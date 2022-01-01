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Фильмы про убийц и маньяков
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Фильмы про убийц и маньяков

Все 66 Онлайн
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Игра Ганнибала
Игра Ганнибала
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер, боевик
2019, США
Так сказал Чарли
Так сказал Чарли
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5.0
драма
2019, США
21 мост
21 мост
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7.0
боевик, триллер, драма, криминал
2019, США
Клуб анонимных киллеров
Клуб анонимных киллеров
Смотреть за 1 рубль
4.0
боевик, триллер, криминал
2019, Великобритания
Идеальный пациент
Идеальный пациент
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер
2019, Швеция
Домино
Домино
Смотреть за 1 рубль
4.0
триллер, криминал
2019, Дания / Нидерланды / Франция / Италия / Бельгия
Золотая перчатка
Золотая перчатка
Смотреть за 1 рубль
5.0
драма, триллер, криминал
2019, Германия
Ядовитая роза
Ядовитая роза
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4.0
триллер, детектив
2019, США / Италия
Призраки Шэрон Тейт
Призраки Шэрон Тейт
Смотреть за 1 рубль
4.0
триллер
2019, США
Оленья кожа
Оленья кожа
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия
2019, Франция
Цепь убийств
Цепь убийств
Смотреть за 1 рубль
5.0
боевик, триллер
2019, США
Ночь в осаде
Ночь в осаде
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4.0
боевик, триллер
2019, США
Невиновен
Невиновен
Смотреть за 1 рубль
5.0
боевик, драма
2019, Россия
В тихом омуте
В тихом омуте
Смотреть за 1 рубль
6.0
детектив, триллер
2019, США
Дом, который построил Джек
Дом, который построил Джек
6.0
триллер, драма, ужасы
2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
Красивый, плохой, злой
Красивый, плохой, злой
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер
2018, США
Зверь
Зверь
7.0
драма
2018, Великобритания
Догмэн
Догмэн
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма
2018, Италия / Франция
Пылающий
Пылающий
Смотреть за 1 рубль
7.0
детектив, триллер, драма
2018, Корея
В объятиях лжи
В объятиях лжи
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, драма
2018, США / Ирландия
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Независимо от того, снят фильм про убийцу или маньяка на основе реальных событий или это чистой воды вымысел, после просмотра все равно становится как-то не по себе. В первую очередь потому, что почти всегда они изображаются как вполне нормальные люди, которые просто лучше других способны прятать свои скелеты по шкафам, иногда буквально. Они могут быть где угодно: жить в соседнем доме, задеть вас, проходя мимо по улице...

Даже если вы не видели культовых фильмов этой категории, Нормана Бейтса или Ганнибала Лектера вы наверняка знаете. Слава этих персонажей идет впереди них. Копаться в психологии человека может быть увлекательным занятием, но пытаться объяснить желание маньяка убивать — скользкая дорожка: так и самому можно уверовать в обладание правом на убийство. Ведь в кино редко встретится маньяк, который скажет: «Я убил, потому что могу». Нет, они руководствуются своими системами ценностей, которые имели бы право на существование, не принимай они такой радикальной формы.

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