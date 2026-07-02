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Киноафиша Новости Смертоносный бегемот атакует туристов в трейлере хоррора «Пасть»

Смертоносный бегемот атакует туристов в трейлере хоррора «Пасть»

2 июля 2026 13:01 Проверено редакцией
Смертоносный бегемот атакует туристов в трейлере хоррора «Пасть»

Слоган гласит: «Вас ожидает четыре тонны ужаса».

Кинопрокатная компания «Экспонента» выпустила дублированный трейлер британского хоррора о выживании «Пасть», театральный релиз которого состоится в России 9 июля.

По сюжету группа туристов, включая девушку Систин (Мэдисон Девенпорт) и ее лучшую подругу Ханну (Оливия Бернстоун), отправляются на речную прогулку по болотам Луизианы, чтобы понаблюдать за аллигаторами. Отклонившись от намеченного маршрута, главные герои оказываются в ловушке среди запутанных болот и обнаруживают, что в мутной воде таится нечто куда более опасное: гигантский гиппопотам-убийца, забравшийся далеко за пределы своей естественной среды обитания.

Пока туристы пытаются найти путь в безопасное место, разъяренный зверь, охраняющий свою территорию, начинает преследовать их среди водных протоков и болот. Лодки опрокидываются, пути к отступлению исчезают, а напряжение среди выживших растет по мере того, как они осознают: животное преследует их неотступно. Вынужденная пробираться через опасные топи и уворачиваться от разъяренного бегемота, члены группы должны действовать сообща, чтобы спастись.

Актерский состав дополнили Трэйси Боннер, Жоакин де Алмейда, Мишель Куриэль, Саманта Кохлан, Джим Мескимен, Ривер Кодак, Джо Аццопарди, Мэттью Чарлери-Смит. Режиссером и автором сценария выступает Джеймс НаннИдеальная афера», «Челюсти. Столкновение»).

Фото: «Экспонента»
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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