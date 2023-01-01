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О персоне
Фильмография
Евгения Кузьмина
Eugenia Kuzmina
Киноафиша
Персоны
Евгения Кузьмина
Евгения Кузьмина
Eugenia Kuzmina
Дата рождения
25 февраля 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Москва, СССР
Популярные фильмы
Джентльмены
(2020)
8.674157
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
(2023)
8.329545
Под маской жиголо
(2013)
6.6
Фильмография Евгения Кузьмина
Жанр
Все
Боевик
Комедия
Криминал
Триллер
Год
Все
2023
2020
2013
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
8.3
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Operation Fortune: Ruse de guerre
триллер, боевик, комедия
2023, США
Билеты
8.7
Джентльмены
The Gentlemen
боевик, криминал
2020, США
Билеты
6.6
Под маской жиголо
Fading Gigolo
комедия
2013, США
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