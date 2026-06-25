В прокат выйдет анимационный фильм Леонида Шмелькова «Непокой»

Дистрибьюторская компания «Про:взгляд» объявила, что 30 июля состоится кинотеатральный релиз анимационного мистического триллера «Непокой», режиссером и сценаристом которого выступает Леонид Шмельков («Мой личный лось», «Очень одинокий петух», серия мультфильмов про пса Андрея).

По сюжету Яша и его друг Бернар, который почти все время спит на заднем сиденье, съезжают с шоссе на проселочную дорогу и решают переночевать в затерянном среди полей отеле «Роза». На ресепшен главных героев приветствует странноватая Мадам, которая кажется единственной, кто хозяйничает в гостинице. Во время завтрака Яша видит других постояльцев. Среди них тигр, который пьет кофе и курит сигарету, девушка Рита в компании розовых зайцев, а также престарелый мужчина, силой мысли превращающийся в пирамидку.

После Яша и Бернар садятся в машину и пытаются уехать, но безуспешно — все дороги упираются в тупик. Друзья вынуждены остаться в отеле, который с каждым днем становится все более обветшалым. Кроме того, постояльцы отеля начинают пропадать один за другим, тогда как по близлежащим полям проносятся таинственные бегуны с номерами на груди.

Вместе с Шмельковым над фильмом работали Мария Коржова (главный художник) и Анастасия Лисовец (ведущий аниматор). Продюсер — Николай Маковский. Проект был представлен на 47-м Московском международном кинофестивале, Суздальфесте и XIX Большом фестивале мультфильмов.