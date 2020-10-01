Оповещения от Киноафиши
Постер фильма 2067: Петля времени
4.8 Рейтинг IMDb: 4.9
2067: Петля времени

2067 18+
Действие происходит в недалеком будущем. Человечество оказывается на грани вымирания: после экологической катастрофы с планеты исчезают растения, и кислороду неоткуда браться. Ученые получают послание из 2470-х, в котором сказано прислать Итана Уайта. Молодой человек, работающий обычным техником в тоннеле, соглашается на путешествие во времени. Вместо ответов на нужные вопросы он попадает в пустошь и обнаруживает скелет мужчины, в котором узнает себя. Но если все люди к 25 веку вымерли, кто отправил таинственное сообщение, призывающее Итана?

  • После титров указано, что во время съемок не пострадала ни одна бабочка. Это отсылка не только к бабочке, фигурирующей в финальных сценах, но и к популярной теории, которая упоминается в фильме среди прочих.
  • Кинолента демонстрирует явление временной петли: Итан, попав в будущее, отсылает сообщение, раз за разом заставляя себя отправиться в нужную хронологическую точку, и каждый раз погибает.
  • Если скелет главного героя уже 407 лет находится возле бункера, как сказано в сюжете, значит, в смерти Итана виноват не Джад, убивший себя ради спасения Уайта. Это подтверждается после приказа Реджины.

2067 год. Добро пожаловать в мир, где царит хаос: исчезли леса и растения, вымерли дикие животные, а люди оказались на грани вымирания из-за отсутствия кислорода.

Неожиданное послание из будущего «Отправьте Итана Уайта» — последняя надежда человечества. Кто такой Итан Уайт? Сможет ли он спасти мир?

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 1 октября 2020
Премьера в мире 1 октября 2020
Дата выхода
3 ноября 2020 Италия
2 октября 2020 США
1 октября 2020 Украина
3 июня 2021 Южная Корея 12
Производство Screen Australia, XYZ Films, Forte Corp Pictures
Другие названия
2067, 2067 - Battaglia per il futuro, 2067 - Időhurok, 2067: Kampf um die Zukunft, 2067: Петля времени, Chronical, Chronical: 2067, Subject 14
Режиссер
Сет Ларни
В ролях
Коди Смит-МакФи
Коди Смит-МакФи
Райан Квантен
Райан Квантен
Лианна Уолсмен
Лианна Уолсмен
Дебора Мэйлман
Дебора Мэйлман
Сана’а Шейк
Сана’а Шейк
Все актеры и съемочная группа
4.8
2067: Петля времени

