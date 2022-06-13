Содержание:

Карл Урбан – Фильмы

- Карл Урбан – «Властелин колец»

Карл Урбан – Личная жизнь

Новозеландский актер Карл-Хайнц Урбан родился 7 июня 1972 года в Веллингтоне, Новая Зеландия. Отец Карла, немецкий иммигрант, владел кожевенной мастерской. Мать работала в кинотеатре в Веллингтоне. Благодаря матери будущий актер с детства проникся кинематографом Новой Зеландии. В школе Карл проявил интерес к театральному мастерству. В восьмилетнем возрасте впервые засветился в телевизионной передаче. После школы Карл поступил в Викторианский университет в Веллингтоне, который так и не закончил.

Карл Урбан – Фильмы

В 1991 году Карл появился на телевидении, снявшись в сериале «Акула в парке». В середине 1990-ых попал в каст популярных американских сериалов «Зена – королева воинов» и «Удивительные приключения Геракла», в которых сыграл Гая Юлия Цезаря / Купидона.

В 2004 году Урбан сыграл лорда Ваако в фантастическом фильме «Хроники Риддика» режиссера Дэвида Туи (картина является сиквелом ленты «Черная дыра»). Коллегами Урбана по картине стали Вин Дизель, Колм Фиори, Тэнди Ньютон. В 2013 году вышло продолжение картины под названием «Риддик». В фильме Урбан вновь сыграл лорда Ваако.

В картине «Превосходство Борна» (2004) режиссера Пола Гринграсса, являющейся сиквелом ленты «Идентификация Борна», Урбану досталась роль киллера Кирилла. В главной роли бывшего сотрудника ЦРУ, потерявшего память, выступил Мэтт Деймон.

Знаковой для Урбана стала роль в фантастическом боевике «Doom», снятого по мотивам одноименной компьютерной игры. В главных ролях снялись: Карл Урбан, Дуэйн Джонсон и Розамунд Пайк.

В 2009 году Карл Урбан засветился в популярном научно-фантастическом фильме «Звездный путь» режиссера Дж. Дж. Абрамса. Урбану досталась роль доктора Леонарда Маккоя. В ленте также снялись: Крис Пайн, Закари Куинто, Зои Салдана, Антон Ельчин, Эрик Бана, Саймон Пегг, Вайнона Райдер, Крис Хемсворт. К «Стартреку» Урбан вернулся в 2013 и 2016 годах, сыграв ту же роль в картинах «Стартрек: Возмездие» и «Стартрек: Бесконечность».

В 2010 году актеру вновь выпала возможность сыграть в одном фильме со звездами-профессионалами, этой картиной стал комедийный боевик с элементами триллера «РЭД». Режиссер ленты – Роберт Швентке, в проекте приняли участие Брюс Уиллис, Морган Фримен, Джон Малкович, Хелен Миррен.

Пожалуй, самой запоминающейся в карьере артиста стала роль судьи Дредда в фантастической антиутопии «Судья Дредд 3D», снятой по мотивам серии комиксов. Лента получила положительные отзывы критиков, но провалилась в прокате.

В 2017 году Карл Урбан дебютировал в киновселенной Marvel, сыграв палача Скурджа в ленте «Тор: Рагнарёк» режиссера Тайки Вайтити.

Карл Урбан – «Властелин колец»

Начиная с 2000-ых годов Карл Урбан стал сниматься в популярных и ставших культовыми проектах. В 2002 и 2003 годах вышли две последние части популярной кинотрилогии Питера Джексона «Властелин колец»: «Властелин колец: Две крепости» и «Властелин колец: Возвращение короля». Урбан сыграл в проекте персонажа Эомера. По сравнению с оригинальным текстом трилогии, роль Эомера была усечена и изменена. Однако благодаря этой роли Урбана стали приглашать в другие проекты.

Карл Урбан – Личная жизнь

В 2004 году Карл Урбан женился на гримерше Натали Вионжи. В браке родились двое сыновей – Хантер и Индиана. В 2014 году супруги расстались. С 2014 года Урбан встречается с актрисой Кэти Сакхофф, с которой играл в картине «Риддик».