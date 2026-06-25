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Киноафиша Новости Пассажиров самолета атакуют неведомые монстры в трейлере хоррор-триллера «Рейс 298»

Пассажиров самолета атакуют неведомые монстры в трейлере хоррор-триллера «Рейс 298»

25 июня 2026 18:14 Проверено редакцией
Пассажиров самолета атакуют неведомые монстры в трейлере хоррор-триллера «Рейс 298»

Театральный релиз состоится 2 июля.

Кинопрокатная компания Capella Film выпустила дублированный трейлер научно-фантастического хоррора «Рейс 298».

Действие разворачивается на высоте 10 тысяч метров на борту самолета, который совершает рутинный перелет из Нового Орлеана в Сиэтл. Оказавшись в воздухе, пассажиры становятся свидетелями поразительных и странных событий. Так, один из персонажей, заглянув в иллюминатор, замечает устрашающие разноцветные огни в облаках, сопровождающие самолет. Кроме того, почти все пассажиры начинают чувствовать недомогание. В дальнейшем на борту обнаруживаются неведомые создания, которые проникают в тела людей.

Страшные и необъяснимые события приумножаются, так что граница между явью и ночным кошмаром становится все более зыбкой. Пассажиры бросают все силы на то, чтобы выжить, противостоя техническим неполадкам, сверхъестественным событиям и инопланетной угрозе.

Режиссером выступает Стивен КуэйлНавстречу шторму», «Чужие из бездны»), тогда как сценарий написал Стивен Саско. В основной актерский состав вошли Том Бриттни, Джорджина Леонидас, Вероника Розати, Хеннеки Талбот, Молли Райт, Бетси-Блу Инглиш, Антон Трендафилов, Аса Али.

Фото: Capella Film
Виктория Аморина
Виктория Аморина
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