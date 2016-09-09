Афера по-английски, 2016

Режиссёр Адам Смит («Молокососы», «Доктор Кто») выпускает свой дебютный фильм под названием «Афера по-английски». В главных ролях снялись небезызвестные актёры: Майкл Фассбендер («Кредо убийцы», «Свет в океане») и Брендан Глисон («Голгофа», «Залечь на дно в Брюгге»). Также в картине сыграли: Линдси Маршал («Часы», «Пуаро»), Рори Киннер («Страшные сказки», «Игра в иммитацию»), Шон Харрис («Борджиа», «Макбет») и другие.
В центре сюжета фильма «Афера по-английски» окажется криминальная семья, главное дело которой передаётся из поколения в поколение. Это коснулось и главного героя Чэда. Его жена выступает против такого расклада и постоянно просит перестать заниматься незаконными делами. Каждый раз Чэд говорит, что скоро все они переедут в другое место, но вновь попадает в новые переделки, которые ставят под угрозу всю семью. И вот однажды, когда он уже окончательно решает уйти из криминала, отец предлагает совершить напоследок одно крупное дело, которое сулит не только много денег, но и большую опасность.
- Фильм «Афера по-английски» был представлен на кинофестивале в Торонто
- Брендан Глисон дважды сыграл отца Майкла Фассбендера, также в 2017 году он появится в этом образе в картине «Кредо убийцы»
- Майкл Фассбендер также играл в одном фильме с сыном Брендана Глисона, Доналом, в картине «Фрэнк»
- В основе сюжета лежит реальная история одной английской семьи, которая действовала в районе Котсуолдс
- В фильме звучит музыка, написанная Томом Роулендсом из The Chemical Brothers. Он является давним другом режиссёра Адама Смита, так как тот неоднократно принимал участие в создании шоу для группы
- Фильм во многом вдохновлён лентой Эмира Кустурицы «Чёрная кошка - белый кот»
В пасторальной провинции Глостершира живет семейство Катлеров, давно снискавшее дурную славу. Из поколения в поколение Катлеры ведут преступный образ жизни, презирают законы и водят за нос полицию.
Чэд – великолепный гонщик, умеющий уйти от любой погони, решает завязать с семейным бизнесом и посвятить себя жене и детям. Но напоследок он вынужден принять участие еще в одном деле, которое задумал его отец Колби. Речь идет о дерзком ограблении роскошного особняка. Вот только дом, набитый сокровищами, принадлежит очень влиятельному человеку, который не прощает ничего.
Чэд оказывается в нелегкой ситуации.