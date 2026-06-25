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Киноафиша Новости Марибель Верду сталкивается с сумеречным террором в трейлере хоррора «Оно приходит снизу»

Марибель Верду сталкивается с сумеречным террором в трейлере хоррора «Оно приходит снизу»

25 июня 2026 17:07 Проверено редакцией
Марибель Верду сталкивается с сумеречным террором в трейлере хоррора «Оно приходит снизу»

Фильм выйдет в российский прокат 2 июля.

Дистрибьютор «Наше Кино» представил дублированный трейлер испанского психологического хоррор-триллера «Оно приходит снизу».

По сюжету работающая психотерапевтом мать-одиночка Исабель (Марибель Верду), не веря своему счастью, поселяется вместе с двумя детьми в элитном жилом комплексе, поскольку арендная плата на удивление невысока. Однако вскоре радость от нового жилища сменяется леденящей кровь тревогой. Исабель начинает замечать, что в доме происходят пугающие странности. Со временем параноидальное напряжение только нарастает, а Исабель осознает, что под полом ее квартиры кроется нечто зловещее. Источником страха становятся трое пожилых соседей снизу. Действие разворачивается в Бильбао. Там же прошли съемки.

«Это невероятно изысканная и визуально утонченная жемчужина кинематографа, ориентированная на поклонников фэнтези и приключений — в частности, на тех, кто ищет истории в духе фильмов и сериалов, которые мы все так полюбили: “Балбесы”, “Супер 8” и “Очень странные дела”. Мы уже видим, как охотники за правами на ремейки проявляют к этому проекту пристальный интерес», — гласит заявление Гвидо Руд из компании Filmsharks, владеющей правами на фильм.

Режиссером выступает Кристиан Бернард. Он же работал над сценарием вместе с Аной Эсперансой Виллар Ромарис. Актерский состав дополнили София Отеро, Сорион Эгилеор, Мириам дель Прадо и другие.

Фото: «Наше Кино»
Виктория Аморина
Виктория Аморина
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