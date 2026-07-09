От бокса до сцены: топ-5 ролей Никиты Кологривого

Никита Кологривый пришел в актерскую профессию не из театрального кружка, а из боксерского зала — в юности он был кандидатом в мастера спорта и даже подумывал о карьере тренера. Возможно, именно поэтому на экране он так убедительно играет героев с жестким внутренним стержнем — бандитов, бойцов и антигероев с надломом, которых зритель одновременно боится и жалеет. Собрали пять ролей, которые лучше всего показывают путь актера от ринга до по-настоящему большой сцены.

Мишка Япончик — одна из первых по-настоящему заметных ролей Кологривого, приоткрывшая широкой аудитории его актерский потенциал. В дилогии о молодости Остапа Бендера актер сыграл колоритного одесского бандита с фирменной пластикой и обаянием, за которым легко забыть о его жестокости. Именно здесь стало понятно, что боксерский бэкграунд Кологривого работает на экране буквально — в сценах драк нет ни капли фальши.

В экранизации российских комиксов Bubble Comics Кологривый сыграл грабителя банка по прозвищу Псих — эпизодического, но крайне запоминающегося персонажа. Роль потребовала не столько драматической глубины, сколько чистой физической харизмы и умения быть убедительным в кадре за считаные минуты экранного времени — задача, с которой актер справился так, что имя запомнили даже те, кто обычно не следит за титрами.

Роль Кащея в одном из самых обсуждаемых российских сериалов последних лет стала, пожалуй, главным поворотным моментом в карьере Кологривого. Персонаж с говорящим прозвищем — жесткий, непредсказуемый и по-своему харизматичный — сделал актера узнаваемым для аудитории, которая раньше могла и не подозревать о его существовании. После этой роли имя Кологривого стало прочно ассоциироваться с образами сложных, но обаятельных нарушителей спокойствия.

Емеля в семейной киносказке — редкий пример того, как Кологривый выходит за пределы привычного амплуа крепкого парня с трудным характером. Здесь актеру пришлось быть скорее обаятельным простаком, чем жестким бойцом, и эта смена регистра доказала, что диапазон Кологривого гораздо шире, чем может показаться по его самым громким ролям.

Роль офицера Евгения Таманцева в военной драме «Август» принесла Кологривому премию «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль в кино» — пожалуй, главное официальное признание его актерского мастерства на сегодняшний день. Здесь физическая подготовка и внутренняя дисциплина, привитые еще в боксерском зале, встретились с по-настоящему серьезной драматической задачей — и результат оценили не только зрители, но и профессиональное сообщество.

От бандитов и бойцов до Емели и офицера-фронтовика — актер явно не боится расширять границы своего амплуа. Следующий шаг в этом эксперименте — комедийный сериал «Очень древняя Русь», где Кологривый впервые выступит не бойцом и не антигероем, а рассказчиком: гусляром Садко, который со своим инструментом комментирует происходящее и время от времени пропевает зрителю то, что герои сериала предпочли бы оставить за кадром. Для актера, привыкшего к дракам и жестким характерам, роль наблюдателя — почти такой же неожиданный поворот, каким когда-то был переход от бокса к актерскому мастерству.

Премьера комедийного сериала «Очень древняя Русь» — 20 июля в 21:30 на ТНТ.