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Психологические фильмы
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Психологические фильмы

Все 47 Онлайн
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Туннель. Опасно для жизни
Туннель. Опасно для жизни
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7.0
триллер
2020, Норвегия
Секрет
Секрет
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6.0
драма
2020, США
Взаперти
Взаперти
5.0
ужасы, триллер, детектив
2020, США
Ширли
Ширли
5.0
триллер, драма, биография
2020, США
Пропавшая
Пропавшая
Смотреть за 1 рубль
5.0
триллер
2020, США
Игра Ганнибала
Игра Ганнибала
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер, боевик
2019, США
Маленькие женщины
Маленькие женщины
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8.0
мелодрама, драма
2019, США
Залиния
Залиния
0.0
драма
2019, Россия
Ад по соседству
Ад по соседству
5.0
драма, ужасы, триллер
2019, США
Красивый, плохой, злой
Красивый, плохой, злой
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6.0
триллер
2018, США
Отрыв
Отрыв
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4.0
триллер, ужасы
2018, Россия
Амбивалентность
Амбивалентность
6.0
драма
2018, Россия
Идеальная западня
Идеальная западня
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5.0
триллер
2018, США
ЖГИ!
ЖГИ!
7.0
драма
2017, Россия
Эйфория
Эйфория
6.0
драма
2017, Германия
Основано на реальных событиях
Основано на реальных событиях
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5.0
триллер, драма
2017, Канада / Бельгия
Выжившая
Выжившая
6.0
боевик, триллер
2017, Франция
Сплит
Сплит
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7.0
триллер
2016, США
Преисподняя
Преисподняя
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7.0
триллер, детектив, вестерн
2016, Нидерланды / Франция
Призрачная красота
Призрачная красота
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма
2016, США
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Пять лучших психологических фильмов

Психологические драмы и триллеры держат зрителя в напряжении от начала и до конца. Поступки и мысли главных героев перекликаются с жизнью зрителя, заставляют вспомнить события, о которых хотелось забыть, проанализировать свое поведение и сравнить его с ключевыми персонажами. Финал кинолент этого направления внезапен, часто остается открытым, оставляя наблюдателю простор для обдумывания возможных вариантов развития событий.

«Незваные гости», 2015

Анна, главная героиня напряженного триллера, уже десять лет не выходит из дома. Она страдает от агорафобии – панического страха открытой местности. Когда ее брат умирает, девушка остается абсолютно одинокой. Однажды в ее жилище, узнав о тайнике с крупной суммой денег, проникают грабители. Перепуганная хозяйка дома не может даже вызвать полицию. О побеге речь не идет – даже мысль о шаге за пределы дома вызывает у Анны животный ужас. Но агорафобия – не единственное расстройство главной героини. Скоро злоумышленники узнают о других странностях своей жертвы.

Им придется испытать на себе все кошмары, которые переживает загнанный в угол человек.

«Игра на выживание», 2012

Джилл Пэрриш похитили прямо из дома, но ей чудом удалось остаться в живых и сбежать от преступника. Ее нашли грязную, босую и изможденную. По словам девушки, маньяк вытащил ее прямо из постели и скинул в яму в лесу. Позже она говорит, что в яме уже были останки других жертв. Полиция усердно ищет убийцу или его следы, но в итоге признают показания ложными. Джилл проходит психиатрическую экспертизу и получает диагноз, свидетельствующий о расстройстве личности. Спустя год пропадает сестренка Пэрриш – Молли. Героиня уверена, что преступник вернулся, но в полиции ее словам не верят. Отчаявшись и разочаровавшись в правоохранительных органах, Джилл собирается самостоятельно найти сестру.

«Подарок», 2015

Робин и Саймон – молодая супружеская чета, у которой все складывается по плану. Но однажды в жизни семьи появляется Гордо – чудаковатый, но добродушный мужчина, бывший одноклассник Саймона. Муж Робин почему-то старается избегать общения с ним, а вскоре девушка начинает узнавать загадочные подробности прошлого Гордо.

После общения с ним она понимает, что совсем не знает своего супруга, а ситуация тем временем начинает выходить из-под контроля…

«Бункер», 2011

Фабиана, молодая официантка, знакомится с одним из гостей заведения. Он находится в сложном периоде жизни, но между персонажами разгорается роман. Возлюбленный девушки – дирижер оркестра и хозяин огромного особняка. Фабиана считает его своим идеалом, но однажды их покой нарушается. Полиция занимается расследованием: без вести пропала бывшая невеста Адриана. Героиня начинает подозревать, что в доме происходит что-то странное, и вскоре ее догадки подтверждаются, а события приводят к невероятному повороту…

«Сплит», 2016

Джеймс Макэвой блестяще исполнил роль Денниса, Патриции, Барри, Хейдвига и остальных персонажей, живущих в голове главного героя. Сюжет базируется на истории Билли Миллигана, легендарного маньяка, страдавшего расщеплением личности. События начинаются с похищения девушки Клэр и ее двух подруг. Преступник запирает жертв в одной из комнат подвала, а затем они наблюдают постоянную смену образов, каждому из которых покорно подчиняется больной похититель.

У девушек есть шанс спастись, пока в игру не вступила самое опасное альтер эго – неконтролируемый Зверь.

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