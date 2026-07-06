В прокат выйдет отреставрированная версия аниме «Шепот сердца»

Кинопрокатная компания VERETENO совместно с RWV Film анонсировали театральный релиз культового романтического аниме «Шепот сердца» (1995). Это проект знаменитой японской студии Ghibli. Режиссером выступает Ёсифуми Кондо, тогда как в качестве автора сценария, раскадровщика и продюсера над картиной работал Хаяо Миядзаки. Мультфильм стартует в кинотеатрах 6 августа.

По сюжету проживающая в Токио 14-летняя девочка Сидзуку Цукисима весь свой досуг посвящает чтению, но однажды узнает, что в библиотеке все книги до нее брал некий Сейдзи Амасава. Юная героиня выясняет, что это мальчик из параллельного класса. Изначально Сидзуку не питает к нему симпатии, но по мере сближения у них возникают романтические чувства друг к другу. Желание Сэйдзи стать скрипичным мастером подталкивает Сидзуку тоже обрести свою мечту. В дальнейшем девочка начинает сочинять историю о статуэтке кота Барона из антикварного магазина. Примечательно, что в дальнейшем Барон стал одним из главных персонажей аниме «Возвращение кота» (2002).

В российский прокат «Шепот сердца» выйдет в новом дубляже «Студийной банды», тогда как в некоторых кинотеатрах сеансы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами. На Rotten Tomatoes мультфильм имеет 95% положительных рецензий.