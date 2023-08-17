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Фильмы
Геркулес
Геркулес
Hercules
США / боевик, приключения, комедия / 18+
О фильме
Расписание
Новости
Персоны
Режиссер
Гай Ричи
Сценарист
Dave Callaham
,
Рон Клементс
,
Дон Макинери
,
Ирен Меччи
,
Джон Маскер
Композитор
Алан Менкен
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Другие названия
Hercules, Hércules, Herkules, Херкул
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Рейтинг фильма
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Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 17 августа 2023
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Новости о фильме
17 августа 2023 14:41
Тэрон Эджертон и Ариана Гранде претендуют на главные роли в игровом ремейке «Геркулеса»
Киноверсией занимаются режиссер Гай Ричи и продюсеры братья Руссо.
5 декабря 2022 14:33
В 2023 году Гай Ричи собирается снять сразу два крупных фильма
Режиссер хочет быть максимально занятым в ближайшие годы.
4 ноября 2022 14:51
Игровой ремейк «Геркулеса» будет «экспериментальным» фильмом, вдохновленным TikTok
Продюсеру Джо Руссо не интересно делать покадровый ремейк.
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