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Киноафиша Новости Бренд Monte Carlo, отель Stella di Mosca и фонд «Жизнь в движении» представляют совместный благотворительный проект

Бренд Monte Carlo, отель Stella di Mosca и фонд «Жизнь в движении» представляют совместный благотворительный проект

15 июля 2026 12:47 Проверено редакцией
Бренд Monte Carlo, отель Stella di Mosca и фонд «Жизнь в движении» представляют совместный благотворительный проект

Российский бренд одежды и товаров для дома Monte Carlo совместно с отелем Stella di Mosca и фондом «Жизнь в движении» запускают благотворительный проект, объединяющий помощь подопечным фонда и знакомство с культурными маршрутами Москвы через атмосферные велопрогулки. 

В рамках проекта возле отеля будут размещены брендированные велосипеды, созданные в коллаборации Stella di Mosca и Monte Carlo. Они идеально подходят для города благодаря технологии Flat Foot, обеспечивающей здоровую осанку, стальной раме с широкими колесами для плавного движения и подпружиненному седлу, которое делает поездку максимально комфортной. Лаконичная унисекс-модель сочетает в себе вневременную элегантность и практичность. А в качестве завершающей изящной детали — плетеная корзинка, в которую легко поместить все необходимое.

Гости отеля смогут воспользоваться велосипедами, сделав благотворительный взнос в размере 3000 рублей на сайте отеля в разделе «Велопроект». После этого участники получат доступ к велосипедам, а также к аудиогиду. Он расскажет об истории улиц, архитектурных памятниках и знаковых местах столицы, по которым проходят два маршрута для велопрогулки, разработанные профессиональным историком Александром Дементьевым. Тексты аудиогидов озвучены известными актерами Театра Наций — Марианной Шульц и Владимиром Кошевым, что делает велопрогулку еще более атмосферной и увлекательной.

Совместный проект трех значимых в своих нишах брендов — это не только способ досуга, благодаря которому можно познакомиться с историческими районами Москвы в формате активного отдыха, но и возможность сделать доброе дело комфортным и быстрым способом.

«Очень здорово, что у гостей отеля летом появится возможность не только взять напрокат велосипед, но и послушать аудиогид по Москве в исполнении известных артистов в поездке. И, что самое главное, все средства от аренды будут направлены в наш фонд, и вместе мы сможем сделать доброе дело», — делится соучредитель благотворительного фонда «Жизнь в движении», народный артист России и художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.

«Для нас важно создавать форматы, в которых благотворительность становится естественной частью повседневной жизни. Этот проект дает гостям возможность провести время с пользой, открыть для себя Москву через историю ее улиц и одновременно поддержать фонд», — отмечает заместитель генерального директора по маркетингу и стратегическим коммуникациям «Русской Медиагруппы» Алла Володина.

Проект продлится с 16 июля и до конца теплого сезона. Все средства, собранные в рамках инициативы, будут направлены на поддержку программ фонда «Жизнь в движении».

Виктория Аморина
Виктория Аморина
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