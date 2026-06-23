В прокат выйдет 4K-реставрация мультфильма Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки»

Кинопрокатная компания «Киномания» совместно с RWV Film анонсировали театральный релиз приключенческого аниме «Ведьмина служба доставки» великого японского режиссера Хаяо Миядзаки. Фильм в новом дубляже «Студийной банды» стартует в кинотеатрах 16 июля.

В центре сюжета — юная ведьмочка Кики, которая, следуя давней традиции, вынуждена на год покинуть свой дом, чтобы научиться жить самостоятельно. В компании своего преданного кота Дзидзи главная героиня направляется в крупный приморский город Корико, где запускает собственную службу доставки. В дальнейшем Кики преодолевает трудности взросления и пытается найти себя.

Картина основана на книге Эйко Кадоно, которая представляет собой сборник рассказов о Кики. Впрочем, Миядзаки значительно переработал литературный первоисточник, что вылилось в конфликт с Кадоно. Рассерженная писательница далеко не сразу согласилась дать добро на экранизацию.

«Ведьмина служба доставки» вышла в 1989 году, став первым крупным коммерческим успехом студии Ghibli. Именно после выхода этого аниме студия закрепила за собой статус одного из главных анимационных брендов Японии.