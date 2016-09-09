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Афера по-английски Афера по-английски
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Афера по-английски, 2016

2016 / Великобритания
6.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр Адам Смит («Молокососы», «Доктор Кто») выпускает свой дебютный фильм под названием «Афера по-английски». В главных ролях снялись небезызвестные актёры: Майкл Фассбендер («Кредо убийцы», «Свет в океане») и Брендан Глисон («Голгофа», «Залечь на дно в Брюгге»). Также в картине сыграли: Линдси Маршал («Часы», «Пуаро»), Рори Киннер («Страшные сказки», «Игра в иммитацию»), Шон Харрис («Борджиа», «Макбет») и другие.

В центре сюжета фильма «Афера по-английски» окажется криминальная семья, главное дело которой передаётся из поколения в поколение. Это коснулось и главного героя Чэда. Его жена выступает против такого расклада и постоянно просит перестать заниматься незаконными делами. Каждый раз Чэд говорит, что скоро все они переедут в другое место, но вновь попадает в новые переделки, которые ставят под угрозу всю семью. И вот однажды, когда он уже окончательно решает уйти из криминала, отец предлагает совершить напоследок одно крупное дело, которое сулит не только много денег, но и большую опасность.

- Фильм «Афера по-английски» был представлен на кинофестивале в Торонто

- Брендан Глисон дважды сыграл отца Майкла Фассбендера, также в 2017 году он появится в этом образе в картине «Кредо убийцы»

- Майкл Фассбендер также играл в одном фильме с сыном Брендана Глисона, Доналом, в картине «Фрэнк»

- В основе сюжета лежит реальная история одной английской семьи, которая действовала в районе Котсуолдс

- В фильме звучит музыка, написанная Томом Роулендсом из The Chemical Brothers. Он является давним другом режиссёра Адама Смита, так как тот неоднократно принимал участие в создании шоу для группы

- Фильм во многом вдохновлён лентой Эмира Кустурицы «Чёрная кошка - белый кот»

В пасторальной провинции Глостершира живет семейство Катлеров, давно снискавшее дурную славу. Из поколения в поколение Катлеры ведут преступный образ жизни, презирают законы и водят за нос полицию.
Чэд – великолепный гонщик, умеющий уйти от любой погони, решает завязать с семейным бизнесом и посвятить себя жене и детям. Но напоследок он вынужден принять участие еще в одном деле, которое задумал его отец Колби. Речь идет о  дерзком ограблении роскошного особняка. Вот только дом, набитый сокровищами, принадлежит очень влиятельному человеку, который не прощает ничего.
Чэд оказывается в нелегкой ситуации.

 

6.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 16 марта 2017
Премьера онлайн 24 ноября 2016
Премьера в мире 9 сентября 2016
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Адам Смит
Адам Смит
В ролях
Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер
Брендан Глисон
Брендан Глисон
Шон Харрис
Шон Харрис
Рори Киннер
Рори Киннер
Линдси Маршал
Линдси Маршал
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Афера по-английски 3 постера
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Афера по-английски смотреть онлайн

Афера по-английски
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Чэд Катлер (Майкл Фассбендер) — великолепный гонщик. Он тратит свой талант, чтобы раздражать местных полицейских и развозить членов семьи по их не совсем обычным делам. Чэд — заботливый семьянин, у которого двое озорных детей и терпеливая красавица-жена. Они могут часами в редкий день вместе пролежать на диване за просмотром телевизионного шоу, позабыв о мирской суете, и по-настоящему наслаждаться компанией друг друга. Чэд — потомственный нон-конформист и маргинал, отвергающий…
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Игорь Дугарев 16 марта 2017, 15:26
Когда я только вышел с фильма, я решительным образом не мог определиться со своим мнением. Два часа я думал над тем, понравился мне фильм или не… Читать дальше…
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