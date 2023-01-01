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Падение Луны Падение Луны
Киноафиша Фильмы Падение Луны Падение Луны, 2022: актеры и роли
Moonfall Падение Луны 2022 / США / Канада / Китай
5.7 Оцените
96 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Падение Луны, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роланд Эммерих Роланд Эммерих Roland Emmerich
В ролях
Холли Берри Холли Берри Halle Berry Патрик Уилсон Патрик Уилсон Patrick Wilson Джон Брэдли Джон Брэдли John Bradley Майкл Пенья Майкл Пенья Michael Pena Дональд Сазерленд Дональд Сазерленд Donald Sutherland Чарли Пламмер Чарли Пламмер Charlie Plummer Юй Вэньвэнь Yu Wenwen Эме Иквуакор Эме Иквуакор Eme Ikwuakor Каролина Бартчак Carolina Bartczak Ава Уайсс Ava Weiss
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