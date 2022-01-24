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Джеффри Донован
Джеффри Донован
Jeffrey Donovan
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Джеффри Донован
Jeffrey Donovan
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Дата рождения
11 мая 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Джеффри Донована
Родился 11 мая 1968 года. Эймсбери, Массачусест, США.
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Фильмография Джеффри Донована
Первая любовь
мелодрама
2022, США
4.0
Гнев человеческий
криминал, боевик, триллер
2021, Великобритания
8.0
Кровные узы
триллер, драма, криминал
2020, США
7.0
Честный вор
боевик, триллер, драма, криминал
2020, США
7.0
Злодеи
триллер
2019, США
6.0
Выстрел в пустоту
триллер, драма, криминал
2017, США
7.0
Убийца 2. Против всех
боевик, драма, триллер
2017, США / Италия
6.0
Убийца
криминал, драма, триллер
2015, США
7.0
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Вышел тизер 21-го сезона «Закона и порядка» – сериал возобновится спустя 12 лет после закрытия
Главные роли в возрождении сыграли Сэм Уотерстон, Джеффри Донован и Хью Дэнси.
Написать
24 января 2022 16:46
Возвращение спустя более десятка лет: начались съемки двадцать первого сезона «Закона и порядка»
До премьеры буквально пара месяцев.
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10 декабря 2021 15:49
Объявлена дата премьеры двадцать первого сезона «Закона и порядка»
Новые серии процедурной драмы выйдут уже в феврале следующего года.
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15 ноября 2021 16:37
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