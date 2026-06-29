Объявлены имена ведущих и участников фестиваля «Белые ночи» в Санкт-Петербурге

8 и 9 июля в Ледовом дворце Санкт-Петербурга состоится музыкальный фестиваль «Белые ночи». В организации принимают участие «Русское Радио» и телеканал РУ.ТВ. Проведут мероприятие Яна Кошкина, Юрий Киселев, Елена Север и Вячеслав Макаров, тогда как свои хиты исполнят многие артисты — от начинающих звезд до уже состоявшихся знаменитостей.

Публику ожидает богатая музыкальная программа, состоящая из двух дней, каждый из которых обладает собственной концепцией. Так, 8 июля пройдет в формате «Звезды Хайпа». В качестве ведущих настроение будут создавать Яна Кошкина и Юрий Киселев. На сцене же выступят Margo, Hollyflame, Бьянка, Анна Немченко, Milana Star, Filatov & Karas, 5 утра, Nemiga, Игнатий Винтуров, Марковский, Melisa, Betsy, SteSHOK, Леша Свик, Юля Гаврилина и Валя Карнавал.

9 июля фестиваль продолжится концертом «Звезды Русского Радио». В этот день выступят исполнители, чьи песни активно ротируются на волнах радиостанции. Проведет это событие актриса, певица и продюсер Елена Север в компании известного шоумена Вячеслава Макарова. Свои популярные песни исполнят Филипп Киркоров, Лариса Долина, NЮ, Ирина Дубцова, Artik & Asti, SEREBRO, Татьяна Куртукова, Александр Панайотов, Александра Воробьева, Алсу, Жасмин, Александр Шоуа, Денис Клявер, Владимир Киселев, Юрий Киселев и Алиса.

Фестиваль «Белые ночи» проводится при содействии Министерства культуры РФ.