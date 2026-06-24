Девять фильмов, девять историй: полный обзор конкурсной программы «Нового движения»

С 28 мая по 1 июня в Великом Новгороде в третий раз прошёл фестиваль молодого кино «Новое движение». В конкурсной программе было представлено девять полнометражных фильмов — от дерзких дебютов с нулевым бюджетом до жанровых картин с известными актёрами. Рассказываем о каждом.

Главный приз и приз за лучшую режиссуру

Криминальная комедия о дружбе и искуплении, снятая на минимальном бюджете с бешеной энергией.

Режиссёр: Арсений Московский

Оператор: Арсений Московский

В ролях: Даниил Март, Никита Столяров, Степан Сазонов, Ирина Боровкова, Ярослав Сурин, Рамиль Закиров, Денис Бородин, Владислав Потлачев, Илья Клименко, Александр Хаиров

Бывший хоккеист Помпей (Даниил Март), вернувшийся из США с неизлечимой болезнью, отправляется в путешествие на юг вместе с двумя друзьями — застенчивым Муму и артистичным Шакирой. По пути к ним присоединяется «винишко-тян» Нигма, мечтающая стать певицей.

Специальный приз молодых кинокритиков

Приз за лучшую женскую роль — Дарья Матвеева

Романтическое роуд-муви с юмором и живыми диалогами о том, как трудно отпустить прошлое.

Режиссёр: Илья Храмов

Оператор: Алексей Коробко

В ролях: Арам Вардеванян, Юлия Франц, Олег Отс, Дарья Матвеева

Артёму (Арам Вардеванян) за 30, он фотограф, его главное вложение — красный кабриолет, который скоро придётся продать: бывшая жена Саша требует деньги на свою свадьбу. Артём, всё ещё влюблённый, предлагает ей поехать в Сочи на его машине. Вместе с ними отправляются жених Саши и хиппующая автостопщица.

Диплом жюри «За чувственность»

Камерная история о молчании и нежности, где слова уступают место взглядам и жестам.

Режиссёр: Юлия Анищенко

Оператор: Любовь Самсонова

В ролях: Варвара Пахомова, Григорий Чеглаков, Анастасия Волженская

Жужа (Варвара Пахомова) — старшая сестра, которая добровольно перестала разговаривать. Её младшая сестра Аня — скрипачка, постоянно в центре внимания. Всё меняется, когда Жужа встречает глухого парня Юру. Она становится для него проводником в мир звуков — и из фонового статиста превращается в главную героиню своей истории.

Специальный приз от «Веретено» и ВКонтакте

Приз «За лучшее визуальное решение»

Сюрреалистичная драма об обыденности, превращающая повседневные ритуалы в почти магический опыт.

Режиссёр: Вячеслав Иванов

Оператор: Егор Гриднев

В ролях: Рамаз Кебадзе, Елизавета Соколова, Вячеслав Иванов, Глеб Самойлов, Руслан Джафаров, Кирилл Митькин, Евгений Карпов

Рамаз и Лиза часто проводят время вместе за дегустацией газировки и прослушиванием электронной музыки. Рамаз купил ананасы и мечтает угостить Лизу. Лиза подарила Рамазу футболку, и он всегда ходит в ней по дому.

Психологическая драма о родительской боли и невозможности смириться с утратой.

Режиссёр: Вероника Коржевская

Оператор: Дмитрий Соловьев

В ролях: Никита Волков, Валери Зоидова, Анна Богомолова, Юрий Чурсин, Карина Кросс, Андрей Рожков, Олеся Железняк, Елена Валюшкина

Жизнь Максима и Анны разрушается из-за похищения их трёхмесячного сына. Спустя шесть лет Анна пытается начать жизнь заново, а Макс продолжает поиски.

Диплом жюри «За смелость»

Социальная драма из дагестанской глубинки о надежде, отчаянном риске и цене выбора.

Режиссёр: Тахмина Мюссе (Гаджикеримова)

Оператор: Али Ойболатов

В ролях: Ильхам Шамшетдинов, Зарина Засеева, Эльдар Ильясов

Эльдар живёт с мамой в небольшом дагестанском городе на берегу Каспия. Он участвует в любительских гонках, иногда подрабатывает гидом. В очередных гонках он проигрывает все деньги и винит в этом свою старую машину. Однажды он подбирает попутчика, который, как ему кажется, может решить все его проблемы.

Фильм-настроение о бесконечном отпуске, свободе и поиске своего места в мире.

Режиссёр: Андрей Бурмистров

Оператор: Геворг Маркосян

В ролях: Дмитрий Гладышев, Инесса Зайнетдинова, Владимир Мильков, Илья Еремеев, Михаил Морозов, Анжелика Ермакова, Людмила Писарева, Варвара Шахова, Ксения Замараева, Ангелина Апостолова

Группа девушек отправляется на затерянный в океане остров, чтобы научиться кайтсерфингу. Их инструкторы — странные грубоватые парни, одержимые страстью к волнам и ветру.

Приз «За впечатлительность»

Нуарный триллер о том, как увлечение может превратиться в смертельную опасность.

Режиссёр: Алексей Житковский

Оператор: Роман Лозинский

В ролях: Дмитрий Килин, Арина Муравьева, Наталья Губина, Михаил Светашев, Изабелла Светашева, Дарья Чайка, Дмитрий Смоков, Екатерина Григорьева, Сергей Лесков

Одинокий почтовый курьер получает в наследство фотоаппарат умершего отца. Погружаясь в мир плёночной фотографии, он начинает охотиться за криминальными историями, не подозревая, что за ним самим ведётся охота.

Приз за лучшую мужскую роль — Денис Косиков, «Чужой звонок»

Школьная мелодрама о выборе между чужими ожиданиями и собственным путём, с ностальгией по нулевым.

Режиссёр: Светлана Белкина

Оператор: Елизавета Калинина

В ролях: Аля Майер, Денис Косиков, Владислав Ветров, Анастасия Имамова, Ксения Алферова, Елена Сафонова, Алексей Чадов, Светлана Иванова, Людмила Артемьева, Максим Сапрыкин, Евдокия Германова, Александра Ровенских

Начало нулевых. Юная Наташа разрывается между давлением родителей, которые хотят видеть её юристом, и мечтой поступить в Академию художеств. Помочь поверить в себя ей помогает новенький одноклассник, одарённый музыкант Игорь. Спустя годы они случайно встречаются на выставке её картин.

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Фестиваль прошёл при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Новгородской области.