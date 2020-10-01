2067 год. Добро пожаловать в мир, где царит хаос: исчезли леса и растения, вымерли дикие животные, а люди оказались на грани вымирания из-за отсутствия кислорода.

Неожиданное послание из будущего «Отправьте Итана Уайта» — последняя надежда человечества. Кто такой Итан Уайт? Сможет ли он спасти мир?