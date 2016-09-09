Афера по-английски, 2016

Режиссёр Адам Смит («Молокососы», «Доктор Кто») выпускает свой дебютный фильм под названием «Афера по-английски». В главных ролях снялись небезызвестные актёры: Майкл Фассбендер («Кредо убийцы», «Свет в океане») и Брендан Глисон («Голгофа», «Залечь на дно в Брюгге»). Также в картине сыграли: Линдси Маршал («Часы», «Пуаро»), Рори Киннер («Страшные сказки», «Игра в иммитацию»), Шон Харрис («Борджиа», «Макбет») и другие.

В центре сюжета фильма «Афера по-английски» окажется криминальная семья, главное дело которой передаётся из поколения в поколение. Это коснулось и главного героя Чэда. Его жена выступает против такого расклада и постоянно просит перестать заниматься незаконными делами. Каждый раз Чэд говорит, что скоро все они переедут в другое место, но вновь попадает в новые переделки, которые ставят под угрозу всю семью. И вот однажды, когда он уже окончательно решает уйти из криминала, отец предлагает совершить напоследок одно крупное дело, которое сулит не только много денег, но и большую опасность.