяна Куртукова, Юрий Киселев, Вячеслав Макаров, Александр Панайотов, Александра Воробьева, Алсу, Жасмин, MARGO, Александр Шоуа, Юлия Михальчик, Денис Клявер, Денис Майданов, «Земляне», МАРФА, Алиса.

«Звезды Русского Радио» подарили зрителям чувство абсолютного единства. Этот вечер стал красивым и мощным финальным аккордом двухдневного музыкального праздника.

Фестиваль «Белые ночи», проходящий при поддержке Министерства культуры РФ, вновь напомнил, почему его называют одним из главных событий культурной жизни страны, объединяющим разные музыкальные стили и эпохи.

Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Что смотреть в июле: главные премьеры в кино и на стримингах Что смотреть в июле: главные премьеры в кино и на стримингах Читать дальше 30 июня 2026
Смена кадров: почему стабильности не существует, и это нормально Смена кадров: почему стабильности не существует, и это нормально Читать дальше 15 июня 2026
Главные премьеры июня: что смотреть на стримингах Главные премьеры июня: что смотреть на стримингах Читать дальше 1 июня 2026
Главные премьеры июня: что смотреть в кинотеатрах Главные премьеры июня: что смотреть в кинотеатрах Читать дальше 1 июня 2026
Мультивселенная возможностей: какие еще версии Человека-паука достойны экранизации Мультивселенная возможностей: какие еще версии Человека-паука достойны экранизации Читать дальше 1 июня 2026
Патриархат под угрозой: 10 фильмов и сериалов о женской силе Патриархат под угрозой: 10 фильмов и сериалов о женской силе Читать дальше 26 мая 2026
«Мандалорец и Грогу»: все, что известно о первом за семь лет фильме по «Звездным войнам» «Мандалорец и Грогу»: все, что известно о первом за семь лет фильме по «Звездным войнам» Читать дальше 24 мая 2026
Очередной проект неутомимого Гая Ричи: 7 интересных фактов о фильме «Грязные деньги» Очередной проект неутомимого Гая Ричи: 7 интересных фактов о фильме «Грязные деньги» Читать дальше 19 мая 2026
В мире больших финансов: 8 фильмов и сериалов об Уолл-стрит В мире больших финансов: 8 фильмов и сериалов об Уолл-стрит Читать дальше 14 мая 2026
Фаталити! Что известно о второй части «Мортал Комбат» Фаталити! Что известно о второй части «Мортал Комбат» Читать дальше 7 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше