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Геркулес

Hercules
США / боевик, приключения, комедия / 18+
Режиссер Гай Ричи
Сценарист Dave Callaham, Рон Клементс, Дон Макинери, Ирен Меччи, Джон Маскер
Композитор Алан Менкен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Другие названия
Hercules, Hércules, Herkules, Херкул

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 17 августа 2023

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Новости о фильме

Тэрон Эджертон и Ариана Гранде претендуют на главные роли в игровом ремейке «Геркулеса»
17 августа 2023 14:41 Тэрон Эджертон и Ариана Гранде претендуют на главные роли в игровом ремейке «Геркулеса» Киноверсией занимаются режиссер Гай Ричи и продюсеры братья Руссо.
В 2023 году Гай Ричи собирается снять сразу два крупных фильма
5 декабря 2022 14:33 В 2023 году Гай Ричи собирается снять сразу два крупных фильма Режиссер хочет быть максимально занятым в ближайшие годы.
Игровой ремейк «Геркулеса» будет «экспериментальным» фильмом, вдохновленным TikTok
4 ноября 2022 14:51 Игровой ремейк «Геркулеса» будет «экспериментальным» фильмом, вдохновленным TikTok Продюсеру Джо Руссо не интересно делать покадровый ремейк.

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