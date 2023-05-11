Шутки в сторону: 8 новых криминальных комедий

Криминальные комедии были и остаются одним из самых популярных направлений жанра – все благодаря нелепым преступникам, незадачливым стражам закона и доброй порции черного юмора. Классика жанра с Джейсоном Стэйтемом , детектив в духе Агаты Кристи с Сиршей Ронан и возрождение итальянской мафии с Моникой Беллуччи – вот список самых ярких фильмов жанра последних лет.

Сам дон Корлеоне учил, что о своих преемниках босс мафии должен беспокоиться заранее, иначе быть беде. Но что, если единственной наследницей большого босса оказалась американская домохозяйка, не имеющая ничего общего с опасным образом жизни покойного дедушки. Кристин предстоит отправиться в Рим и разобраться во всех тонкостях семейного дела – не без поддержки правой руки и советницы дона Джузеппе – Бьянки. Новоиспеченной «крестной матери» не остается ничего другого, как взять управление мафией в свои неумелые руки. В роли Бьянки в фильме появится несравненная Моника Беллуччи, а роль Кристин досталась обладательнице «Золотого глобуса» Тони Коллетт.

«Мама мафия» в прокате с сегодняшнего дня!

Мама мафия

Последний фильм британского режиссера Гая Ричи, так нежно любимого русской аудиторией. Гай Ричи, можно сказать, олицетворяет жанр криминальной комедии, поэтому любой подобный шорт-лист без его участия был бы абсолютно невозможен. Агент британской разведки Орсон Форчун (от англ. fortune – «фортуна») находился в отпуске после очередного задания, когда высшее руководство вышло с ним на связь, чтобы решить внезапно возникшую проблему – из секретной лаборатории похищено смертельное оружие. Исполнитель известен, но Орсону предстоит выйти на заказчика (Хью Грант), чтобы узнать мотив преступления. Главную роль исполняет завсегдатай английских боевиков Джейсон Стэйтем, но жемчужиной фильма, конечно, стала Обри Плаза, звезда сериалов «Парки и зоны отдыха» и «Белый лотос». Может работы Ричи и не получают номинаций на Оскар, но именно в России становятся большими хитами.

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать

Абель (Луи Гаррель) – экскурсовод в Леонском океанариуме. Однажды спокойную жизнь парня нарушает его импульсивная мать, которая влюбляется в бывшего вора. Вместе с подругой Клеменс (Ноэми Мерлан) Абель решает проследить за новым бойфрендом матери, но быстро оказывается раскрыт. После этого бывший преступник делает паре предложение, от которого невозможно отказаться. Фильм Луи Гарреля вдохновлен французскими криминальными комедиями новой волны и был номинирован на премию «Сезар» в 11 категориях.

По правилам и без

Звезда голливудских ромкомов Дженнифер Лопес решила воскресить забытый жанр – сначала с фильмом «Первый встречный», где сыграла поющую суперзвезду, по воле случая ставшую невестой незнакомца (Оуэн Уилсон), а после – с криминальной (и романтической) комедией «Моя пиратская свадьба». По сюжету, Дарси и Том готовятся к свадьбе на Бали. Хлопоты и суматоха становятся причиной ссор и ставят под угрозу само торжество. Однако позже возлюбленным предстоит понять, что все это были мелочи по сравнению с главной проблемой – появлением настоящих пиратов и захватом гостей праздника в заложники.

Моя пиратская свадьба

1953 год. В театре Вест-Энда отмечается 100-е представление пьесы Агаты Кристи «Мышеловка». В зале находится американский режиссер Лео Коперник, мечтающий получить разрешение на съемку экранизации пьесы. После пьяной выходки и заигрывания с исполнительницей главной роли Коперник ввязывается в драку и оказывается убит неизвестным прямо за кулисами. Раскрыть дело предстоит опытному инспектору Стоппарду (Сэм Рокуэлл) и юному констеблю мисс Сталкер (Сирша Ронан). Последняя, кстати, играла в фильме коренную ирландку и говорила со своим настоящим ирландским акцентом.

Смотрите, как они бегут

Тот случай, когда над российской адаптацией названия изрядно потрудились. «Дать дуба в округе Юба», или Breaking News in Yuba County, – криминальная комедия о похищении. Сью Баттонс – заурядная домохозяйка из пригорода, которая мечтает о своей минуте славы. Однако ее желание исполнилось не самым обычным образом – после загадочной пропажи мужа имя Баттонс появляется во всех новостях, благо сестра потерпевшей (Мила Кунис) работает на местном телевидении. Но исчезновение неприметного мужчины в богом забытом городке вызывает много вопросов – кому было нужно его похищать и не замешана ли здесь сама Сью? Режиссером комедии стал Тейт Тэйлор, автор фильма «Прислуга» и сериалов «Клиент всегда мертв» и «Близкие друзья».

Дать дуба в округе Юба

Две семьи заключают договор о покупке жилья в будущем многоэтажном комплексе. Однако строительство затянулось на несколько лет, а дом получил неприятный статус «долгострой». Оказалось, что ушлый застройщик предпочел присвоить деньги неудачливых дольщиков и жить свою лучшую жизнь, пока будущие жильцы ждут заветной сдачи ключей. Но последние с этим категорически не согласны – Григорий, Ден, Инга и Алена решили найти афериста и разобраться с квартирным вопросом, но случайно… берут его в заложники.

Отчаянные дольщики

Сознавайтесь, Флетч (2022)

«Сознавайтесь, Флетч» – это экранизация детективной серии Грегори Макдональда о журналисте Ирвине Морисе Флетчере. В предыдущих фильмах Флетча играл американский актер Чеви Чейз, но в нынешней адаптации Грега Моттолы честь выпала Джону Хэмму («Топ Ган: Мэверик», «Благие знамения», «Фарго»). На этот раз действие перенесено из 70-х в наше время, а сам Флетч давно покинул отдел расследований и пишет на фрилансе. На отдыхе Флетч заводит роман с Анджелой – дочерью известного богача, пропавшего вместе с дорогостоящей коллекцией картин. По просьбе Анджелы Флетч отправится на поиски картины Пикассо, на днях всплывшей в Бостоне.