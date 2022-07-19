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Дэвид Литч

David Leitch
Дэвид Литч
Дэвид Литч David Leitch
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Дата рождения
31 декабря 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Биография Дэвида Литча

Содержание:
Дэвид Литч — фильмы
  - Дэвид Литч — Джон Уик
  - Дэвид Литч — Взрывная блондинка
Дэвид Литч — Личная жизнь

Актер, режиссер, продюсер, сценарист, каскадер, постановщик трюков — все это об одном человеке. Дэвид Литч родился 31 декабря 1969 года в городе Колер, штата Висконсин, США. Он начинал как каскадер и дублер, в том числе и для Брэда Питта и для Жан-Клода Ван Дамма. Следующей ступенью в карьере в Литча стала постановка трюков, начиная с сериала «Баффи: истребительница вампиров». На этом поприще он заработал себе большой авторитет, он принимал участие в таких фильмах как «Блэйд», «Бойцовский клуб», «Ван Хельсинг», «Константин», «Ангелы и демоны» и многие другие картины.


Дэвид Литч — фильмы

Актерская карьера Дэвида Литча не слишком успешна, он начинал в малоизвестных телевизионных проектах, затем его можно было заметить на второстепенных ролях в разных фильмах: в роли Себастьяна в боевике «Механик» с Джейсоном Стэйтемом и водителя в «Эволюции Борна» с Джереми Реннером.

Настоящий успех пришел к Дэвиду Литчу когда он пересел в режиссерское кресло. На его фильмах сказался многолетний опыт работы с трюками. В 2014 году вместе с Чадом Стахельски они снимают боевик Джон Уик с Киану Ривзом в главной роли. Фильм получился зрелищным, особенно сцены драк. Следующим успешным проектом стала лента «Взрывная блондинка», главную роль в которой исполнила Шарлиз Терон, она же выступила в роли исполнительного продюсера.

После «блондинки» Дэвида пригласили в режиссерское кресло «Дэдпула-2», премьера которого назначена на май 2018 года. Сейчас график режиссера расписан вперед, уже известно что он будет снимать спин-офф «Форсажа» под названием «Хоббс и Шоу», с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стэйтемом. А также Дэвид Литч займется экранизацией «The Division», фильма по мотивам одноименной игры от Ubisoft, съемки которой предположительно начнуться в 2019 году, и сиквелом «Взрывной блондинки».


Дэвид Литч — Джон Уик

Боевик 2014 года «Джон Уик» стал режиссерским дебютом Чада Стахелски и Дэвида Литча. Главные роли исполнили Киану Ривз, который также выступил в качестве исполнительного продюсера, и Микаэль Нюквист. Фильм рассказывает историю о бывшем наемном убийце, который отошел от дел, но прошлое его настигло.


Дэвид Литч — Взрывная блондинка

Картина возвращает нас в 1989 год, в Берлин за несколько дней до падения Стены. В центр сюжета спецагент МИ-6 Лорейн Броутон, которую играет Шарлиз Терон. Чтобы отыскать список шпионов, похищенный русскими ей приходится втереться в доверие к агенту Дэвиду Персивалю в исполнении Джеймса МакЭвойя. Фильм основан на графическом романе Энтони Джонстона и Сэма Харта «Самый холодный город».


Дэвид Литч — Личная жизнь

Режиссер женат, его супруга Келли МакКормик — продюсер, и активно принимает участие в работе мужа.

Интересные факты о Дэвиде Литче

- Участвовал в разработке трюков для видеоигр «007: Завтра не умрет никогда» и «Бокс НВО»
- Ради «Взрывной блондинки» отказался от режиссуры сиквела «Джона Уика»

Фильмография Дэвида Литча
Быстрее пули
Быстрее пули
боевик 2022, США
8.0
Форсаж: Хоббс и Шоу
Форсаж: Хоббс и Шоу
боевик, криминал 2019, США
7.0
Жил-был Дэдпул
Жил-был Дэдпул
приключения, фантастика 2018, США
5.0
Дэдпул 2
Дэдпул 2
боевик, приключения, комедия, фантастика 2018, США
8.0
Взрывная блондинка
Взрывная блондинка
триллер, приключения 2017, США
6.0
Джон Уик
Джон Уик
боевик, триллер 2014, США
7.0
Механик
Механик
драма, боевик 2011, США
8.0
Король бойцов
Король бойцов
приключения, боевик 2010, Япония / Тайвань / Германия / Канада / США / Великобритания
3.0
Все фильмы
Фотографии Дэвида Литча Все фотографии
Дэвид Литч и Киану Ривз Чад Стахелски и Дэвид Литч Чад Стахелски, Киану Ривз и Дэвид Литч на съемках фильма Джон Уик Дэвид Литч
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7 июня 2022 18:05
Боевик «Быстрее пули» с Брэдом Питтом выйдет на две недели позже, чем планировалось Фильм Дэвида Литча занял прокатный слот, освободившийся после переноса «Черного Адама».
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21 марта 2022 12:41
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