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BioShock
BioShock
BioShock
США / фантастика / 18+
О фильме
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О фильме
Экранизация одноименной видеоигры.
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Режиссер
Френсис Лоуренс
Сценарист
Майкл Грин
,
Джастин Роудс
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Производство
2K Games, Netflix, Take Two Interactive Software
Другие названия
BioShock
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Обновлено 5 мая 2025
Отзывы о фильме
vlad7rus
17 ноября 2022, 19:49
Шик🙂👍
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Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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Новости о фильме
15 ноября 2022 13:28
Режиссер Френсис Лоуренс поделился новостями об экранизации видеоигры BioShock
Киноверсия может стать следующим фильмом постановщика.
25 августа 2022 23:34
Экранизацию видеоигры BioShock снимет режиссер «Голодных игр» Френсис Лоуренс
Также фильм получил очень компетентного сценариста.
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