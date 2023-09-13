7 фильмов Венецианского кинофестиваля — 2023, которые стоит ждать

В Венеции завершился старейший кинофестиваль, один из главных мировых киносмотров. «Золотого льва» получил фильм греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» — редкий случай единодушия между прессой и официальным жюри. В этом году судьи под предводительством режиссера «Ла-Ла Ленда» Дэмьена Шазелла, кажется, смогли угодить всем. Призы получили многие фавориты критиков, а сам конкурс оказался одним из сильнейших за последние годы. Рассказываем вам о самых ожидаемых картинах смотра в нашей подборке.

Реж. Йоргос Лантимос

Йоргос Лантимос после «Фаворитки», кажется, обрел в лице Эммы Стоун настоящую музу. Едва успела отгреметь премьера «Бедных-несчастных», как режиссер объявил в интервью, что снял с актрисой не только ранее анонсированный фильм AND, но и еще одну «секретную» картину на родине в Греции. Сама Эмма Стоун на фестивале не появилась из-за запрета все еще бастующей голливудской гильдии, а, меж тем ее актерская работа стала в конкурсе самой яркой. Кроме того, в фильме сыграли Уиллем Дефо и Марк Руффало, которые нисколько не потерялись на фоне дерзкой и очень живой эксцентрики главной актрисы.

Стоун играет девушку Беллу, которую воскресили из мертвых, пересадив в голову мозг младенца. Она начинает исследовать мир и понемногу приходит к эмансипации от создателя и привычных социальных норм. Совсем недавно похожий сюжет мы видели у Греты Гервиг в «Барби». Однако там, где Гервиг идет на поводу у пластикового материала, дидактически оперируя полуфабрикатами идей, Лантимос, по мнению критиков, резвится, играет в анархию и смотрит на свою героиню пристальнее, с исторической дистанции. Сценарий ему написал австралийский драматург Тони Макнамара на основе одноименного ревизионистского романа Аласдера Грея, отсылающего к «Франкенштейну» Мэри Шелли. Картину Лантимос и его оператор Робби Райан сняли в стиле стимпанк и, судя по отзывам, оторвались на полную катушку.

В американском кинотеатральном прокате фильм появится 8 декабря.

Бедные-несчастные

Реж. Майкл Манн

Сюжет о байопиках (на фестивале их было целых три: еще «Маэстро» и «Присцилла» — и все в основном конкурсе) начался на Мостре с картины Майкла Манна «Феррари». Фильм с режиссером смог представить Адам Драйвер, сыгравший в нем главную роль. Каст картины не попал под запреты актерской гильдии, потому что она сделана при поддержке независимой студии.

«Феррари» предложил прессе и зрителям вместе с ревом гоночных моторов и эффектными облаками пыли семейную драму, разыгранную Адамом Драйвером и Пенелопой Крус. История Энцо Феррари, инженера легендарной марки, — это прежде всего история человека, движимого страстью к любимому делу, а линия взаимоотношений с женой рассказывает о том, какую цену он платит за эту страсть. Фильм заставил критиков вспомнить о временах Нового Голливуда — настолько захватывающей, богатой на нюансировку и стильной им показалась картина. Режиссер Майкл Манн вынашивал мечту о «Феррари» двадцать лет, и теперь его героя после победной гонки Mille Miglia, безусловно, ждет еще одна — «оскаровская».

В российском прокате с 21 декабря.

Феррари

Реж. Брэдли Купер

После фильма «Звезда родилась» Брэдли Купер получил от Стивена Спилберга предложение снять фильм о Леонарде Бернстайне, знаменитом дирижере и композиторе «Вестсайдской истории». Тогда он уже был утвержден на главную роль. Спилберг остался продюсером картины наряду с Мартином Скорсезе. Вместе с оператором Мэттью Либатиком Купер снимает «Маэстро» на пленку 35 mm и делит повествование на черно-белую и цветную части — обе, по сообщениям прессы, большой красоты.

Купер показывает своего героя во многом через сложные взаимоотношения с женой Фелицией Монтеалегре, без промашек сыгранной актрисой Кэрри Маллиган. Бернстайн всю жизнь был геем, имел множество интрижек с мужчинами и при этом без памяти любил свою понимающую супругу. Шутка про шизофрению, которую отпускает герой во время одного из интервью на пике своей славы, хорошо суммирует идею «Маэстро». Если верить критикам, Купер играет Бернстайна как человека экспансивного и принадлежавшего всем. Такого, кто любил жену и мужчин так же, как любил публичные выступления и полное уединение, Малера и мюзиклы, сочинение музыки, ее дирижирование и популяризацию.

На Netflix c 20 декабря.

Маэстро

Реж. Дэвид Финчер

С особым трепетом на Лидо ждали новый фильм Дэвида Финчера с Майклом Фассбендером в главной роли. После эстетского «Манка» Финчер вернулся к любимой желто-болотистой цветовой гамме и взялся за тему киллера, с которой не то чтобы незнаком. В конце концов, он создал «Охотника за разумом», где сюжет как раз заключался в том, чтобы попытаться по косточкам разобрать маньяков-убийц. Финчер буквально позволяет зрителю залезть в голову главному герою: убийца ведет непрекращающийся внутренний монолог, и ничего приятного, конечно, в нем нет. «Никому не верь», «Всегда спрашивай: в чем моя выгода?», «Симпатия для слабаков», «Случайностей не существует» и прочие аффирмации для киллеров перемежаются с музыкой The Smiths и занятиями йогой. Несмотря на рутину, четкий план, идеальную собранность, он все-таки совершает промах, и последствия заставляют его бежать.

