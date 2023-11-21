Меню
Убийца. Trailer
Убийца. Trailer
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 30 августа 2023
Убийца
– История наемника, которого внезапно начала мучить совесть и за которым охотится проницательный полицейский.
Поделиться трейлером
Comon
21 ноября 2023, 19:48
Оценка
Достаточно простенький фильм для Финчера. Ожидалось большего. Но снято конечно все на очень высоком уровне, да и Фассбендер выложился на все сто, давно его не видел, че-то куда то пропал.
21 ноября 2023, 19:48
0
0
Ответить
Андрей
24 ноября 2023, 23:18
в ответ на сообщение
Comon от 21 ноября 2023, 19:48
"Фассбендер выложился на все сто, давно его не видел, че-то куда то пропал."
Занят на Le Mans. Уже лет 5 гоняет на Porsche в команде Proton с Кристианом Ридом.
24 ноября 2023, 23:18
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
25 ноября 2023, 18:21
в ответ на сообщение
Comon от 21 ноября 2023, 19:48
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
25 ноября 2023, 18:21
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
25 ноября 2023, 18:21
в ответ на сообщение
Андрей от 24 ноября 2023, 23:18
🏎️
25 ноября 2023, 18:21
0
0
Ответить
Weteran Mc
26 июня 2024, 23:41
Оценка
"Убийца" - новый своеобразный психологический триллер от студии Netflix, в котором повествование ведётся от лица главного героя. Никакого заявленного боевика здесь нет в помине. Минимум диалогов, как экшна и динамичного сюжета. Сплошные философские рассуждения вслух наёмного убийцы. Скучно, нудно, заунывно.
Совершенно не понравился фильм. Моя оценка: 4 из 10. 👎
26 июня 2024, 23:41
0
0
Ответить
7.2
Убийца
боевик, криминал, драма, 2023, США / Франция
