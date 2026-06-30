Девушка влюбляется в призрака в трейлере романтического фильма «Между небом и землей»

Дистрибьютор «Киномания» представил дублированный трейлер французской романтической драмы «Между небом и землей», которая стартует в российском прокате 23 июля.

По сюжету одаренный музыкант Оскар (Джонатан Коэн) погибает в автокатастрофе, но его душа отказывается отправляться в потусторонний мир и остается среди людей в форме призрака. Видит и слышит Оскара только одинокий медиум Эльза (Магали Лепин Блондо), которая обладает способностью общаться с недавно умершими людьми. Неожиданно Оскар и Эльза влюбляются друг в друга.

Режиссером выступает Алис Виаль, для которого это дебют в полнометражном кино. Ранее он удостоился престижной премии «Сезар» за короткометражку «Бигорно» (2018). Съемки прошли в Гавре — это суровый портовый город с индустриальной архитектурой, морским ветром и низким небом.

Фильм позиционируется как переосмысление знаменитого «Привидения» с Патриком Суэйзи и Деми Мур. «Между небом и землей» сочетает в себе ромком и фантастическую драму, но в то же время в основу проекта легла реальная история женщины, которая работала медсестрой в паллиативном отделении — Виалю довелось узнать, что работников, которые чувствуют особую связь с пациентами, коллеги называют «джедаями». Именно о таком «джедае», который ощущает тонкую границу между мирами, режиссер задумал снять фильм.