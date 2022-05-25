Элитный разведчик Орсон Форчун получает новое задание: остановить продажу и распространение смертельного оружия. Но в этот раз в одиночку с опасной миссией ему не справиться. Герой объединяется с лучшими оперативниками мира и использует известного киноактера для прикрытия, чтобы расположить к себе миллиардера-злодея Грега Сименса и раскрыть его коварный план. Орсон и его команда рискнут всем, чтобы спасти человечество. Гай Ричи уже упражнялся в шпионском кино, когда снимал…
Единственно кто \"смотрится\" органично - это кинозвезда. Это худший шпиёнский боевик, который я видел. Если идти на этот фильм, то только убить время.
Но не стоит на одном уровне с Джентельменами
Что в этом фильме зло, что добро, всё в одной каше, как живут так и снимают, видимо, нам не понравилось
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