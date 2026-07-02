Бэйли Мэдисон ищет подходящего парня в трейлере ромкома «40 свиданий, 40 ночей»

Дистрибьютор Capella Film представил дублированный трейлер романтической инди-комедии «40 свиданий, 40 ночей», которая стартует в российских кинотеатрах 6 августа.

В центре сюжета — девушка Лия (Бэйли Мэдисон), которая в очередной раз разочаровывается в мужчинах, когда ее смазливый и бестактный бойфренд заявляет, что для него карьера гораздо важнее отношений. Лия делится своими переживаниями с сочувствующей бабушкой (Энни Поттс), которая, однако, уверена, что внучка все-таки найдет настоящую любовь. Чтобы побудить Лию не сдаваться, бабушка предлагает ей сходить на 40 свиданий подряд. Если в ходе этого марафона девушке удастся познакомиться с подходящим парнем, бабушка обещает на год вперед оплатить ей аренду жилья. Лия соглашается на эту авантюру и действительно знакомится с парой привлекательных мужчин. В то же время девушка начинает осознавать, что ее главное препятствие на пути к любви — она сама.

В актерский состав также вошли Джоэл Кортни, Джей Родригес, Джек Шумахер, Луси Баннер, Эрик Нелсен и другие. Режиссером выступает Энди Делани («Любовь слепа»), тогда как сценарий написала Сара Ховард.