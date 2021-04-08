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Voyagers

Поколение Вояджер, 2021

2021 / США
5.7 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Голливудский фантастический триллер с Колином Фарреллом и Лили-Роуз Депп
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Причины посмотреть Факты О фильме

Американская научно-фантастическая лента от режиссера Нила Бергера, действие которой разворачивается в ближайшем будущем. По сюжету 30 человек отправляются в далекий космос под руководством персонажа Колина Фаррелла, чтобы найти новый дом для нескольких поколений. Однако ситуация выходит из-под контроля.

Когда на карту поставлено будущее человечества, небольшая группа людей решает найти планету, пригодную для жизни. Для этой сверхзадачи им необходимо создать и вырастить армию, которая сможет выполнить важную миссию для блага всех остальных. Вскоре несколько мужчин и женщин, которые воспитывались должным образом и привыкли слушаться других, отправляются в секретную экспедицию по колонизации далекой планеты.

Лидеры операции дают этим людям специальный препарат, который контролирует подопытных и притупляет любые удовольствия. Один из участников начинает подозревать, что синий напиток, который им приходится регулярно пить, не позволяет поддаться своим эмоциям. Он решает отказаться от вещества и подталкивает своих товарищей поступить так же, чтобы наконец узнать, каково это – чувствовать хоть что-то. Вскоре на корабле возникает настоящий хаос, а всем правилам приходит конец. Герои начинают исследовать свои желания и поддаются ранее незнакомым им страстям. Они раскрывают все секреты миссии и бросают вызов своему обучению. Вскоре, по мере того как жизнь на корабле погружается в хаос, группу революционеров поглощают страх, похоть и ненасытная жажда власти.

 

 

Впервые о данном проекте было объявлено в январе 2019 года.

Пока шла работа над фильмом, его описывали как «Повелителя мух» в космосе».

Съемочный процесс начался в Румынии летом 2019 года.

Дистрибьюторами картины выступила компания Lionsgate. Данный фильм стал вторым проектом AGC Studios, который будет распространяться компанией Lionsgate в США. Первым был «Мидуэй» (2019) Роланда Эммериха.

Изначально планировалось, что картина выйдет 25 ноября 2020 г. Однако премьеру пришлось перенести из-за пандемии COVID-19.

Оригинальное название фильма звучит как Voyagers, то есть «Путешественники».

Фильм производства трех стран – США, Чехии и Румынии.

Режиссером ленты является Нил Бергер. Он известен благодаря таким фильмам, как «Иллюзионист» (2005), «Области тьмы» (2011), «Дивергент» (2014), и сериалу «Миллиарды» (2016). Бергер также сам написал сценарий к «Поколению Вояджер».

У фильма по-настоящему звездный каст: Колин Фаррел («Залечь на дно в Брюгге», «Спасти мистера Бэнкса», «Фантастические твари и где они обитают»), Тай Шеридан («Первому игроку приготовиться», «Кто в пятницу родился»), Лили-Роуз Депп («Честный человек», «Король Англии»), Финн Уайтхед («Удивительная миссис Мэй», «Черное зеркало. Бандерснэтч»).

Они были рождены для этой миссии. Высокоинтеллектуальные и бесстрастные. Они должны спасти человечество, продолжив жизнь на далекой планете. Но вскоре команда открывает секрет экспедиции: средство защиты — это средство контроля. Когда контроль ослабевает, на свободу вырываются чувства и желания, а вместе с ними их темная сторона — страх и жажда власти. И уже неизвестно, какой враг страшнее — тот, что в глубине космоса, или тот, что внутри.

5.7 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 22 апреля 2021
Премьера онлайн 29 апреля 2021
Премьера в мире 8 апреля 2021
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Нил Бергер
Нил Бергер
В ролях
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Лили-Роуз Депп
Лили-Роуз Депп
Тай Шеридан
Тай Шеридан
Айзек Хемпстед-Райт
Айзек Хемпстед-Райт
Финн Уайтхед
Финн Уайтхед
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Поколение Вояджер 4 постера
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Наша рецензия
Со Дня космонавтики прошло чуть больше недели, но если вы соскучились по чему-то космическому, то российские кинотеатры предлагают сходить на «Поколение Вояджер» Нила Бёргера, который выступил и режиссером, и сценаристом, и продюсером картины. Актерский состав тоже говорит за себя, потому что главные роли сыграли Тай Шеридан, известный по фильму «Первому игроку приготовиться» и роли Циклопа в «Людях Икс», и Лили-Роуз Депп, которая работает то во французском,…
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Иван Отлично 22 апреля 2021, 19:26
Фильм не очень.Не советую,бессмысленный и нудный.Вступление интересное,но потом устаёшь его смотреть и концовка так себе.
Слава Крулатов 19 марта 2021, 11:39
Интригующий проект! Актерский состав, режиссер, сюжет - ну тут однозначно надо смотреть!
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Эксклюзив: смотрим фрагмент фильма «Поколение Вояджер» Уже 22 апреля на больших экранах нашей страны стартует фантастический триллер с Колином Фарреллом, Лили-Роуз Депп и Таем Шериданом «Поколение Вояджер».
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14 апреля 2021 16:49
Не хватает глубины: Критики поделились первыми отзывами на фильм «Поколение Вояджер» Многие отмечают, что из картины получился «Повелитель мух» в космосе».
Написать
9 апреля 2021 13:38
Премьеры апреля: возвращение легендарной саги, российский кинокомикс и новый «Мортал Комбат» В преддверии «Оскара» на российские экраны придут два крупных номинанта этой премии, а также немало других интересных фильмов в разных жанрах. Выбор есть для любой категории зрителей.
Написать
29 марта 2021 12:23
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