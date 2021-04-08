Поколение Вояджер, 2021

Американская научно-фантастическая лента от режиссера Нила Бергера, действие которой разворачивается в ближайшем будущем. По сюжету 30 человек отправляются в далекий космос под руководством персонажа Колина Фаррелла, чтобы найти новый дом для нескольких поколений. Однако ситуация выходит из-под контроля.
Когда на карту поставлено будущее человечества, небольшая группа людей решает найти планету, пригодную для жизни. Для этой сверхзадачи им необходимо создать и вырастить армию, которая сможет выполнить важную миссию для блага всех остальных. Вскоре несколько мужчин и женщин, которые воспитывались должным образом и привыкли слушаться других, отправляются в секретную экспедицию по колонизации далекой планеты.
Лидеры операции дают этим людям специальный препарат, который контролирует подопытных и притупляет любые удовольствия. Один из участников начинает подозревать, что синий напиток, который им приходится регулярно пить, не позволяет поддаться своим эмоциям. Он решает отказаться от вещества и подталкивает своих товарищей поступить так же, чтобы наконец узнать, каково это – чувствовать хоть что-то. Вскоре на корабле возникает настоящий хаос, а всем правилам приходит конец. Герои начинают исследовать свои желания и поддаются ранее незнакомым им страстям. Они раскрывают все секреты миссии и бросают вызов своему обучению. Вскоре, по мере того как жизнь на корабле погружается в хаос, группу революционеров поглощают страх, похоть и ненасытная жажда власти.
Впервые о данном проекте было объявлено в январе 2019 года.
Пока шла работа над фильмом, его описывали как «Повелителя мух» в космосе».
Съемочный процесс начался в Румынии летом 2019 года.
Дистрибьюторами картины выступила компания Lionsgate. Данный фильм стал вторым проектом AGC Studios, который будет распространяться компанией Lionsgate в США. Первым был «Мидуэй» (2019) Роланда Эммериха.
Изначально планировалось, что картина выйдет 25 ноября 2020 г. Однако премьеру пришлось перенести из-за пандемии COVID-19.
Оригинальное название фильма звучит как Voyagers, то есть «Путешественники».
Фильм производства трех стран – США, Чехии и Румынии.
Режиссером ленты является Нил Бергер. Он известен благодаря таким фильмам, как «Иллюзионист» (2005), «Области тьмы» (2011), «Дивергент» (2014), и сериалу «Миллиарды» (2016). Бергер также сам написал сценарий к «Поколению Вояджер».
У фильма по-настоящему звездный каст: Колин Фаррел («Залечь на дно в Брюгге», «Спасти мистера Бэнкса», «Фантастические твари и где они обитают»), Тай Шеридан («Первому игроку приготовиться», «Кто в пятницу родился»), Лили-Роуз Депп («Честный человек», «Король Англии»), Финн Уайтхед («Удивительная миссис Мэй», «Черное зеркало. Бандерснэтч»).
Они были рождены для этой миссии. Высокоинтеллектуальные и бесстрастные. Они должны спасти человечество, продолжив жизнь на далекой планете. Но вскоре команда открывает секрет экспедиции: средство защиты — это средство контроля. Когда контроль ослабевает, на свободу вырываются чувства и желания, а вместе с ними их темная сторона — страх и жажда власти. И уже неизвестно, какой враг страшнее — тот, что в глубине космоса, или тот, что внутри.