Действие происходит в недалеком будущем. Человечество оказывается на грани вымирания: после экологической катастрофы с планеты исчезают растения, и кислороду неоткуда браться. Ученые получают послание из 2470-х, в котором сказано прислать Итана Уайта. Молодой человек, работающий обычным техником в тоннеле, соглашается на путешествие во времени. Вместо ответов на нужные вопросы он попадает в пустошь и обнаруживает скелет мужчины, в котором узнает себя. Но если все люди к 25 веку вымерли, кто отправил таинственное сообщение, призывающее Итана?
|3 ноября 2020
|Италия
|2 октября 2020
|США
|1 октября 2020
|Украина
|3 июня 2021
|Южная Корея
