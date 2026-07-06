«Хмарь его знает»: на Рутубе выходит анимационная сатира по вселенной нового русского эпоса – с голосом Вилсакома

7 июля на Рутубе премьера анимационного мультфильма «Хмарь его знает» – первого анимационного проекта медиафраншизы «Синеус», которую создатели называют новым русским эпосом. Это умная сатира на современность, рассказанная через призму темного фэнтезийного мира Свемир, – история для тех, кто устал выбирать между «смешным» и «умным». Мультфильм станет телепортом в первую медиавселенную мирового уровня на основе славянской мифологии и истории Древней Руси, путешествие по которой началось с запуска кооперативного экшен-рогалика Sineus Arena Survivors на платформе Steam.

О чем мультфильм

Действие разворачивается в мире Свемир – земле после катастрофы, где уцелевшие поселения держатся вокруг Светочей, а пространство между ними поглощает Хмарь: древнее проявление слабости и пороков человека. На фоне этого эпического мрака живые, смешные и до боли узнаваемые персонажи, через которых авторы иронизируют над современностью: от офисных будней до цифровой зависимости. Юмор здесь соседствует с настоящей драмой, а сказочный антураж с очень взрослыми вопросами о выборе, слове и ответственности.

«Мы сознательно сделали первый анимационный проект сатирой. Русская культура – это не только богатыри и подвиги, это еще и самоирония, и умение смеяться над собой. Хмарь в нашем мире побеждают не мечом, а внутренней силой – и юмор ее часть. Каждая великая вселенная начиналась с первого шага: с одного фильма, одной игры, одного героя. Сегодня наш мир делает этот шаг к массовому зрителю. Свемир уже доказал мировую востребованность – игру ждали десятки тысяч игроков от Бразилии до Китая еще до релиза. Теперь мы открываем вселенную всем: мультфильм, впереди сериал, книги, глобальная онлайн-игра. Мы строим первую российскую медиафраншизу мирового масштаба – и делаем это всерьез и надолго», – говорит Андрей Крылов, автор и генеральный директор медиафраншизы «Синеус».

Голоса, которые знакомы с первой фразы

Мудрого и ироничного Доброжира – персонажа, который мирит, советует и подшучивает, – озвучил Валентин Петухов, известный как Вилсаком, один из крупнейших русскоязычных блогеров с многомиллионной аудиторией.

«Когда мне предложили войти в эту вселенную – я понял, что это серьезно. Здесь есть настоящие герои, настоящая история и настоящая команда. Доброжир – это не просто персонаж, это архетип. Я очень рад быть частью чего-то настолько масштабного», – рассказывает Вилсаком, амбассадор мультфильма «Хмарь его знает».

Часть большой вселенной

«Хмарь его знает» – не отдельная короткометражка, а первый анимационный шаг медиафраншизы «Синеус», построенной на славянской мифологии и древнерусских преданиях. В июне первая игра франшизы – Sineus Arena Survivors – вышла на мировой платформе Steam, собрав 85 000 вишлистов еще до релиза, 40 000 из которых зарубежные игроки. Впереди полноценный сезон анимационного сериала, комиксы, книги, настольная игра и масштабная онлайн-игра «Синеус» в 2027 году.

«Игра открыла наш мир геймерам, мультфильм откроет его всем остальным. «Хмарь его знает» – это дверь в Свемир для тех, кто не играет: для семей, для тех, кто любит умную анимацию. Каждый продукт франшизы – новый вход в одну большую вселенную», – отмечает Андрей Крылов.