Содержание:

Дэвид Литч — фильмы

- Дэвид Литч — Джон Уик

- Дэвид Литч — Взрывная блондинка

Дэвид Литч — Личная жизнь



Актер, режиссер, продюсер, сценарист, каскадер, постановщик трюков — все это об одном человеке. Дэвид Литч родился 31 декабря 1969 года в городе Колер, штата Висконсин, США. Он начинал как каскадер и дублер, в том числе и для Брэда Питта и для Жан-Клода Ван Дамма. Следующей ступенью в карьере в Литча стала постановка трюков, начиная с сериала «Баффи: истребительница вампиров». На этом поприще он заработал себе большой авторитет, он принимал участие в таких фильмах как «Блэйд», «Бойцовский клуб», «Ван Хельсинг», «Константин», «Ангелы и демоны» и многие другие картины.



Дэвид Литч — фильмы

Актерская карьера Дэвида Литча не слишком успешна, он начинал в малоизвестных телевизионных проектах, затем его можно было заметить на второстепенных ролях в разных фильмах: в роли Себастьяна в боевике «Механик» с Джейсоном Стэйтемом и водителя в «Эволюции Борна» с Джереми Реннером.



Настоящий успех пришел к Дэвиду Литчу когда он пересел в режиссерское кресло. На его фильмах сказался многолетний опыт работы с трюками. В 2014 году вместе с Чадом Стахельски они снимают боевик Джон Уик с Киану Ривзом в главной роли. Фильм получился зрелищным, особенно сцены драк. Следующим успешным проектом стала лента «Взрывная блондинка», главную роль в которой исполнила Шарлиз Терон, она же выступила в роли исполнительного продюсера.

После «блондинки» Дэвида пригласили в режиссерское кресло «Дэдпула-2», премьера которого назначена на май 2018 года. Сейчас график режиссера расписан вперед, уже известно что он будет снимать спин-офф «Форсажа» под названием «Хоббс и Шоу», с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стэйтемом. А также Дэвид Литч займется экранизацией «The Division», фильма по мотивам одноименной игры от Ubisoft, съемки которой предположительно начнуться в 2019 году, и сиквелом «Взрывной блондинки».



Дэвид Литч — Джон Уик

Боевик 2014 года «Джон Уик» стал режиссерским дебютом Чада Стахелски и Дэвида Литча. Главные роли исполнили Киану Ривз, который также выступил в качестве исполнительного продюсера, и Микаэль Нюквист. Фильм рассказывает историю о бывшем наемном убийце, который отошел от дел, но прошлое его настигло.



Дэвид Литч — Взрывная блондинка

Картина возвращает нас в 1989 год, в Берлин за несколько дней до падения Стены. В центр сюжета спецагент МИ-6 Лорейн Броутон, которую играет Шарлиз Терон. Чтобы отыскать список шпионов, похищенный русскими ей приходится втереться в доверие к агенту Дэвиду Персивалю в исполнении Джеймса МакЭвойя. Фильм основан на графическом романе Энтони Джонстона и Сэма Харта «Самый холодный город».



Дэвид Литч — Личная жизнь

Режиссер женат, его супруга Келли МакКормик — продюсер, и активно принимает участие в работе мужа.