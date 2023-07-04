Смотрите, не пропустите: 9 нашумевших фильмов первой половины 2023 года, которые уже есть в сети

Две новые картины Гая Ричи, свежий релиз по комиксам Marvel и байопик о создателе тетриса. Рассказываем о самых громких премьерах этого года, которые уже можно посмотреть в онлайне.

Шпионская комедия Гая Ричи в духе его же «Джентльменов» с Джейсоном Стэйтемом, Обри Плазой, Джошем Хартнеттом и Хью Грантом. Команда спецагентов британской разведки во главе с Орсоном Форчуном и голливудская суперзвезда под прикрытием получают задание сорвать сделку по продаже опаснейшего оружия. Динамичный сюжет, увлекательная история, тонкий английский юмор, крутой экшен и блестящий актерский ансамбль — в фильме есть все, за что мы так любим режиссера.

Кадр из фильма «Операция ”Фортуна”: Искусство побеждать»

Продолжение супергероики Marvel о человеке, который может уменьшаться и увеличиваться в размерах, надев специальный костюм. В триквеле «Человека-муравья» действие разворачивается после событий «Мстителей: Финала». Семье Скотта Лэнга придется исследовать квантовый мир и узнавать секреты прошлого Джанет Ван Дайн, матери Хоуп. Впервые в сюжете фильмов Marvel на первый план выходит суперзлодей Канг Завоеватель, одна из версий которого уже появлялась в сериале «Локи». Критики отметили, что новая картина о Человеке-муравье слишком полагается на визуальные спецэффекты, забывая об интересном сюжете.

Кадр из фильма «Человек-Муравей и Оса: Квантомания»

Выжившие герои переезжают из Вудсборо в Нью-Йорк, чтобы начать новую жизнь. Сэм Карпентер ходит к психотерапевту, а ее младшая сестра Тара учится в колледже. В это время на арену снова выходит маньяк Призрачное лицо, который, по-видимому, тоже оказался в мегаполисе. Комедия, кровавые убийства, отсылки к культовым хоррорам и Кортни Кокс никуда не делись. Новую часть кинофраншизы приняли весьма благосклонно. В продолжении культового слэшера сыграла звезда «Уэнсдэй» Дженна Ортега. Кстати, в фильме есть отсылки к хиту Netflix. Так, одна из гостей вечеринки в общежитии носит костюм героини сериала, а в кабинете доктора Стоуна красуется коллекция фигурок семейки Аддамс.

Кадр из фильма «Крик 6»

В продолжении остросюжетного боевика с Киану Ривзом о бывшем наемном убийце по прозвищу Баба Яга Джон Уик бросает вызов Правлению кланов. Главный герой должен сразиться с тщеславным Маркизом в исполнении Билла Скарсгарда. Ривз активно тренировался для роли в новой части и даже освоил нунчаки. Так что бои в фильме стали еще зрелищнее. Картину снимали в Берлине, Париже, городах Японии и Нью-Йорке, используя интересные планы и экспериментируя с работой камеры.

Кадр из фильма «Джон Уик 4»

Биографический фильм рассказывает историю, основанную на реальных событиях о борьбе за права и распространение видеоигры «Тетрис» во время Холодной войны. Перспективную разработку советского программиста Алексея Пажитнова замечает предприниматель Хенк Роджерс, который решает лицензировать Тетрис на новой игровой системе в Москве. В фильме снялись Тэрон Эджертон, Никита Ефремов, Софья Лебедева и Энтони Бойл.

Кадр из фильма «Тетрис»

В центре сюжета — прислужник графа Дракулы, юрист по имени Ренфилд, исправно поставляющий вампиру человеческую кровь. Пока клыкастый бессмертный спит в гробу, Ренфилд ходит на собрания людей, страдающих от абьюзеров, и решает разлучиться с трансильванским графом. Гарантированы остроумные диалоги и прекрасные выступления двух Николасов: Кейджа и Холта. Режиссер Крис МакКэй настаивает на том, что его фэнтези-комедия — прямое продолжение «Дракулы» Тода Браунинга с Белой Лугоши 1931 года.

Кадр из фильма «Ренфилд»

Хоакин Феникс исполняет роль пугливого мужчины средних лет, который боится даже выбраться из своего убежища. Однако после смерти его матери, завещавшей похоронить ее только в присутствии сына, Бо придется отправиться в приключения, побеждая свои страхи. Снял картину Ари Астер, режиссер хитовых хорроров «Солнцестояние» и «Реинкарнация», который на этот раз сделал упор на сюрреалистический визуал.

Кадр из фильма «Все страхи Бо»

Финал франшизы о крутых гонщиках и их быстрых тачках разделили аж на три фильма. Первая часть из этой «трилогии» повествует о Доминике Торетто и его семье, которые противостоят сумасшедшему Данте в исполнении Джейсона Момоа. К своим ролям вернулись Вин Дизель, Мишель Родригес, Джейсон Стэйтем, Шарлиз Терон, Хелен Миррен. Боевик снял Луи Летерье, поставивший «Иллюзию обмана».

Кадр из фильма «Форсаж 10»

Для военной миссии в Афганистане Джон Кинли нанимает местного переводчика Ахмеда, который спасает жизнь раненого американского бойца. Когда Кинли приходит в себя дома, ему сообщают, что Ахмеда и его семью так и не перевезли в Америку, как было обещано. Герой считает своим долгом вернуться в зону боевых действий, чтобы увезти семью, прежде чем их выследят талибы. Первый военный боевик Гая Ричи с Джейком Джилленхолом в главной роли и критики, и зрители оценили выше всех других фильмов режиссера (на Rotten Tomatoes 84 % и 98 % соответственно).