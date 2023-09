«Убийца»: Рецензия Киноафиши

Участие в Международном венецианском кинофестивале такого автора, как Дэвид Финчер, обычно сопровождается страстным ожиданием. Билеты достаются не каждому журналисту, успел забронировать — молодец, а если нет — увы. Ну и зрители стараются скупить места на премьеру в Sala Grande — старенький зал, где не всегда видно субтитры с дальних рядов. Вот только картина выходит на Netflix через несколько месяцев и совершенно не заслуживает потраченного времени в кинотеатре.

В центре сюжета — профессиональный убийца, готовящийся к очередному кровавому заданию. Каждое движение продумано до малейших деталей, сенсорные часы ярко высвечивают спокойный пульс. Только в один момент происходит осечка, и убийца пускается в бега. Однако даже в убежище его ждет много неприятного, которое он без внимания просто не может оставить. Пришло время мести.

Убийца

«Никому не доверяй. Следуй плану», — твердит главный герой, которого исполняет Майкл Фассбендер. Он следит за целью и обязательно перед нажатием на курок займется хатха-йогой и включит плейлист всех хитов группы The Smiths. Почему ему не оставили его ирландский акцент, было бы правдоподобнее, раз он слушает музыку манчестерской группы. Условно он американец, шатающийся по всему миру и исполняющий всю грязную работу искусного киллера. Все у него рассчитано: когда включать песню How Soon is Now или This Charming Man, во сколько пойти за завтраком в McDonald's и посмотреть в прицел. Мужчина — просто настоящий профессионал, отпугивающий любые сантименты силой мысли. Только не в этот раз.

«Никому не доверяй. Следуй плану», — думаю я, чтобы не превратить эту небольшую рецензию в очерк про группу The Smiths. Нет, серьезно, это рабочий плейлист героя Майкла Фассбендера. Он слушает разные треки во время вождения грузовика, во время собирания винтовки и тому подобное. Не знаю, сколько стоил копирайт всей музыки, но точно не очень дешево, ведь Моррисси любит вредничать. Netflix и Дэвид Финчер точно могут это позволить, ведь они создали музыкальный клип для группы длиною в почти два часа.

«Никому не доверяй. Следуй плану», — безымянный убийца прокладывает сложный путь для личной вендетты. Проснувшаяся совесть стоила ему безопасности самых близких ему людей, поэтому ради них он готов построить рай на земле без всяких жадных капиталистов. Главное — не показать ни одной эмоции, но с этим Майкл Фассбендер отлично справляется, периодически измазываясь в крови и получая кулаком в лицо.

Убийца

«Никому не доверяй. Следуй плану», — этот внутренний монолог — словно застрявшая в магнитофоне кассета (судя по тому, какими древними компьютерами пользуются герои в фильме, данная деталь подходит общему сеттингу). Создается впечатление, что убийце не хватает комнаты, стола, дневника и ручки — ему просто необходимо записать свои мысли. Дэвид Финчер встречает Пола Шредера и почти его копирует, но, когда у старшего коллеги — почти аристократическая подача уникальной истории про сломленных системой американцев, у второго — просто игра в жанр и фактурой. Кто бы мог подумать, что режиссер «Зодиака» будет настолько лениво относиться к собственной драматургии. Возможно, Netflix потребовал слишком многого или же урезал любую творческую свободу.

С другой стороны, «Убийца» — это настоящий камбэк Майкла Фассбендера. Многие уже почти забыли о существовании такого многогранного, полного внутренней драмы актера. За его пластичностью на экране следить — настоящее удовольствие, особенно под аккомпанемент музыки The Smiths.