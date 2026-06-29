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Киноафиша Новости Стали известны первые подробности деловой программы юбилейного Национального рекламного форума

Стали известны первые подробности деловой программы юбилейного Национального рекламного форума

29 июня 2026 16:16 Проверено редакцией
Стали известны первые подробности деловой программы юбилейного Национального рекламного форума

НРФ’10 состоится с 10 по 13 ноября, и Оргкомитет форума готов представить первые детали деловой программы: гостей ожидают стратегические сессии, обширная отраслевая программа, а главным нововведением станут визионерские сессии.

Ранее организаторы мероприятия анонсировали расширение деловой программы. Так, 10 ноября пройдёт Открывающий день «День глобальных трендов». Официальная концепция НРФ в 2026 году: НРФ — двигатель рекламного рынка.

Юбилейный НРФ объединит несколько уровней деловой программы:

— Программа каждого дня форума выстроена вокруг определенной тематики: глобальные тренды, стратегические инициативы, контент и креатив, диджитал. Все дни будут начинаться с открывающей стратегической сессии, посвященной ключевым вопросам развития рекламной индустрии.

— Их продолжит масштабная отраслевая программа из дискуссий по индустриально значимым темам и авторских сессий ведущих компаний рынка. В течение всего форума ожидается проведение более 100 дискуссий и участие свыше 500 спикеров.

— Отдельной смысловой линией форума станет серия визионерских сессий, объединенная общей темой «Человек будущего».

Что такое визионерские сессии и чему они будут посвящены?

Серия визионерских сессий НРФ’10 — это специальный сквозной формат, который проходит через все четыре дня форума и дополняет основную программу. Центральной темой визионерских сессий станет «Человек будущего». Участники обсудят, какие изменения в человеке вызывают технологии, культура, медиа и информационная среда.

Серия визионерских сессий предлагает посмотреть на эти процессы через четыре взаимосвязанных аспекта:

  • психологию человека будущего;
  • новую информационную среду;
  • технологии и пользовательский опыт;
  • роль брендов в жизни человека.

Визионерские сессии рассчитаны на глубокую экспертизу выступающих спикеров: ученые, футурологи, технологические предприниматели, деятели культуры, лидеры общественного мнения и медийные персоны предлагают нетривиальный взгляд на происходящие изменения. В КАРО 11 Октябрь состоится обсуждение будущих сценариев развития человека, технологий и коммуникаций. Именно поэтому особое внимание уделяется наполнению дискуссий, чтобы участники смогли выйти за рамки отраслевой повестки и увидеть неочевидные тенденции будущего времени.

Список визионеров активно формируется оргкомитетом НРФ и будет анонсирован в ближайшее время.

Какие смысловые акценты будут в деловой программе Юбилейного НРФ?

Участники узнают, какие навыки становятся критически важными, какие каналы способствуют выстраиванию устойчивых бренд‑коммуникаций, а также как измерять эффект как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах.

Среди важных тем:

  • Экономика внимания как новая инфраструктура рынка. Почему внимание становится новой инфраструктурой рынка и как компании адаптируют свои стратегии к новой реальности
  • Как брендам выстраивать доверие в новой медиареальности.
  • Бренд как актив: как расти в условиях кризиса и выстраивать стратегию в условиях нестабильности (почему важно не сокращать долгосрочные бренд-активности в пользу краткосрочной эффективности).
  • Медиа нового времени: как меняются коммуникации, контент и влияние (как новые технологии, AI-агенты, большие данные и персонализированные форматы меняют логику медиакоммуникаций и рекламного рынка).
  • Культурный код в визуальной коммуникации: как бренды формируют идентичность на локальных и глобальных рынках.

Также программа делает особый акцент на технологиях, которые будут определять будущее индустрии и способствующие обеспечению ее технологического суверенитета. Насколько бизнес готов к переходу в новую цифровую реальность? Среди приоритетных направлений: искусственный интеллект, AdTech, алгоритмы AI/ML и др. Участники обсудят необходимость стандартов верификации инструментов, правовому статусу сгенерированного контента и операционным рискам при использовании AI-агентов. Вместе с индустриальными спикерами рассмотрят, как новые решения на базе ИИ не заменяют, а органично встраиваются в существующие бизнес-процессы.

