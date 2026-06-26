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Киноафиша Новости Телеканал РУ.ТВ анонсировал Всероссийский конкурс современных клипов на национальных языках «Страна звучит»

Телеканал РУ.ТВ анонсировал Всероссийский конкурс современных клипов на национальных языках «Страна звучит»

26 июня 2026 15:03 Проверено редакцией
Телеканал РУ.ТВ анонсировал Всероссийский конкурс современных клипов на национальных языках «Страна звучит»

Конкурс призван стать площадкой для культурного диалога между регионами, позволив миллионам зрителей услышать, как звучит современная Россия во всем многообразии ее голосов.

Крупнейший российский музыкальный телеканал РУ.ТВ запустил новую инициативу. 1 июля стартует конкурс «Страна звучит», в котором смогут поучаствовать российские исполнители, пишущие песни на национальных языках. Проект приурочен к Году единства народов России и нацелен на продвижение национальных культур через современную музыку.

Россия — многонациональная страна, в которой разные народы сохраняют свою самобытность. Музыка же является тем универсальным языком, которому под силу объединять людей, принадлежащих к разным культурам и этносам. «Страна звучит» станет общей платформой для музыкантов из разных регионов РФ и продемонстрирует, что при всем национальном разнообразии жителей страны объединяют общие ценности, история и культурный багаж.

Участники конкурса «Страна звучит» получат возможность презентовать новые клипы на национальных языках, отразив культурную специфику и традиции своего региона. Проект запущен для сохранения культурного наследия и развития современной музыкальной индустрии.

Конкурс будет состоять из нескольких этапов. Сначала будут приниматься заявки. По результатам отбора лучшие клипы будут показаны публике. Затем состоится голосование, которое определит победителя. Главный приз — ротация клипа в эфире РУ.ТВ.

Подробности о конкурсе можно найти на сайте https://premiya.ru.tv/strana-music.

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»
Виктория Аморина
Виктория Аморина
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