Тепло любимой сказки со зрелищными спецэффектами: на ТВ состоится премьера нового «Буратино»

Поиски Золотого ключика превратились в захватывающую фэнтези-драму: 27 июня в 21:00 канал viju+ Premiere покажет новую экранизацию « Буратино ». Сказка для всей семьи, созданная с помощью современной компьютерной анимации и визуальных эффектов, впервые выходит на телеэкраны.

Что будет, если любимую с детства сказку соединить с новейшими технологиями голливудского кино? Режиссер Игорь Волошин воплотил это в новой экранизации «Буратино», где приключения деревянного мальчика сопровождает качественный визуальный дизайн и самые современные графические эффекты.

Проект можно назвать одним из самых технологичных российских фильмов последнего времени. Главный герой в картине лишь наполовину создан благодаря актерской игре, за всё остальное отвечали дизайнеры по компьютерной графике. Сначала партии персонажа исполнила актриса Виталия Корниенко в специальном костюме с датчиками захвата движений и мимики. Затем над полученной информацией колдовали аниматоры. Так цифровой Буратино получился максимально реалистичным. И в этом он приходится родственником «Аватару» – именно в фильме Джеймса Кэмерона технология была отточена до современного уровня детализации.

Новый «Буратино» вдохновлен знаменитой советской экранизацией 1975 года, но созданный авторами новой версии мир ближе к лучшим образцам современного фэнтези: декорации и архитектура с намеком на старую Италию, дизайн и фактура костюмов на уровне культовых зарубежных фильмов. Всё это, помноженное на возможности компьютерной графики, делают сказку еще более волшебной.

Характеры персонажей в фильме в сравнении с советской версией сказки углублены и дополнены. Злодей Карабас-Барабас, которого очень натурально играет Федор Бондарчук получил свое темное прошлое, которое сделало его фигуру более драматичной и человечной. Пройдохи Лиса Алиса (Виктория Исакова) и кот Базилио (Александр Петров) стали еще более обворожительными и рафинированными. В картине они отвечают за карнавальное веселье и фантасмагорию. Александр Яценко в роли папы Карло показал простого и надломленного жизнью трудягу, а Светлана Немоляева неожиданно выплывает на персональном батискафе в образе роковой и утонченной черепахи Тортиллы.

К тому же в фильме сыграли молодые и уже очень востребованные актеры – в роли Артемона предстал Марк Эйдельштейн («Сто лет тому вперед», «Анора»), Арлекин – Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Мальвина – Анастасия Талызина («Воздух»).

За современными спецэффектами дух старой сказки не теряется. Но в фильме появляются новые сюжетные линии, а основной пафос сформулирован под поколение детей эпохи соцсетей. Это уже не только история о дружбе и победе над жадностью, но и высказывание о поиске своего места в жизни. Быть не таким, как все, совсем не плохо. Не стоит подгонять себя под шаблоны, чтобы быть настоящим сыном и настоящим человеком.

Важная роль в картине отведена музыке. Знакомые мелодии Алексея Рыбникова, которые запомнились по телефильму 1975 года, специально для нового проекта композитор вместе с сыном обработал, придав им современное звучание.

Премьера «Буратино» на телеканале viju+ Premiere – это возможность собраться у экрана с близкими и вновь окунуться в атмосферу доброй нестареющей истории, которая напоминает о силе дружбы, вере в чудо и неизбежности счастливого финала.

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