Кто примет участие в деловой программе?

Оргкомитет представил первых спикеров деловой программы юбилейного сезона форума. В числе участников ключевых дискуссий — эксперты, чьи мнения и идеи станут основой для продуктивных обсуждений:

  • Светлана Баланова, генеральный директор Национальной Медиа Группы
  • Наталья Дмитриева, генеральный директор СберСеллера
  • Мария Колосова, генеральный директор Group4Media
  • Михаил Шкляев, главный управляющий директор Okkam
  • Андрей Чуваев, генеральный директор АДВ
  • Каролина Соколова, управляющий директор Х5 Медиа
  • Александр Шокуров, CEO Kokoc Group
  • Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации Ozon и другие.

В работе Юбилейного НРФ примут участие лидеры ведущих рекламных ассоциаций — АКАР (Ассоциации коммуникационных агентств России), АРИР (Ассоциации развития интерактивной рекламы), РАМУ (Российской ассоциации маркетинговых услуг).

Гостей форума ждут авторские сессии от ведущих экосистемных и технологических компаний рекламного рынка: ГПМ Реклама, СберCеллер и Perfluence, X5 Медиа, Яндекс Реклама, Т-Реклама, hh.ru, Ozon Реклама и др.

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Организаторы: Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК) при поддержке АКАР, РАМУ, АРИР, РАИ (ГИПП)

Титульный партнёр: ГПМ Реклама

Генеральный стратегический партнер: RWB Медиа

Генеральный партнер: СберСеллер

Партнёры: СберМаркетинг, медиагруппа SkyAlliance, T2 AdTech, ГК OMD, NMi Group, коммуникационная группа АДВ, Т-Реклама, Группа компаний «Игроник», группа компаний Okkam, Яндекс Реклама, VK, Media Direction Group, Х5 Медиа, Kokoc Group, hh.ru, Group4Media, Platforma, Национальная Медиа Группа, Perfluence, МегаФон ПроБизнес, Яндекс UrbanAds - рекламная платформа Городских сервисов Яндекса, Sputnik24.tv, Авито Реклама, сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ, ГК Starlink, Hybrid, Digital Alliance, Х.Технологии ПАО «Ростелеком», Адмитад, ГК «Черноголовка»

Официальная площадка Форума: КАРО 11 Октябрь

Ключевой медиаресурс форума: ADPASS

Генеральный индустриальный партнёр: Sostav

Генеральный информационный партнер: Rambler&Co

Генеральное информационное агентство: ТАСС

Стратегический медиапартнер: Independent Media

Официальный деловой партнёр: РБК

Специальный медиапартнёр: Сноб

Медиапартнёры: РИА Новости, КоммерсантЪ, НТВ, Русская Медиагруппа, Ведомости, News.ru, Общественная служба новостей, RTVI, Инк, ЧТИВО, Москвичка, Krutoy Media

Экономический медиапартнёр: Прайм

Ключевой медиапартнёр: РГ Медиа

Федеральный радиопартнёр: ГПМ Радио

OOH-партнер: LBL

Премиальное индор-телевидение: Novikov TV

Информационные партнеры: Московские Новости, Daily Moscow, Time Out, Останкино, Prima Media, Газета Метро, B2B Port, E-Pepper, PR News, РАР, Журнал «Наружка», it world, Telecom Times, Digital Boost, Retail.ru, Event LIVE, Advertronic, Violet Violin

Индустриальные партнёры: РАСО, АКОС, ARDA, АКМР, АБКР, СОНР, РАЭК, CPA Exchange

Аналитический партнёр: Brand Analytics

Профильные блоги: Постмаркетинг, New Media, Trend Media, MEDIA RESEARCHES, особый русский digital, Русская наружка, Sosindex, Связи с известностью, Тайная жизнь креативного директора, Событийный маркетинг, People Marketing Tech, the clients, Дмитрий Хатин

Партнёры по наружной и индор-рекламе: Intention, RGB Graphics, Nord Lights, РА Хайлайтс, Insight Media, Max Media Group, Клинтаун Медиа, Интроник, компания ЭФИР

Виктория Аморина
Виктория Аморина
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