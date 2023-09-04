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Киноафиша Новости Хорошо скроенный триллер: появились первые отзывы об «Убийце» Дэвида Финчера

Хорошо скроенный триллер: появились первые отзывы об «Убийце» Дэвида Финчера

4 сентября 2023 12:11
Хорошо скроенный триллер: появились первые отзывы об «Убийце» Дэвида Финчера

Триллер с Майклом Фассбендером покорил прессу Венецианского кинофестиваля.

В ходе 80-го Венецианского кинофестиваля состоялась мировая премьера криминального триллера Дэвида Финчера «Убийца», в котором Майкл Фассбендер сыграл киллера со внезапно проснувшейся совестью. Зарубежная пресса приняла фильм довольно тепло, называя его очень крепким жанровым проектом, однако многие сходятся во мнении, что он недотягивает до лучших работ режиссера. Тем не менее, это отлично скроенная и уверенно разыгранная история в антураже нуара. Критический рейтинг одобрения на агрегаторе Rotten Tomatoes сейчас составляет 90% при 21 обзоре. Ниже приведены краткие выдержки из рецензий журналистов.

Джеймс Моттрам, South China Morning Post:

«Это мрачный криминальный триллер, в какой-то степени перекликающийся с шедевром Финчера 1995 года «Семь».

Рори О’Коннор, The Film Stage:

«Благодаря «Убийце» Дэвид Финчер возвращается в творческую форму. Фильм демонстрирует все его режиссерские достоинства и артистизм».

Райан Лактанцио, IndieWire:

«Это такой же суровый фильм, как и любой другой триллер Финчера, одновременно предсказуемый в своей простоте, но в тое же время удивительно смелый из-за этого».

Алонсо Дюральде, The Film Verdict:

«Несмотря на заезженность сюжетов про молчаливых киллеров, режиссер Дэвид Финчер и сценарист Эндрю Кевин Уокер сумели создать захватывающую историю. Главные отличия того, что они предлагают от шквала подобных проектов, заключаются в мелочах, а не в количестве экранного хаоса».

Адам Соломонс, AwardsWatch:

«Убийца» — это практически фильм категории B, следующий всем жанровым атрибутам и включающий в себя замкнутость, как и предыдущие картины режиссера вроде «Комнаты страха» и «Игры». На самом деле в этом нет ничего плохого».

Премьера «Убийцы» на Netflix состоится 10 ноября.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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