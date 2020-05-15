Айзек – молодой специалист в лаборатории NASA. Он записывает видеодневник, где подробно описывает все, что происходит в его жизни. Однажды, гуляя в горах, он наблюдает падение метеорита и появление космического корабля. Вернувшись домой, парень не может вспомнить события последних дней. Пытаясь разобраться в произошедшем, главный герой ищет других людей, которым довелось увидеть пришельцев, публикует видео в сети и оказывается в эпицентре всеобщего внимания. Он становится одержим поиском ответа на загадку…
Молодого ученого из НАСА похищают инопланетяне. Когда он возвращается, ему никто не верит. Стремясь доказать правду, ученый отправляется в путь, полный неожиданных открытий.
|15 мая 2020
|Дания
|15
|15 мая 2020
|Италия
|8 октября 2020
|Тайвань
|15 июля 2020
|Южная Корея
Сюжет повествует о молодом учёном НАСА… Читать дальше…