Убийца - trailer
Киноафиша Трейлеры Убийца. Trailer

Убийца. Trailer

Дата публикации: 30 августа 2023
Убийца – История наемника, которого внезапно начала мучить совесть и за которым охотится проницательный полицейский.
Comon 21 ноября 2023, 19:48
Оценка
Достаточно простенький фильм для Финчера. Ожидалось большего. Но снято конечно все на очень высоком уровне, да и Фассбендер выложился на все сто, давно его не видел, че-то куда то пропал.
21 ноября 2023, 19:48 Ответить
Андрей 24 ноября 2023, 23:18
в ответ на сообщение Comon от 21 ноября 2023, 19:48
"Фассбендер выложился на все сто, давно его не видел, че-то куда то пропал."

Занят на Le Mans. Уже лет 5 гоняет на Porsche в команде Proton с Кристианом Ридом.
24 ноября 2023, 23:18 Ответить
Киноафиша.инфо 25 ноября 2023, 18:21
в ответ на сообщение Comon от 21 ноября 2023, 19:48
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
25 ноября 2023, 18:21 Ответить
Киноафиша.инфо 25 ноября 2023, 18:21
в ответ на сообщение Андрей от 24 ноября 2023, 23:18
🏎️
25 ноября 2023, 18:21 Ответить
Weteran Mc 26 июня 2024, 23:41
Оценка
"Убийца" - новый своеобразный психологический триллер от студии Netflix, в котором повествование ведётся от лица главного героя. Никакого заявленного боевика здесь нет в помине. Минимум диалогов, как экшна и динамичного сюжета. Сплошные философские рассуждения вслух наёмного убийцы. Скучно, нудно, заунывно.
Совершенно не понравился фильм. Моя оценка: 4 из 10. 👎
26 июня 2024, 23:41 Ответить
7.2 Убийца
Убийца боевик, криминал, драма, 2023, США / Франция
