Независимо от того, снят фильм про убийцу или маньяка на основе реальных событий или это чистой воды вымысел, после просмотра все равно становится как-то не по себе. В первую очередь потому, что почти всегда они изображаются как вполне нормальные люди, которые просто лучше других способны прятать свои скелеты по шкафам, иногда буквально. Они могут быть где угодно: жить в соседнем доме, задеть вас, проходя мимо по улице...

Даже если вы не видели культовых фильмов этой категории, Нормана Бейтса или Ганнибала Лектера вы наверняка знаете. Слава этих персонажей идет впереди них. Копаться в психологии человека может быть увлекательным занятием, но пытаться объяснить желание маньяка убивать — скользкая дорожка: так и самому можно уверовать в обладание правом на убийство. Ведь в кино редко встретится маньяк, который скажет: «Я убил, потому что могу». Нет, они руководствуются своими системами ценностей, которые имели бы право на существование, не принимай они такой радикальной формы.

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