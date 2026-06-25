В прокате стартует социальная драма «Где ты?»

Сегодня, 25 июня, в кинотеатрах выходит фильм Вероники Коржевской «Где ты?», в которой затрагивается болезненная тема пропавших без вести детей. Авторы надеются не только привлечь внимание к этой проблеме, но и поспособствовать ее решению путем усовершенствования мобильных приложений для поиска, создания инновационных технологий розыска и обновления законодательной базы в сфере работы мобильных операторов.

Фильм повествует о молодой семье, чья жизнь идет крахом после похищения трехмесячного ребенка. В центре сюжета — врач-анестезиолог Максим (Никита Волков) и его супруга Анна (Анна Богомолова). Они заводят ребенка, но вскоре тот бесследно исчезает — малыша крадут прямо из коляски в парке. Шокированные родители тут же обращаются в полицию и прибегают к помощи поисково-спасательных служб, но результата эти усилия не приносят. Не выдерживая стресса, Анна уезжает, чтобы начать жизнь с чистого листа. В то же время оставшийся один Максим не оставляет попыток все-таки отыскать своего ребенка. Спустя шесть лет он узнает, что дитя находится у девушки, живущей в Сочи (Валери Зоидова).

Консультантами при создании фильма выступили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» — это крупнейшая в России организация по поиску пропавших людей. Опыт представителей «ЛизаАлерт», которые также появляются на экране в роли самих себя, помог авторам фильма точно воспроизвести реалии, с которыми ежедневно сталкиваются добровольцы из поисковых отрядов.