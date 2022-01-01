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Фильмы про снайперов
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Фильмы про снайперов

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Заступник
Заступник
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6.0
боевик, триллер
2021, США
Снайпер: Финал убийцы
Снайпер: Финал убийцы
5.0
боевик, триллер
2020, США
Пятнадцать минут войны
Пятнадцать минут войны
6.0
боевик, драма, военный, исторический
2019, Бельгия
Война снайпера
Война снайпера
2.0
документальный
2018, США / Украина
Стена
Стена
6.0
триллер, драма, военный
2017, США
Дикая история
Дикая история
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6.0
ужасы, триллер, комедия
2017, Испания / Аргентина
24 часа на жизнь
24 часа на жизнь
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7.0
триллер, боевик
2017, США / Китай
Снайпер: Безупречное убийство
Снайпер: Безупречное убийство
5.0
боевик, драма, триллер
2017, США
Расплата
Расплата
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7.0
драма
2016, США
Снайпер: Воин призрак
Снайпер: Воин призрак
5.0
боевик, драма, триллер
2016, США
Битва за Севастополь
Битва за Севастополь
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7.0
военный, мелодрама, боевик
2015, Россия / Украина
Снайпер
Снайпер
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6.0
боевик, биография
2014, США
Снайпер: Наследие
Снайпер: Наследие
5.0
боевик, триллер, военный
2014, США / Болгария
Торжественный финал
Торжественный финал
5.0
триллер
2013, Испания
Цель вижу
Цель вижу
5.0
драма, военный
2013, Россия
Небоскреб смерти
Небоскреб смерти
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5.0
триллер
2011, Великобритания
Снайпер 4
Снайпер 4
5.0
боевик, драма, триллер
2011, ЮАР / США / Германия
Снайпер Саха
Снайпер Саха
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6.0
драма, военный
2010, Россия
Стрелок
Стрелок
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7.0
боевик, драма, триллер
2007, США
Снайпер 3
Снайпер 3
5.0
боевик, драма, триллер
2004, США
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Остросюжетный фильм про снайпера способен сделать любой спокойный вечер чуть напряженнее. В нашей специальной подборке собрано лучшее кино про снайперов, в том числе фильм про якутского снайпера, прожженного американского военного, а также известный боевик с голливудской звездой Уиллом Смитом. Смотреть фильмы про снайперов лучше всего в одиночестве, либо в компании самых близких людей. Подобные ленты — идеальный вариант для тех, кто мечтает пощекотать себе нервы и получить хороший заряд адреналина.

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