Стали известны первые подробности деловой программы юбилейного Национального рекламного форума

НРФ’10 состоится с 10 по 13 ноября, и Оргкомитет форума готов представить первые детали деловой программы: гостей ожидают стратегические сессии, обширная отраслевая программа, а главным нововведением станут визионерские сессии.

Ранее организаторы мероприятия анонсировали расширение деловой программы. Так, 10 ноября пройдёт Открывающий день «День глобальных трендов». Официальная концепция НРФ в 2026 году: НРФ — двигатель рекламного рынка.

Юбилейный НРФ объединит несколько уровней деловой программы:

— Программа каждого дня форума выстроена вокруг определенной тематики: глобальные тренды, стратегические инициативы, контент и креатив, диджитал. Все дни будут начинаться с открывающей стратегической сессии, посвященной ключевым вопросам развития рекламной индустрии.

— Их продолжит масштабная отраслевая программа из дискуссий по индустриально значимым темам и авторских сессий ведущих компаний рынка. В течение всего форума ожидается проведение более 100 дискуссий и участие свыше 500 спикеров.

— Отдельной смысловой линией форума станет серия визионерских сессий, объединенная общей темой «Человек будущего».

Что такое визионерские сессии и чему они будут посвящены?

Серия визионерских сессий НРФ’10 — это специальный сквозной формат, который проходит через все четыре дня форума и дополняет основную программу. Центральной темой визионерских сессий станет «Человек будущего». Участники обсудят, какие изменения в человеке вызывают технологии, культура, медиа и информационная среда.

Серия визионерских сессий предлагает посмотреть на эти процессы через четыре взаимосвязанных аспекта:

психологию человека будущего;

новую информационную среду;

технологии и пользовательский опыт;

роль брендов в жизни человека.

Визионерские сессии рассчитаны на глубокую экспертизу выступающих спикеров: ученые, футурологи, технологические предприниматели, деятели культуры, лидеры общественного мнения и медийные персоны предлагают нетривиальный взгляд на происходящие изменения. В КАРО 11 Октябрь состоится обсуждение будущих сценариев развития человека, технологий и коммуникаций. Именно поэтому особое внимание уделяется наполнению дискуссий, чтобы участники смогли выйти за рамки отраслевой повестки и увидеть неочевидные тенденции будущего времени.

Список визионеров активно формируется оргкомитетом НРФ и будет анонсирован в ближайшее время.

Какие смысловые акценты будут в деловой программе Юбилейного НРФ?

Участники узнают, какие навыки становятся критически важными, какие каналы способствуют выстраиванию устойчивых бренд‑коммуникаций, а также как измерять эффект как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах.

Среди важных тем:

Экономика внимания как новая инфраструктура рынка. Почему внимание становится новой инфраструктурой рынка и как компании адаптируют свои стратегии к новой реальности

Почему внимание становится новой инфраструктурой рынка и как компании адаптируют свои стратегии к новой реальности Как брендам выстраивать доверие в новой медиареальности.

Бренд как актив: как расти в условиях кризиса и выстраивать стратегию в условиях нестабильности (почему важно не сокращать долгосрочные бренд-активности в пользу краткосрочной эффективности).

в условиях нестабильности (почему важно не сокращать долгосрочные бренд-активности в пользу краткосрочной эффективности). Медиа нового времени: как меняются коммуникации, контент и влияние (как новые технологии, AI-агенты, большие данные и персонализированные форматы меняют логику медиакоммуникаций и рекламного рынка).

(как новые технологии, AI-агенты, большие данные и персонализированные форматы меняют логику медиакоммуникаций и рекламного рынка). Культурный код в визуальной коммуникации: как бренды формируют идентичность на локальных и глобальных рынках.

Также программа делает особый акцент на технологиях, которые будут определять будущее индустрии и способствующие обеспечению ее технологического суверенитета. Насколько бизнес готов к переходу в новую цифровую реальность? Среди приоритетных направлений: искусственный интеллект, AdTech, алгоритмы AI/ML и др. Участники обсудят необходимость стандартов верификации инструментов, правовому статусу сгенерированного контента и операционным рискам при использовании AI-агентов. Вместе с индустриальными спикерами рассмотрят, как новые решения на базе ИИ не заменяют, а органично встраиваются в существующие бизнес-процессы.

