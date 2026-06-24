Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Её личный ад» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Форум «ШУМ» и телеканал ТНТ совместно развивают медиа и туризм

Форум «ШУМ» и телеканал ТНТ совместно развивают медиа и туризм

24 июня 2026 18:31 Проверено редакцией
Форум «ШУМ» и телеканал ТНТ совместно развивают медиа и туризм

Мероприятие объединило молодежь, ТНТ и экспертов из Петербурга.

В Калининградской области в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «ШУМ», организованного платформой Росмолодежь.Форумы, прошла линейка мероприятий в ходе двух стратегических инициатив «Газпром-Медиа Холдинга»: «PROфнавигатора» — первого в медиаиндустрии долгосрочного образовательного проекта, направленного на подготовку нового поколения медиаспециалистов, и «Медиаклуба» ТНТ — культурно-образовательного проекта о современной медиареальности.

Участники второй программы «ШУМ.Города» оказались первыми, кто увидел один из выпусков проекта «Кто куда» — на мероприятии состоялся предпремьерный показ серии о Калининграде и Набережных Челнах. После прошел паблик-ток с креативным продюсером шоу «Кто куда» и «Утро.ТНТ» Романом Щербиной. Смотрите второй сезон шоу «Кто куда» по субботам в 11:30 на ТНТ!

Форум «ШУМ» и телеканал ТНТ совместно развивают медиа и туризм

По ходу встречи гости форума выяснили, как производится контент о путешествиях, а также обговорили разные аспекты реализации проекта, сотрудничество с героями и обнаружение неординарных локаций. Вместе с тем была разобрана тема, как развлекательный формат позволяет знакомить аудиторию с культурой, традициями и особенностями разных регионов РФ.

Кроме того, специалисты петербургского офиса «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» Дарья Абижанова, Анастасия Репина и Мария Шилина провели ряд индивидуальных консультаций для участников форума. Эксперты препарировали запросы молодых медийщиков и делились профессиональным опытом, давая конкретные советы.

Также PR-менеджеры оказались в числе экспертной комиссии на публичной защите медиапроектов, подготовленных участниками программы. Начинающие специалисты представили результаты своего труда за время форума. Были презентованы концепции продвижения медиаинициатив, посвященных развитию малых городов, внутреннему туризму, краеведению, сохранению исторического наследия и популяризации территорий через современные цифровые форматы.

Фото: ТНТ
Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Что смотреть в июле: главные премьеры в кино и на стримингах Что смотреть в июле: главные премьеры в кино и на стримингах Читать дальше 30 июня 2026
Смена кадров: почему стабильности не существует, и это нормально Смена кадров: почему стабильности не существует, и это нормально Читать дальше 15 июня 2026
Главные премьеры июня: что смотреть на стримингах Главные премьеры июня: что смотреть на стримингах Читать дальше 1 июня 2026
Главные премьеры июня: что смотреть в кинотеатрах Главные премьеры июня: что смотреть в кинотеатрах Читать дальше 1 июня 2026
Мультивселенная возможностей: какие еще версии Человека-паука достойны экранизации Мультивселенная возможностей: какие еще версии Человека-паука достойны экранизации Читать дальше 1 июня 2026
Патриархат под угрозой: 10 фильмов и сериалов о женской силе Патриархат под угрозой: 10 фильмов и сериалов о женской силе Читать дальше 26 мая 2026
«Мандалорец и Грогу»: все, что известно о первом за семь лет фильме по «Звездным войнам» «Мандалорец и Грогу»: все, что известно о первом за семь лет фильме по «Звездным войнам» Читать дальше 24 мая 2026
Очередной проект неутомимого Гая Ричи: 7 интересных фактов о фильме «Грязные деньги» Очередной проект неутомимого Гая Ричи: 7 интересных фактов о фильме «Грязные деньги» Читать дальше 19 мая 2026
В мире больших финансов: 8 фильмов и сериалов об Уолл-стрит В мире больших финансов: 8 фильмов и сериалов об Уолл-стрит Читать дальше 14 мая 2026
Фаталити! Что известно о второй части «Мортал Комбат» Фаталити! Что известно о второй части «Мортал Комбат» Читать дальше 7 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше