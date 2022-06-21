Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Каан Урганджиоглу
Каан Урганджиоглу
Kaan Urgancıoğlu
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Каан Урганджиоглу
Kaan Urgancıoğlu
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
8 мая 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Каан Урганджиоглу
Развернуть
Фильмография Каан Урганджиоглу
Нереальность
драма
2020, Турция
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Вызывают восхищение: 8 стильных турецких актеров, с которых мужчинам стоит брать пример
Керем Бюрсин, Бурак Озчивит, Халит Эргенч и другие восточные красавцы.
Написать
21 июня 2022 17:00
Из Турции в Голливуд: 8 звезд турецких сериалов, которые засветились в американском кино
Как попасть в «Игру престолов» из «Великолепного века»?
Написать
30 мая 2022 16:51
Чем занимаются актеры сериала «Черная любовь» после завершения съемок?
Как сегодня выглядят, чем занимаются и где снимаются актеры из сериала «Черная любовь», выяснила редакция Киноафиши.
Написать
9 марта 2022 15:26
Все новости
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось