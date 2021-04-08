Поколение Вояджер, 2021

Американская научно-фантастическая лента от режиссера Нила Бергера, действие которой разворачивается в ближайшем будущем. По сюжету 30 человек отправляются в далекий космос под руководством персонажа Колина Фаррелла, чтобы найти новый дом для нескольких поколений. Однако ситуация выходит из-под контроля.

Когда на карту поставлено будущее человечества, небольшая группа людей решает найти планету, пригодную для жизни. Для этой сверхзадачи им необходимо создать и вырастить армию, которая сможет выполнить важную миссию для блага всех остальных. Вскоре несколько мужчин и женщин, которые воспитывались должным образом и привыкли слушаться других, отправляются в секретную экспедицию по колонизации далекой планеты.

Лидеры операции дают этим людям специальный препарат, который контролирует подопытных и притупляет любые удовольствия. Один из участников начинает подозревать, что синий напиток, который им приходится регулярно пить, не позволяет поддаться своим эмоциям. Он решает отказаться от вещества и подталкивает своих товарищей поступить так же, чтобы наконец узнать, каково это – чувствовать хоть что-то. Вскоре на корабле возникает настоящий хаос, а всем правилам приходит конец. Герои начинают исследовать свои желания и поддаются ранее незнакомым им страстям. Они раскрывают все секреты миссии и бросают вызов своему обучению. Вскоре, по мере того как жизнь на корабле погружается в хаос, группу революционеров поглощают страх, похоть и ненасытная жажда власти.