Члены семейства меняются телами в трейлере комедии «Кто есть кто?»

Кинокомпания «Пионер» представила локализованный трейлер испанской фэнтезийной комедии для всей семьи «Кто есть кто?», которая стартует в российском прокате 2 июля.

Это история о многочисленной дисфункциональной семье Фуэнтес. Валентина, которой исполняется девять лет, загадывает в свой день рождения необыкновенное желание, которое сбывается уже на следующий день и приводит к невообразимому хаосу. Дело в том, что все ее члены семейства меняются телами. Теперь отец оказался в теле жены, сама Валентина — в теле своей бабушки и так далее. Каждому придется прожить какое-то время в шкуре другого. Пытаясь вернуться в собственное тело, героям предстоит научиться доверию, сочувствию и терпению к ближнему.

Главные роли исполнили Элена Ирурета, Кира Миро, Сальва Реина, София Отеро, Ана Хара, Марти Кордеро, Паула Прендес, Виктор Пальмеро. Режиссером выступает Хьюго Мартин Куерво.

Картина основана на французской комедии «Махнемся телами», которая вышла в 2020 году.