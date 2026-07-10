Легенды на «Белых ночах»: «Звезды Русского Радио» подарили Петербургу незабываемый музыкальный вечер

Второй день музыкального марафона «Белые ночи», прошедший в Санкт-Петербурге 9 июля под знаком «Звезд Русского Радио», стал настоящим триумфом звезд, достигших музыкального Олимпа. После драйва и молодежного задора «Звезд Хайпа» сцена приняла артистов, чьи имена давно вписаны в историю отечественной эстрады.

Вечер продолжил традиции одного из старейших музыкальных фестивалей страны. Вот уже более 30 лет фестиваль «Белые ночи», проходящий при поддержке «Русского Радио» и телеканала РУ.ТВ, собирает в Северной столице любимых исполнителей. Второй день и концерт «Звезды Русского Радио» объединил песни, которые вся страна знает наизусть: это хиты, любимые миллионами слушателей радиостанции.

Если декорации накануне уносили гостей в футуристическую цифровую реальность, то в этот вечер сценография сменила вектор на классическую эстетику. Визуальное оформление превратило выступления в маленькие киноистории, где каждый аккорд дополнялся выразительным видеорядом. Такая синергия технологий и живой музыки с первых секунд задала тон всему шоу.

Проводниками в мир шоу-бизнеса выступили ведущие, чей тандем давно полюбился зрителям: актриса, певица, заслуженная артистка РФ Елена Север и популярный шоумен Вячеслав Макаров. Их дуэт стал настоящим украшением программы: остроумные диалоги, искренние эмоции и полное взаимопонимание с аудиторией превратили конферанс в самостоятельное шоу.

Музыкальная программа вечера стала парадом звезд первой величины, а их песням подпевал весь зал. На сцену в этот вечер вышли: Филипп Киркоров, Лариса Долина, Артур Пирожков, NЮ, Ирина Дубцова, ARTIK & ASTI, SEREBRO, Елена Север, Татьяна Куртукова, Юрий Киселев, Вячеслав Макаров, Александр Панайотов, Александра Воробьева, Алсу, Жасмин, MARGO, Александр Шоуа, Юлия Михальчик, Денис Клявер, Денис Майданов, «Земляне», МАРФА, Алиса.

«Звезды Русского Радио» подарили зрителям чувство абсолютного единства. Этот вечер стал красивым и мощным финальным аккордом двухдневного музыкального праздника.

Фестиваль «Белые ночи», проходящий при поддержке Министерства культуры РФ, вновь напомнил, почему его называют одним из главных событий культурной жизни страны, объединяющим разные музыкальные стили и эпохи.