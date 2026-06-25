9–13 июля в Калужской области пройдет очередной фестиваль «Бессонница»

«Бессонница» — опен-эйр фестиваль, специализирующийся на авторской анимации. Он стоит особняком среди прочих фестивалей, выделяясь своей необычной концепцией и атмосферой. Различные издания регулярно включают «Бессонницу» в списки лучших и самых необычных мероприятий, которые обязательно нужно посетить.

Ночью на «Бессоннице» показывают анимацию под открытым небом: за четыре ночи зрители увидят более 200 авторских мультфильмов со всего мира на двух огромных экранах. А в ночь на понедельник пройдет мультпати — показ анимационных музыкальных клипов.

Днем фестиваль превращается в большое пространство для отдыха, творчества и общения. В программе — концерты, электронная музыка, перформансы, лекции, мастер-классы, телесные практики, танцы, спортивные игры, ярмарка и фудкорт. А если хочется тишины и уединения, можно сходить к реке или погулять в лесу.

По всей территории фестиваля будут инсталляции и арт-объекты — победители конкурса «Затмение».

Особое место занимает «Театр в тумане» — пространство для театральных и смежных практик. Здесь спектакли, перформансы и смежные театральные практики становятся частью фестивальной среды, а зрители могут оказаться совсем близко к живому действию.

Одно из главных событий фестиваля — карнавал. Вечером 11 июля по территории пройдет костюмированное шествие с живой музыкой, барабанами и трубами. Гостям предлагают привозить костюмы, маски, шляпы, грим, необычную одежду и любые шумящие штуки — пищалки, свистелки, трещотки и т.д.

На фестивале совсем не ловит интернет, поэтому «Бессонница» — это еще и несколько дней настоящего дисконнекта от городской суеты. Без бесконечных уведомлений, без необходимости постоянно быть онлайн, без засасывающей ленты. Здесь легко переключиться, выдохнуть, смотреть фильмы под звездами, гулять по полю, сидеть у реки, слушать музыку, греться у костра и снова почувствовать, каково это — быть среди людей без цифрового фона.

На фестивале живут в палатках: можно приехать со своей или забронировать место в палаточном отеле. На территории будут кафе, фудкорт, ярмарка, душевые и умывальники.

«Бессонница — 2026» пройдет с 9 по 13 июля в Калужской области.