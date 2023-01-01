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Падение Луны
Падение Луны, 2022: актеры и роли
Moonfall
Падение Луны
2022 / США / Канада / Китай
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5.7
Оцените
96
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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Падение Луны, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роланд Эммерих
Roland Emmerich
В ролях
Холли Берри
Halle Berry
Патрик Уилсон
Patrick Wilson
Джон Брэдли
John Bradley
Майкл Пенья
Michael Pena
Дональд Сазерленд
Donald Sutherland
Чарли Пламмер
Charlie Plummer
Юй Вэньвэнь
Yu Wenwen
Эме Иквуакор
Eme Ikwuakor
Каролина Бартчак
Carolina Bartczak
Ава Уайсс
Ava Weiss
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