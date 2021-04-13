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Джордан Вот-Робертс
Джордан Вот-Робертс
Jordan Vogt-Roberts
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Джордан Вот-Робертс
Jordan Vogt-Roberts
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Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Джордана Вот-Робертса
Родился в Детройте, Мичиган, США.
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Фильмография Джордана Вот-Робертса
Конг: Остров черепа
приключения, боевик, фэнтези
2017, США
7.0
Короли лета
драма, комедия
2013, США
6.0
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