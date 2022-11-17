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Постер фильма BioShock
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BioShock

BioShock
США / фантастика / 18+
Постер фильма BioShock

О фильме

Экранизация одноименной видеоигры.

Режиссер Френсис Лоуренс
Сценарист Майкл Грин, Джастин Роудс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Производство 2K Games, Netflix, Take Two Interactive Software
Другие названия
BioShock

Рейтинг фильма

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Обновлено 5 мая 2025
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Новости о фильме

Режиссер Френсис Лоуренс поделился новостями об экранизации видеоигры BioShock
15 ноября 2022 13:28 Режиссер Френсис Лоуренс поделился новостями об экранизации видеоигры BioShock Киноверсия может стать следующим фильмом постановщика.
Экранизацию видеоигры BioShock снимет режиссер «Голодных игр» Френсис Лоуренс
25 августа 2022 23:34 Экранизацию видеоигры BioShock снимет режиссер «Голодных игр» Френсис Лоуренс Также фильм получил очень компетентного сценариста.
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