Критикам картина в целом понравилась, но во многих рецензиях различима нота разочарования: мол, такой режиссер, как Финчер, мог бы снять что-то более грандиозное. Кто-то писал, что фильм выглядит пустоватым. И все же основной ход картины — поставить зрителя на место жестокого киллера и заставить посмотреть вместе с убийцей в прицел на живых людей — сделан, по мнению критиков, с настойчивостью и профессионализмом. Так или иначе, Майкл Фассбендер, вернувшийся в кино после серьезного увлечения гонками, в фильме ожидаемо великолепен.

С 10 ноября на Netflix.

Убийца

Реж. Вуди Аллен

Несмотря на то что 50-я лента режиссера Вуди Аллена в оригинале называется Coupe de Сhance (можно вольно перевести как «Неожиданная удача»), слово «великий» в российском варианте все-таки выглядит совсем не лишним. Картина 87-летнего постановщика, представленная на Венецианском кинофестивале вне конкурса, которая может стать, по его собственному заверению, последней в его карьере, сумела покорить даже американских критиков. Многие как минимум отметили, что это лучший его фильм со времен «Матч пойнта», а некоторые даже аккуратно предложили дать фильму шанс в американском прокате (из-за обвинений его дочери ни одна лента Аллена со времен «Колеса чудес» не выходила в кино в Америке, несмотря на то что расследование не подтвердило вины режиссера).

«Великая ирония» снята в Париже на французском языке. Сюжет, как это часто бывало в драматических картинах Аллена, сочетает в себе немного адюльтера, немного темных человеческих страстей и немного юмора на фоне размышлений о роли случая в жизни человека. Главная героиня Фанни (Лу де Лааж) сталкивается на улице с Аленом (Нильс Шнайдер), другом детства. Они весело проводят время, и девушка задумывается о том, что ее брак с крупным бизнесменом Жаном (Мельвиль Пупо) зашел в тупик. Жан, узнав о сопернике, решает разобраться с ним радикально. Снятая выдающимся оператором Витторио Стораро, залитая янтарным светом, эта ироничная, грустная, изящная и бескомпромиссная лента Вуди Аллена, по мнению критиков, стала для режиссера, последние годы несколько буксовавшего на месте, настоящим прорывом, тем самым coupe de chance.

В российском прокате с 28 сентября.

Великая ирония

Реж. Роман Полански

Еще один внеконкурсный фильм стал на минувшем кинофестивале неожиданностью для критиков. На этот раз фильм Романа Полански, автора «Ребенка Розмари» и других великих картин, которого тоже продолжают ненавидеть и обвинять в сексуальном преступлении (сама жертва давно его простила), вызвал почти единодушное возмущение прессы, что само по себе бывает нечасто. Российский прокатчик «Про:взгляд», купивший фильм для показа в России, поспешил разъяснить: высоколобая фестивальная публика просто не оценила «хулиганского бурлеска» виртуоза Полански.

Действие картины разворачивается в канун нового 1999 года в фешенебельном швейцарском отеле, где гости сплошь миллионеры. Их пороки, чудачества и довольно мерзкие странности оказываются под прицелом саркастичного взгляда Полански. Начинается фильм с разговора о конце света, а заканчивается сценой совокупления собачки и пингвина. Уже по описанию можно заподозрить, что 90-летний мэтр вместе с коллегой и давним соратником Ежи Сколимовским, написавшим сценарий, просто решил показать неприличный жест лицемерному обществу. В фильме снялись Микки Рурк, Фанни Ардан, Оливер Мазуччи. В роли чокнутого олигарха, сорящего деньгами, засветился Алекандр Петров.

В российском прокате с 23 ноября.

Дворец

Предчувствие

Реж. Бертран Бонелло

Сай-фай-мелодрама от Бертрана Бонелло, автора «Малышки зомби», ранее не замеченного в крупных успехах, собрала на фестивале теплые отзывы прессы. Главные роли в картине сыграли Леа Сейду и Джордж Маккэй. Актеру, судя по сообщениям критиков, повезло особенно, поскольку сюжет «Предчувствия» позволил ему быть разным и показать актерский диапазон.

Действие фильма разворачивается поочередно в трех временах: в 1910, 2014 и 2044 году. Путешествие по разным эпохам предпринимает героиня Сейду по имени Габриэль. В недалеком будущем проявление эмоций все больше порицается из-за угрозы рациональному принятию решений. Поэтому Габриэль решает отчистить свою ДНК с помощью специального устройства, которое погружает ее в предыдущие жизни. В каждой из них она встречает Луи (Маккэй) и неожиданно ощущает с ним мощную связь. Основанная на рассказе Генри Джеймса о мужчине в джунглях, который все время ждет опасности, картина Бонелло исследует чувство тревоги, будь то из-за прошлого, скрывающего травму, или будущего во всей его пугающей неизвестности, и говорит о человеческих отношениях, на которых ужасающе сильно влияют эти страхи и новые технологии.

В российском прокате с 9 ноября.