Форум «ШУМ» и телеканал ТНТ совместно развивают медиа и туризм

В Калининградской области в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «ШУМ», организованного платформой Росмолодежь.Форумы, прошла линейка мероприятий в ходе двух стратегических инициатив «Газпром-Медиа Холдинга»: «PROфнавигатора» — первого в медиаиндустрии долгосрочного образовательного проекта, направленного на подготовку нового поколения медиаспециалистов, и «Медиаклуба» ТНТ — культурно-образовательного проекта о современной медиареальности.

Участники второй программы «ШУМ.Города» оказались первыми, кто увидел один из выпусков проекта «Кто куда» — на мероприятии состоялся предпремьерный показ серии о Калининграде и Набережных Челнах. После прошел паблик-ток с креативным продюсером шоу «Кто куда» и «Утро.ТНТ» Романом Щербиной. Смотрите второй сезон шоу «Кто куда» по субботам в 11:30 на ТНТ!

По ходу встречи гости форума выяснили, как производится контент о путешествиях, а также обговорили разные аспекты реализации проекта, сотрудничество с героями и обнаружение неординарных локаций. Вместе с тем была разобрана тема, как развлекательный формат позволяет знакомить аудиторию с культурой, традициями и особенностями разных регионов РФ.

Кроме того, специалисты петербургского офиса «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» Дарья Абижанова, Анастасия Репина и Мария Шилина провели ряд индивидуальных консультаций для участников форума. Эксперты препарировали запросы молодых медийщиков и делились профессиональным опытом, давая конкретные советы.

Также PR-менеджеры оказались в числе экспертной комиссии на публичной защите медиапроектов, подготовленных участниками программы. Начинающие специалисты представили результаты своего труда за время форума. Были презентованы концепции продвижения медиаинициатив, посвященных развитию малых городов, внутреннему туризму, краеведению, сохранению исторического наследия и популяризации территорий через современные цифровые форматы.