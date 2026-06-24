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Киноафиша Новости Немой мастер неистово дерется ради спасения дочери в трейлере боевика «Живая ярость»

Немой мастер неистово дерется ради спасения дочери в трейлере боевика «Живая ярость»

24 июня 2026 16:09 Проверено редакцией
Немой мастер неистово дерется ради спасения дочери в трейлере боевика «Живая ярость»

Зубодробительный экшен гарантирован.

Кинокомпания «Кино.Арт.Про» представила дублированный трейлер гонконгского боевика «Живая ярость», который выйдет в российский прокат 9 июля. Это новый проект от создателей таких хитов, как «Дом летающих кинжалов» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон».

В центре сюжета — немой мастер боевых искусств Ван Вэй (Се Мяо), который ведет спокойную жизнь и воспитывает дочь. Однако идиллия рушится, когда девочку похищают торговцы людьми. Сначала Ван Вэй обращается за помощью в полицию, но продажные правоохранители отказываются принять какие-либо меры. Тогда протагонист решает спасти дочь в одиночку. По ходу своего расследования Ван Вэй оказывается вовлечен в круговорот преступных интриг. Кроме того, он знакомится с журналистом (Джо Таслим), который тоже переживает личную трагедию, поскольку его жена бесследно пропала. В дальнейшем Ван Вэй и его новый товарищ вступают в неистовый бой с преступным синдикатом.

На Rotten Tomatoes «Живая ярость» имеет 98% «свежести» на основе 130 рецензий профессиональных критиков. Аналогичная оценка со стороны рядовых зрителей составляет 95%. Фильм создан под влиянием лучших образцов золотой эпохи гонконгского боевика. Режиссером выступает Кэндзи Танигаки, работавший над боевыми сценами в картинах «Блэйд 2», «Воины сумерек: Осада Коулуна» и «Горячая точка».

Фото: «Кино.Арт.Про»
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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