Кто примет участие в деловой программе?

Оргкомитет представил первых спикеров деловой программы юбилейного сезона форума. В числе участников ключевых дискуссий — эксперты, чьи мнения и идеи станут основой для продуктивных обсуждений:

Светлана Баланова, генеральный директор Национальной Медиа Группы

Наталья Дмитриева, генеральный директор СберСеллера

Мария Колосова, генеральный директор Group4Media

Михаил Шкляев, главный управляющий директор Okkam

Андрей Чуваев, генеральный директор АДВ

Каролина Соколова, управляющий директор Х5 Медиа

Александр Шокуров, CEO Kokoc Group

Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации Ozon и другие.

В работе Юбилейного НРФ примут участие лидеры ведущих рекламных ассоциаций — АКАР (Ассоциации коммуникационных агентств России), АРИР (Ассоциации развития интерактивной рекламы), РАМУ (Российской ассоциации маркетинговых услуг).

Гостей форума ждут авторские сессии от ведущих экосистемных и технологических компаний рекламного рынка: ГПМ Реклама, СберCеллер и Perfluence, X5 Медиа, Яндекс Реклама, Т-Реклама, hh.ru, Ozon Реклама и др.

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Организаторы: Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК) при поддержке АКАР, РАМУ, АРИР, РАИ (ГИПП)

Титульный партнёр: ГПМ Реклама

Генеральный стратегический партнер: RWB Медиа

Генеральный партнер: СберСеллер

Партнёры: СберМаркетинг, медиагруппа SkyAlliance, T2 AdTech, ГК OMD, NMi Group, коммуникационная группа АДВ, Т-Реклама, Группа компаний «Игроник», группа компаний Okkam, Яндекс Реклама, VK, Media Direction Group, Х5 Медиа, Kokoc Group, hh.ru, Group4Media, Platforma, Национальная Медиа Группа, Perfluence, МегаФон ПроБизнес, Яндекс UrbanAds - рекламная платформа Городских сервисов Яндекса, Sputnik24.tv, Авито Реклама, сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ, ГК Starlink, Hybrid, Digital Alliance, Х.Технологии ПАО «Ростелеком», Адмитад, ГК «Черноголовка»

Официальная площадка Форума: КАРО 11 Октябрь

Ключевой медиаресурс форума: ADPASS

Генеральный индустриальный партнёр: Sostav

Генеральный информационный партнер: Rambler&Co

Генеральное информационное агентство: ТАСС

Стратегический медиапартнер: Independent Media

Официальный деловой партнёр: РБК

Специальный медиапартнёр: Сноб

Медиапартнёры: РИА Новости, КоммерсантЪ, НТВ, Русская Медиагруппа, Ведомости, News.ru, Общественная служба новостей, RTVI, Инк, ЧТИВО, Москвичка, Krutoy Media

Экономический медиапартнёр: Прайм

Ключевой медиапартнёр: РГ Медиа

Федеральный радиопартнёр: ГПМ Радио

OOH-партнер: LBL

Премиальное индор-телевидение: Novikov TV

Информационные партнеры: Московские Новости, Daily Moscow, Time Out, Останкино, Prima Media, Газета Метро, B2B Port, E-Pepper, PR News, РАР, Журнал «Наружка», it world, Telecom Times, Digital Boost, Retail.ru, Event LIVE, Advertronic, Violet Violin

Индустриальные партнёры: РАСО, АКОС, ARDA, АКМР, АБКР, СОНР, РАЭК, CPA Exchange

Аналитический партнёр: Brand Analytics

Профильные блоги: Постмаркетинг, New Media, Trend Media, MEDIA RESEARCHES, особый русский digital, Русская наружка, Sosindex, Связи с известностью, Тайная жизнь креативного директора, Событийный маркетинг, People Marketing Tech, the clients, Дмитрий Хатин

Партнёры по наружной и индор-рекламе: Intention, RGB Graphics, Nord Lights, РА Хайлайтс, Insight Media, Max Media Group, Клинтаун Медиа, Интроник, компания ЭФИР