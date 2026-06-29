Стали известны первые подробности деловой программы юбилейного Национального рекламного форума

Ранее организаторы мероприятия анонсировали расширение деловой программы. Так, 10 ноября пройдёт Открывающий день «День глобальных трендов». Официальная концепция НРФ в 2026 году: НРФ — двигатель рекламного рынка.
Юбилейный НРФ объединит несколько уровней деловой программы:
— Программа каждого дня форума выстроена вокруг определенной тематики: глобальные тренды, стратегические инициативы, контент и креатив, диджитал. Все дни будут начинаться с открывающей стратегической сессии, посвященной ключевым вопросам развития рекламной индустрии.
— Их продолжит масштабная отраслевая программа из дискуссий по индустриально значимым темам и авторских сессий ведущих компаний рынка. В течение всего форума ожидается проведение более 100 дискуссий и участие свыше 500 спикеров.
— Отдельной смысловой линией форума станет серия визионерских сессий, объединенная общей темой «Человек будущего».
Что такое визионерские сессии и чему они будут посвящены?
Серия визионерских сессий НРФ’10 — это специальный сквозной формат, который проходит через все четыре дня форума и дополняет основную программу. Центральной темой визионерских сессий станет «Человек будущего». Участники обсудят, какие изменения в человеке вызывают технологии, культура, медиа и информационная среда.
Серия визионерских сессий предлагает посмотреть на эти процессы через четыре взаимосвязанных аспекта:
- психологию человека будущего;
- новую информационную среду;
- технологии и пользовательский опыт;
- роль брендов в жизни человека.
Визионерские сессии рассчитаны на глубокую экспертизу выступающих спикеров: ученые, футурологи, технологические предприниматели, деятели культуры, лидеры общественного мнения и медийные персоны предлагают нетривиальный взгляд на происходящие изменения. В КАРО 11 Октябрь состоится обсуждение будущих сценариев развития человека, технологий и коммуникаций. Именно поэтому особое внимание уделяется наполнению дискуссий, чтобы участники смогли выйти за рамки отраслевой повестки и увидеть неочевидные тенденции будущего времени.
Список визионеров активно формируется оргкомитетом НРФ и будет анонсирован в ближайшее время.
Какие смысловые акценты будут в деловой программе Юбилейного НРФ?
Участники узнают, какие навыки становятся критически важными, какие каналы способствуют выстраиванию устойчивых бренд‑коммуникаций, а также как измерять эффект как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах.
Среди важных тем:
- Экономика внимания как новая инфраструктура рынка. Почему внимание становится новой инфраструктурой рынка и как компании адаптируют свои стратегии к новой реальности
- Как брендам выстраивать доверие в новой медиареальности.
- Бренд как актив: как расти в условиях кризиса и выстраивать стратегию в условиях нестабильности (почему важно не сокращать долгосрочные бренд-активности в пользу краткосрочной эффективности).
- Медиа нового времени: как меняются коммуникации, контент и влияние (как новые технологии, AI-агенты, большие данные и персонализированные форматы меняют логику медиакоммуникаций и рекламного рынка).
- Культурный код в визуальной коммуникации: как бренды формируют идентичность на локальных и глобальных рынках.
Также программа делает особый акцент на технологиях, которые будут определять будущее индустрии и способствующие обеспечению ее технологического суверенитета. Насколько бизнес готов к переходу в новую цифровую реальность? Среди приоритетных направлений: искусственный интеллект, AdTech, алгоритмы AI/ML и др. Участники обсудят необходимость стандартов верификации инструментов, правовому статусу сгенерированного контента и операционным рискам при использовании AI-агентов. Вместе с индустриальными спикерами рассмотрят, как новые решения на базе ИИ не заменяют, а органично встраиваются в существующие бизнес-процессы.
Кто примет участие в деловой программе?
Оргкомитет представил первых спикеров деловой программы юбилейного сезона форума. В числе участников ключевых дискуссий — эксперты, чьи мнения и идеи станут основой для продуктивных обсуждений:
- Светлана Баланова, генеральный директор Национальной Медиа Группы
- Наталья Дмитриева, генеральный директор СберСеллера
- Мария Колосова, генеральный директор Group4Media
- Михаил Шкляев, главный управляющий директор Okkam
- Андрей Чуваев, генеральный директор АДВ
- Каролина Соколова, управляющий директор Х5 Медиа
- Александр Шокуров, CEO Kokoc Group
- Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации Ozon и другие.
В работе Юбилейного НРФ примут участие лидеры ведущих рекламных ассоциаций — АКАР (Ассоциации коммуникационных агентств России), АРИР (Ассоциации развития интерактивной рекламы), РАМУ (Российской ассоциации маркетинговых услуг).
Гостей форума ждут авторские сессии от ведущих экосистемных и технологических компаний рекламного рынка: ГПМ Реклама, СберCеллер и Perfluence, X5 Медиа, Яндекс Реклама, Т-Реклама, hh.ru, Ozon Реклама и др.
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Организаторы: Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК) при поддержке АКАР, РАМУ, АРИР, РАИ (ГИПП)
Титульный партнёр: ГПМ Реклама
Генеральный стратегический партнер: RWB Медиа
Генеральный партнер: СберСеллер
Партнёры: СберМаркетинг, медиагруппа SkyAlliance, T2 AdTech, ГК OMD, NMi Group, коммуникационная группа АДВ, Т-Реклама, Группа компаний «Игроник», группа компаний Okkam, Яндекс Реклама, VK, Media Direction Group, Х5 Медиа, Kokoc Group, hh.ru, Group4Media, Platforma, Национальная Медиа Группа, Perfluence, МегаФон ПроБизнес, Яндекс UrbanAds - рекламная платформа Городских сервисов Яндекса, Sputnik24.tv, Авито Реклама, сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ, ГК Starlink, Hybrid, Digital Alliance, Х.Технологии ПАО «Ростелеком», Адмитад, ГК «Черноголовка»
Официальная площадка Форума: КАРО 11 Октябрь
Ключевой медиаресурс форума: ADPASS
Генеральный индустриальный партнёр: Sostav
Генеральный информационный партнер: Rambler&Co
Генеральное информационное агентство: ТАСС
Стратегический медиапартнер: Independent Media
Официальный деловой партнёр: РБК
Специальный медиапартнёр: Сноб
Медиапартнёры: РИА Новости, КоммерсантЪ, НТВ, Русская Медиагруппа, Ведомости, News.ru, Общественная служба новостей, RTVI, Инк, ЧТИВО, Москвичка, Krutoy Media
Экономический медиапартнёр: Прайм
Ключевой медиапартнёр: РГ Медиа
Федеральный радиопартнёр: ГПМ Радио
OOH-партнер: LBL
Премиальное индор-телевидение: Novikov TV
Информационные партнеры: Московские Новости, Daily Moscow, Time Out, Останкино, Prima Media, Газета Метро, B2B Port, E-Pepper, PR News, РАР, Журнал «Наружка», it world, Telecom Times, Digital Boost, Retail.ru, Event LIVE, Advertronic, Violet Violin
Индустриальные партнёры: РАСО, АКОС, ARDA, АКМР, АБКР, СОНР, РАЭК, CPA Exchange
Аналитический партнёр: Brand Analytics
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Партнёры по наружной и индор-рекламе: Intention, RGB Graphics, Nord Lights, РА Хайлайтс, Insight Media, Max Media Group, Клинтаун Медиа, Интроник, компания ЭФИР