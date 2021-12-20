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Кэри Элвес
Кэри Элвес
Cary Elwes
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Кэри Элвес
Cary Elwes
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Дата рождения
26 октября 1962
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Кэри Элвеса
Родился 26 октября 1962 года. Лондон, Великобритания.
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Фильмография Кэри Элвеса
Миссия невыполнима 7
боевик, криминал, триллер
2022, США
0.0
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
триллер, боевик, комедия
2022, США
0.0
Бестселлер
комедия, драма
2021, Канада / США
7.0
Замок к Рождеству
мелодрама
2021, США
5.0
Последний поезд до Рождества
фэнтези
2021, США
0.0
Сигналы спасения
драма
2021, США
4.0
Нечестивые
ужасы
2021, США
6.0
Черное Рождество
ужасы, детектив, триллер
2019, США
5.0
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Фильм Гая Ричи «Операция «Фортуна» обрел новую дату выхода в прокат
Ленту перенесли с зимы на весну.
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20 декабря 2021 10:14
Джейсон Стэйтем и его команда предотвращают преступную сделку в первом трейлере «Операции «Фортуна» Гая Ричи
В шпионской экшен-комедии также сыграли Обри Плаза, Джош Хартнетт и Хью Грант.
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10 декабря 2021 10:11
Появились первые кадры из нового фильма Гая Ричи «Операция «Фортуна»
Это пятая совместная работа режиссера «Джентльменов» и Джейсона Стэйтема.
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8 декабря 2021 11:52
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