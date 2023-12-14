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Постер фильма Death Stranding
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Death Stranding

Death Stranding
Япония / фантастика / 18+
Постер фильма Death Stranding
Режиссер Майкл Сарноски, Джордан Пил
Сценарист Хидэо Кодзима, Майкл Сарноски
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Производство A24, Hammerstone Studios, Kojima Productions
Другие названия
Death Stranding, A Fronteira da Morte, Выход Смерти, デススト, デスストランディング, デス・ストランディング

Рейтинг фильма

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Обновлено 5 мая 2025

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Новости о фильме

Официально: студия A24 работает над экранизацией видеоигры Death Stranding
14 декабря 2023 15:54 Официально: студия A24 работает над экранизацией видеоигры Death Stranding Ранее Хидео Кодзима говорил, что принимает активное участие в создании предстоящего фильма.
Хидэо Кодзима об экранизации видеоигры Death Stranding: «Я нацелен на артхаусный подход»
23 декабря 2022 13:38 Хидэо Кодзима об экранизации видеоигры Death Stranding: «Я нацелен на артхаусный подход» Геймдизайнер заявил, что намерен снять кино, которое сможет вдохновить людей стать творцами.
В разработку запущен фильм по видеоигре Хидэо Кодзимы Death Stranding
16 декабря 2022 14:33 В разработку запущен фильм по видеоигре Хидэо Кодзимы Death Stranding Производством картины занимается компания, ответственная за полнометражную версию Kung Fury.
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