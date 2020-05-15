Меню
Постер фильма Близкие контакты
Близкие контакты

Близкие контакты

Proximity 18+
Причины посмотреть

Факты

О фильме

Айзек – молодой специалист в лаборатории NASA. Он записывает видеодневник, где подробно описывает все, что происходит в его жизни. Однажды, гуляя в горах, он наблюдает падение метеорита и появление космического корабля. Вернувшись домой, парень не может вспомнить события последних дней. Пытаясь разобраться в произошедшем, главный герой ищет других людей, которым довелось увидеть пришельцев, публикует видео в сети и оказывается в эпицентре всеобщего внимания. Он становится одержим поиском ответа на загадку…

  • В эпизоде, где Карл описывает свою историю, он упоминает дату – 7 ноября 1979 года, четверг. На самом деле в это число ноября 1979 года была среда.
  • Примерно на двадцатой минуте на стене появляется дартс, но игрок не установил бы его неправильно, без должной защиты дротиков и периферии.
  • Фантастический фильм – дебютная полнометражная режиссерская работа Эрика Демьюзи. Раньше создатель киноленты разрабатывал дизайны логотипов для известных фильмов, в том числе для сериалов «Игра престолов» и «Очень странные дела».
  • Райан Массон, исполнивший главную роль, привык сниматься в этом амплуа и уже работал в научно-фантастических жанрах.

Молодого ученого из НАСА похищают инопланетяне. Когда он возвращается, ему никто не верит. Стремясь доказать правду, ученый отправляется в путь, полный неожиданных открытий.

Близкие контакты - русский трейлер
Близкие контакты  русский трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 15 мая 2020
Премьера в мире 15 мая 2020
Дата выхода
15 мая 2020 Дания 15
15 мая 2020 Италия
8 октября 2020 Тайвань
15 июля 2020 Южная Корея
Производство Demeusy Pictures
Другие названия
Proximity, A Presença, Bliskość, Lähedus, Близость, Близькі контакти, ディメンション
Режиссер
Эрик Демьюзи
В ролях
Раян Мэссон
Хайди Куан
Хайди Куан
Кристиан Прентис
Шоу Джонс
Дон Скрибнер
Дон Скрибнер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.3
14 голосов
4.8 IMDb
Близкие контакты

Отзывы о фильме
Weteran Mc 20 августа 2025, 04:32
"Близкие контакты" - американская фантастическая драма 2020 года про НЛО и похищения пришельцами.

Сюжет повествует о молодом учёном НАСА… Читать дальше…
Близкие контакты - русский трейлер
Близкие контакты Русский трейлер
Кадры из фильма
