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Карл Урбан

Karl Urban
Карл Урбан
Карл Урбан Karl Urban
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Дата рождения
7 июня 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Веллингтон, Новая Зеландия
Рост
185 см
Личные связи
Кэти Сакхофф
Кэти Сакхофф
В отношениях
Биография Карла Урбана

Содержание:
Карл Урбан – Фильмы
  - Карл Урбан – «Властелин колец»
Карл Урбан – Личная жизнь

Новозеландский актер Карл-Хайнц Урбан родился 7 июня 1972 года в Веллингтоне, Новая Зеландия. Отец Карла, немецкий иммигрант, владел кожевенной мастерской. Мать работала в кинотеатре в Веллингтоне. Благодаря матери будущий актер с детства проникся кинематографом Новой Зеландии. В школе Карл проявил интерес к театральному мастерству. В восьмилетнем возрасте впервые засветился в телевизионной передаче. После школы Карл поступил в Викторианский университет в Веллингтоне, который так и не закончил.

Карл Урбан – Фильмы

В 1991 году Карл появился на телевидении, снявшись в сериале «Акула в парке». В середине 1990-ых попал в каст популярных американских сериалов «Зена – королева воинов» и «Удивительные приключения Геракла», в которых сыграл Гая Юлия Цезаря / Купидона.

В 2004 году Урбан сыграл лорда Ваако в фантастическом фильме «Хроники Риддика» режиссера Дэвида Туи (картина является сиквелом ленты «Черная дыра»). Коллегами Урбана по картине стали Вин Дизель, Колм Фиори, Тэнди Ньютон. В 2013 году вышло продолжение картины под названием «Риддик». В фильме Урбан вновь сыграл лорда Ваако.

В картине «Превосходство Борна» (2004) режиссера Пола Гринграсса, являющейся сиквелом ленты «Идентификация Борна», Урбану досталась роль киллера Кирилла. В главной роли бывшего сотрудника ЦРУ, потерявшего память, выступил Мэтт Деймон.

Знаковой для Урбана стала роль в фантастическом боевике «Doom», снятого по мотивам одноименной компьютерной игры. В главных ролях снялись: Карл Урбан, Дуэйн Джонсон и Розамунд Пайк.

В 2009 году Карл Урбан засветился в популярном научно-фантастическом фильме «Звездный путь» режиссера Дж. Дж. Абрамса. Урбану досталась роль доктора Леонарда Маккоя. В ленте также снялись: Крис Пайн, Закари Куинто, Зои Салдана, Антон Ельчин, Эрик Бана, Саймон Пегг, Вайнона Райдер, Крис Хемсворт. К «Стартреку» Урбан вернулся в 2013 и 2016 годах, сыграв ту же роль в картинах «Стартрек: Возмездие» и «Стартрек: Бесконечность».

В 2010 году актеру вновь выпала возможность сыграть в одном фильме со звездами-профессионалами, этой картиной стал комедийный боевик с элементами триллера «РЭД». Режиссер ленты – Роберт Швентке, в проекте приняли участие Брюс Уиллис, Морган Фримен, Джон Малкович, Хелен Миррен.

Пожалуй, самой запоминающейся в карьере артиста стала роль судьи Дредда в фантастической антиутопии «Судья Дредд 3D», снятой по мотивам серии комиксов. Лента получила положительные отзывы критиков, но провалилась в прокате.

В 2017 году Карл Урбан дебютировал в киновселенной Marvel, сыграв палача Скурджа в ленте «Тор: Рагнарёк» режиссера Тайки Вайтити.

Карл Урбан – «Властелин колец»

Начиная с 2000-ых годов Карл Урбан стал сниматься в популярных и ставших культовыми проектах. В 2002 и 2003 годах вышли две последние части популярной кинотрилогии Питера Джексона «Властелин колец»: «Властелин колец: Две крепости» и «Властелин колец: Возвращение короля». Урбан сыграл в проекте персонажа Эомера. По сравнению с оригинальным текстом трилогии, роль Эомера была усечена и изменена. Однако благодаря этой роли Урбана стали приглашать в другие проекты.

Карл Урбан – Личная жизнь

В 2004 году Карл Урбан женился на гримерше Натали Вионжи. В браке родились двое сыновей – Хантер и Индиана. В 2014 году супруги расстались. С 2014 года Урбан встречается с актрисой Кэти Сакхофф, с которой играл в картине «Риддик».

Интересные факты о Карле Урбане
  • Карл Урбан стал известным актером после выхода новозеландской ленты «Цена молока» (2001);
  • Младший сын Карла Урбана назван в честь Индианы Джонса, героя популярной кинофраншизы;
  • Карл Урбан является представителем благотворительной организации KidsCan, помогающей детям из неблагополучных семей (Новая Зеландия).
Фильмография Карла Урбана
Морской монстр
Морской монстр
приключения, анимация, фэнтези 2022, США
7.0
Склонность
Склонность
триллер, криминал 2018, Испания / США
5.0
Под подозрением
Под подозрением
триллер, криминал 2018, Испания
5.0
Виселица
Виселица
триллер, криминал, детектив 2017, США
5.0
Обет молчания
Обет молчания
боевик 2017, Болгария
5.0
Тор: Рагнарёк
Тор: Рагнарёк
фэнтези, драма, боевик 2017, США
8.0
Ради Спока
Ради Спока
документальный 2016, Канада / США
8.0
Стартрек: Бесконечность
Стартрек: Бесконечность
фантастика, боевик, приключения 2016, США
7.0
Все фильмы
Фотографии Карла Урбана Все фотографии
Натали Вионжи и Карл Урбан Карл Урбан с бывшей женой Кэти Сакхофф и Карл Урбан Карл Урбан
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Кэти Сакхофф
Кэти Сакхофф Katee Sackhoff
В отношениях
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