Петербуржцы Олег Виллард и Анастасия Тукмачева примут участие в шоу «Погоня 2» на ТНТ

19 июля в 21:00 на ТНТ состоится премьера второго сезона спортивного шоу «Погоня», в котором знаменитости вновь окажутся в масштабной игре на выживание, где победить помогут не только скорость и выносливость, но и хитрость, стратегия и умение принимать решения за доли секунды. В первом выпуске зрители увидят петербуржцев, спортсменов, блогеров и участников шоу «Титаны» Олега Вилларда и Анастасию Тукмачеву.

В каждой серии 15 звёздных участников выйдут на улицы Москвы и Подмосковья, чтобы скрыться от команды ловцов в чёрных костюмах. До финального свистка им предстоит не только убегать от преследования, но и проходить специальные испытания, заключать союзы, рисковать ради денег и выбирать, кому помочь, а кого оставить позади. До финала доберутся далеко не все, а денежный приз достанется только самым быстрым, расчётливым и хладнокровным. При этом размер выигрыша будет зависеть исключительно от самих участников.

Олег Виллард, мастер спорта по гребле на ялах, тренер по нейрофитнесу и функциональному тренингу, участник второго сезона шоу «Титаны» и победитель шоу «Титаны. Битва сезонов» на ТНТ: «Я много лет тренирую людей и сам постоянно соревнуюсь с собой, но здесь была совсем другая история: никакой штанги, никакого привычного зала — только скорость, реакция, тактика и умение принимать решения за доли секунды. Такие проекты показывают, насколько ты готов к реальной непредсказуемости. Когда смотришь такие шоу по телевизору, кажется, что это просто игра. Но когда оказываешься внутри, понимаешь, насколько там высокий уровень адреналина. Ты забываешь, что вокруг камеры, и полностью погружаешься в происходящее. Это был мощный эмоциональный опыт, который точно останется в памяти».

Анастасия Тукмачева, спортивный блогер, ультрамарафонец, участник первого сезона шоу «Титаны» на ТНТ: «Видела выпуски „Погони“ на ТНТ с другими звёздами, и мне стало интересно, реально ли умение хорошо и быстро бегать помогает в этом проекте, либо же есть какой-то другой секрет успеха. Поэтому, когда мне предложили принять участие, я сразу же согласилась. Для меня стало вызовом победить свою панику, быстро сообразить, что надо делать в игре, где каждый сам за себя и нет никаких правил и правильных действий».

Ведущими второго сезона вновь стали актёры Олег Гаас и Вячеслав Чепурченко. Среди других участников нового сезона — L’One, Илья Ковальчук, Никита Нагорный, Олег Шепс, Максим Лутчак, Никита Джигурда, Наталия Медведева, Леон Кемстач, Антон Богданов, Natan, Денис Власенко, Арина Аверина, Михаил Башкатов и другие известные актёры, спортсмены, блогеры, экстрасенсы, победители и финалисты популярных реалити-шоу.

Константин Обухов, генеральный продюсер: «После первого сезона мы убедились, что секрет "Погони" — в её простоте и абсолютной честности. Здесь невозможно спрятаться за образом или заранее продуманной стратегией: игра очень быстро показывает, кто способен сохранять холодную голову под давлением. Во втором сезоне мы сделали проект масштабнее, добавили новых участников, новые локации и ещё больше непредсказуемых ситуаций. Каждая серия — это отдельное приключение, в котором исход невозможно предугадать до последних секунд».

Олег Гаас, ведущий шоу: «Как мне кажется, преимущество в такой игре всегда есть у спортсменов. Но "Погоня" уже доказала, что одной физической подготовки недостаточно. Очень часто побеждают не самые быстрые, а те, кто умеет мыслить стратегически, могут вовремя рискнуть, довериться интуиции или, наоборот, затаиться в нужный момент. Именно это делает игру такой непредсказуемой и интересной».