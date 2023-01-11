«Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»: Рецензия Киноафиши

Элитный разведчик Орсон Форчун получает новое задание: остановить продажу и распространение смертельного оружия. Но в этот раз в одиночку с опасной миссией ему не справиться. Герой объединяется с лучшими оперативниками мира и использует известного киноактера для прикрытия, чтобы расположить к себе миллиардера-злодея Грега Сименса и раскрыть его коварный план. Орсон и его команда рискнут всем, чтобы спасти человечество.

Гай Ричи уже упражнялся в шпионском кино, когда снимал «Агентов А.Н.К.Л» – элегантное и стильное авторское сочетание бондианы и «Кингсмена», в котором маловато экшена, зато полно ностальгии и эстетики, перенятой у фильмов об агенте 007. После картины про противостояние разведок США и СССР (а затем их взаимодействие) у режиссера-хулигана были и неожиданное фэнтези «Меч короля Артура», и ремейк «Аладдина», и искрометные и дико стильные, полюбившиеся зрителю «Джентльмены», и брутальный и грубый «Гнев человеческий» с Джейсоном Стэйтемом. И вот наконец Ричи снова взялся за шпионский боевик, только «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» – это уже не своеобразная интерпретация культовых частей бондианы, а скорее острозубая, но сделанная с большой любовью, пародия на кино об агенте 007.

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать

«Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» – комедийный экшен про группу лучших спецагентов, которые должны спасти мир. Ричи рассказывал, что идея создания ироничного боевика про работу топовых разведчиков пришла к нему всего за восемь месяцев до старта съемок, а само кино получилось очень живым и невероятно энергичным благодаря тому, что режиссер часто просил актеров импровизировать, а некоторые сюжетные повороты менял прямо на площадке.

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать

«Операция «Фортуна» начинается со стильной и с первых секунд захватывающей сцены, в которой Нейтан, начальник группы спецагентов, идет по коридору офиса британской службы разведки в своих дорогих отполированных ботинках, а параллельно нам показывают историю о похищении «нечта ценного», и все это под динамичную музыку, от которой по телу пробегают мурашки. Идеальное вступление в духе Гая Ричи, не так ли?

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать

Действие фильма развивается по стандартной для шпионского кино схеме: оперативники получают новое задание и должны, как обычно, рискнуть всем, чтобы довести дело до конца, при этом не забывая щеголять безупречно сидящими костюмами и красивыми машинами. Вкупе с пошаговым выполнением сверхсложной задачи идет несколько интриг, связанных с соперничеством Орсона с агентом, которого переманили, много перестрелок, драк и взрывов. Одним словом, все шпионские каноны Ричи соблюдает, но они – не самое главное, что есть в фильме, и скорее служат просто фасадом, а все самое интересное режиссер спрятал в карикатурных персонажах, диалогах и «косяках» оперативников, высмеивающих популярные клише бондианы.

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать

В «Операцию «Фортуна» можно влюбиться хотя бы из-за идеально прописанных, сатирических и в то же время невозможно обаятельных главных героев. Интересно, что у каждого персонажа боевика – свои слабости и недостатки, из-за которых шпионы перестают казаться хладнокровными «боевыми машинами». Орсон Форчун, элитный разведчик, которого играет друг Гая Ричи Джейсон Стэйтем (для него «Операция «Фортуна» – юбилейный фильм), после каждой миссии устраивает себе «реабилитацию» – пьет вино и греет кости на Мальдивах и вообще мечтает поскорее уйти на пенсию. Босс спецагентов Нейтан (Кэри Элвес) – слишком мягкий, немного заторможенный и помешанный на низкоуглеводной диете. Подчиненные этим пользуются и по-доброму стебутся над ним. Джей-Джей, роль которого исполнил рэпер Багзи Мэлоун, снайпер и начинающий спецагент. Орсон Форчун поначалу не верит в новичка и все время подкалывает его из-за неопытности, но именно Джей-Джей вытаскивает коллег, которые находятся под прицелом (и ведь спасибо никто не скажет).

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать

Но все же самый любопытный персонаж из группы оперативников – эксперт по технологиям в ЦРУ Сара Фидель, которую сыграла неподражаемая Обри Плаза, она же – главная звезда фильма. Для комедийной актрисы это первый опыт в экшен-кино, но ее героиня получилась просто восхитительной. Сара весь фильм высмеивает типичный и непременно сексуализированный образ шпионки – коварной обольстительницы, ведущей опасную игру, которая тем не менее меркнет на фоне Бонда и других спецагентов-мужчин.

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать

Сара Фидель же получает удовольствие, постоянно ставя крутых мужиков на место и находя их решения нелогичными. Например, после одной напряженной сцены припоминает опытному Орсону Форчуну, которого за глаза зовет «ваше величество», что он забыл «проверить задний двор». Сара не только остра на язык, она и думает на несколько шагов вперед, взламывает самые сложные секретные коды и разгадывает замыслы плохих парней, наслаждаясь дорогим красным вином и вообще не напрягаясь, стреляет из пистолета, летя на полной скорости на алом Ford Mustang, а главное, не спит с другими агентами, как это всегда бывает в кино, – ей вообще хорошо одной. Агентка Обри Плазы буквально кладет Бонда на лопатки и доказывает, что женщина в шпионском боевике, рассчитанном на широкую аудиторию, – это не просто поверхностная героиня с модельной внешностью.

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать

В «Операции «Фортуна» вообще нет скучных и «никаких» персонажей. Дэнни Франческо (Джош Хартнетт), которого Орсон Форчун с помощью шантажа заманил в свою команду, – избалованная славой кинозвезда и собирательный образ тех голливудских актеров, которые упиваются своей самовлюбленностью и свысока смотрят на всех остальных. Кроме того, персонаж буквально слился со своим публичным образом («Дэнни Франческо в роли Дэнни Франческо») – и это еще один ироничный кивок в сторону киноиндустрии. Хью Грант, для которого «Операция «Фортуна» – третий фильм Ричи, как обычно, выкладывается на все сто и прекрасно отыгрывает миллиардера-злодея Грега Сименса, «купившего счастье за деньги», который наверняка напомнит вам не одного всемирно известного «криминального короля».

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать

«Операция «Фортуна» порадует зрителя не только харизматичными героями, но и сменой локаций, благодаря которой складывается впечатление, что вы путешествуете вместе с командой Орсона Форчуна по Каннам, Анталии и Дохе. Причем Ричи устраивает экскурсию по тем местам, которые показывают далеко не каждому туристу, – затерянным бухтам, узким улочкам вдали от центра, голубым горам, от величия которых замирает дыхание. «Операция «Фортуна» – захватывающее приключение, которым просто нужно наслаждаться.

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать

Что касается экшена, свойственного фильмам Гая Ричи, здесь он даже в избытке – эффектные погони, перестрелки и взрывы часто сменяют друг друга, но так и задумано, ведь «Операция «Фортуна» – сатира на бондиану. Колкий, грубоватый юмор, продуманный до мелочей стиль героев, идеально подобранный саундтрек, дорогой алкоголь – фирменный стиль режиссера проявляет себя в каждой сцене.

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать

Интересно, что, несмотря на главную тему со смертельно опасной технологией, шпионский боевик получился удивительно легким, веселым и даже праздничным. «Операция «Фортуна» – очень яркое и развязное кино про внедрение агентов в красивую жизнь сказочно богатых злодеев, которое стремительно развивается, предлагая зрителю все более крутые повороты. Новая картина Ричи – настоящий подарок для тех, кто соскучился по безбашенным развлекательным фильмам на большом экране.