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Операция «Фортуна»: Искусство побеждать Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Киноафиша Фильмы Операция «Фортуна»: Искусство побеждать Отзывы о фильме «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»
Operation Fortune: Ruse de guerre Операция «Фортуна»: Искусство побеждать 2023 / США
8.3 Оцените
197 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Элитный разведчик Орсон Форчун получает новое задание: остановить продажу и распространение смертельного оружия. Но в этот раз в одиночку с опасной миссией ему не справиться. Герой объединяется с лучшими оперативниками мира и использует известного киноактера для прикрытия, чтобы расположить к себе миллиардера-злодея Грега Сименса и раскрыть его коварный план. Орсон и его команда рискнут всем, чтобы спасти человечество.   Гай Ричи уже упражнялся в шпионском кино, когда снимал…

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Никита Тагирович 25 мая 2022, 18:05
Хороший фильм. Советую посмотреть если скучно
25 мая 2022, 18:05 Ответить
Зайнаб Шахбанова 28 июля 2022, 00:26
в ответ на сообщение Никита Тагирович от 25 мая 2022, 18:05
Где посмотреть не подскажете, везде трейлеры и другие фильмы под названием ,операция фартуна?
28 июля 2022, 00:26 Ответить
User 15 ноября 2022, 20:25
Оценка
26 января это настоящая дата ? Или опять перенесут
15 ноября 2022, 20:25 Ответить
Александр Кобзаренко 13 января 2023, 05:55
Оценка
Фильм топ
13 января 2023, 05:55 Ответить
old_falc 13 января 2023, 09:14
Оценка
Сюжет - примитивен, Игра актёров (Даже Стейтона) - просто никакая, диалоги уровня СМС. Постоянная фоновая музыка, непонятно зачем. 'Крутость' суперспецагентов - притянута за уши.
Единственно кто \"смотрится\" органично - это кинозвезда. Это худший шпиёнский боевик, который я видел. Если идти на этот фильм, то только убить время.
13 января 2023, 09:14 Ответить
Ксения Васильева 14 января 2023, 18:09
Оценка
Классный фильм
14 января 2023, 18:09 Ответить
User 14 января 2023, 21:05
Фильм восторг. На одном дыхании посмотрели. Очень понравился.
14 января 2023, 21:05 Ответить
annakrd777 14 января 2023, 23:22
Оценка
Я бы сказала единственная неудачная картина Гая Ричи,сюжет напомнил каламбур,налепили все подряд .очень люблю все его фильмы ,ждала с нетерпением и разочарование полнейшее((((
14 января 2023, 23:22 Ответить
sapozhnikov11021989 15 января 2023, 04:22
Оценка
Гай Ричи как всегда на высоте. Отличный экшн фильм, с элементами комедии. Игра актёров отличная, сценарий есть, интерес есть. Особенно порадовал старенький Хью Грант. Однозначно смотреть в кино. В последнее время там выбора нет, так что ловите момент.
15 января 2023, 04:22 Ответить
Евгений Тизяков 15 января 2023, 20:36
Оценка
отличный фильм
15 января 2023, 20:36 Ответить
vvm20121997 15 января 2023, 22:41
Оценка
👍
15 января 2023, 22:41 Ответить
Алексей Чеботарев 16 января 2023, 05:23
Оценка
На мой взгляд средний боевичок который не вызывает неготива
Но не стоит на одном уровне с Джентельменами
16 января 2023, 05:23 Ответить
Сергей Абуладзе 16 января 2023, 15:17
в ответ на сообщение Евгений Тизяков от 15 января 2023, 20:36
какова числа выйдет экраека
16 января 2023, 15:17 Ответить
Сергей Абуладзе 16 января 2023, 15:18
в ответ на сообщение Ксения Васильева от 14 января 2023, 18:09
какова числа выйдет экранка
16 января 2023, 15:18 Ответить
Марина Пурахина (Щукина) 16 января 2023, 22:06
Оценка
А мне понравилось, на одном дыхании. Рекомендую!
16 января 2023, 22:06 Ответить
iferyagin 17 января 2023, 11:44
Оценка
Можно посмотреть от нечего делать.
17 января 2023, 11:44 Ответить
tihiy-l 17 января 2023, 12:05
Оценка
Фильм ни о чем.. Нити нет, юмор плоский.. Видимо, вершина успеха Гая Ричи была и осталась на \"Джентльменах\".. Уже \"Гнев\" был звоночком.. Не советую тратить время и деньги, правда..
17 января 2023, 12:05 Ответить
GaysinaDi 17 января 2023, 23:30
Оценка
Слабоват что то….
17 января 2023, 23:30 Ответить
sergeyls 18 января 2023, 05:58
Оценка
Совершенно неинтересный фильм без сюжета.
