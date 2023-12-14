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Death Stranding
Death Stranding
Death Stranding
Япония / фантастика / 18+
О фильме
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Режиссер
Майкл Сарноски
,
Джордан Пил
Сценарист
Хидэо Кодзима
,
Майкл Сарноски
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Япония
Производство
A24, Hammerstone Studios, Kojima Productions
Другие названия
Death Stranding, A Fronteira da Morte, Выход Смерти, デススト, デスストランディング, デス・ストランディング
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Обновлено 5 мая 2025
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Новости о фильме
14 декабря 2023 15:54
Официально: студия A24 работает над экранизацией видеоигры Death Stranding
Ранее Хидео Кодзима говорил, что принимает активное участие в создании предстоящего фильма.
23 декабря 2022 13:38
Хидэо Кодзима об экранизации видеоигры Death Stranding: «Я нацелен на артхаусный подход»
Геймдизайнер заявил, что намерен снять кино, которое сможет вдохновить людей стать творцами.
16 декабря 2022 14:33
В разработку запущен фильм по видеоигре Хидэо Кодзимы Death Stranding
Производством картины занимается компания, ответственная за полнометражную версию Kung Fury.
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