18 января 2023, 05:58 Ответить
2331413 19 января 2023, 12:04
Оценка
После "Джентльмены", это какой-то детский лепет! Сюжет какого-то Китайско-Индийского кино! Персонажи не интересны. Сюжет никакой.Даже для Джейсона Стэйтема роль примитивна.Единственно вызывают смех украинские злодеи!!!
19 января 2023, 12:04 Ответить
Роман Поздняков 19 января 2023, 16:36
Оценка
Фильм для просмотра дома, не более.
19 января 2023, 16:36 Ответить
karisha82 22 января 2023, 11:33
Оценка
Чебурашка впечатлил гораздо больше. Фильм на один раз и можно смотреть вполне дома.
22 января 2023, 11:33 Ответить
Анастасия Шупинская 23 января 2023, 08:39
Оценка
Ощущение, что фильм сделан на скорую руку, вообще не утруждали себя логикой событий. Закинули известного актёра и решили, что и так сойдёт.
Что в этом фильме зло, что добро, всё в одной каше, как живут так и снимают, видимо, нам не понравилось
23 января 2023, 08:39 Ответить
Алексей Фомин 23 января 2023, 15:39
Оценка
Отличный фильм! Гай Ричи как всегда на высоте, время пролетело не заметно!
23 января 2023, 15:39 Ответить
almahanovaaleksandra 24 января 2023, 10:47
Оценка
👍🏼
24 января 2023, 10:47 Ответить
Мария Рубанова 26 января 2023, 18:49
Оценка
Очень крутой фильм!! Весь фильм как на иголках мандраж жуткий до конца фильма 👍🏼
26 января 2023, 18:49 Ответить
Владимир Хитрин 26 января 2023, 20:25
Оценка
Херня а не фильм. А всем кто пишет что отличный фильм так это просто видимо лучше ничего не видели. Всё запутано непонятно и нет сюжета
26 января 2023, 20:25 Ответить
User 28 января 2023, 19:35
Любитель,ценитель данного режиссера.НО этот исенно фильм на 1 раз посмотреть,да динамичный,шутер,боевик,но это не то за что мы любим этого режиссера(взять фильмы джентельмены или мея коррля артура)совсем другие фильмы
28 января 2023, 19:35 Ответить
Владимир Дорофеев 29 января 2023, 22:50
На раз пойдет, можно посмотреть 👌
29 января 2023, 22:50 Ответить
Александр Распевалов 1 февраля 2023, 08:46
Оценка
Фильм ни о чем, совершенно, уснул и проспал почти весь фильм...
1 февраля 2023, 08:46 Ответить
hamidovalu 1 февраля 2023, 12:50
Оценка
Ужасный фильм !
1 февраля 2023, 12:50 Ответить
User 1 февраля 2023, 22:47
Оценка
осень интересный фильм, смотрели на одном дыхании
1 февраля 2023, 22:47 Ответить
Шавкат Миррахимов 5 февраля 2023, 13:23
Оценка
Фильм очень интересный. Гай Ричи верен себе, его фильмы всегда сняты гораздо интереснее чем остальных режиссёров. Например,фильм Аватар-2, это же явная тягомотина снятая на одних сплошных клише! А у Гая Ричи весь фильм сидишь в напряжении не зная что будет дальше. Рекомендую посмотреть.
5 февраля 2023, 13:23 Ответить
Станислав Ян 9 февраля 2023, 11:51
Оценка
Как же очуменно играет в этом фильме Хью Грант. Фильм как музыкальное классическое произведение. adagio, andante,allegro.... Брависимо.
9 февраля 2023, 11:51 Ответить
artemis1996 10 февраля 2023, 15:55
Оценка
Классный фильм) Игра актёров классная) Есть и напряжение и чёрный юмор и даже сарказм ) Джейсон Стэйтем как всегда на высоте)
10 февраля 2023, 15:55 Ответить
User 20 февраля 2023, 16:15
Оценка
Хороший фильм на розок
20 февраля 2023, 16:15 Ответить
nerom-88 17 марта 2023, 16:15
Оценка
Классный фильм!!!
17 марта 2023, 16:15 Ответить
User 17 апреля 2023, 15:02
Оценка
Фильм кайф всем советую посмотреть, после джентельменов и гнев человеческий этот фильм тоже очень интересный. Смотрел на одном дыхании, Гай Ричи как всегда в своём репертуаре)
17 апреля 2023, 15:02 Ответить
Ferensy 29 июня 2023, 00:18
Оценка
Вроде всё как надо... но я уже видел такой фильм и судя по всему не один раз. Экшен, актёры, сюжет, твисты... всё как надо, а по факту скука какая-то
29 июня 2023, 00:18 Ответить
Киноафиша.инфо 29 июня 2023, 11:26
в ответ на сообщение Ferensy от 29 июня 2023, 00:18
Добрый день! Спасибо за отзыв!
29 июня 2023, 11:26 Ответить
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