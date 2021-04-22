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Назвать Лос-Анджелес спокойным местом сложно, особенно для инкассаторов. В городе постоянно совершаются нападения на их машины, а недавнее даже обернулось гибелью двух охранников и случайных прохожих. В одну из таких инкассаторских компаний устраивается новый работник — суровый британец с отличными рекомендациями. Он с трудом сдает нормативы по стрельбе и вождению, получает от напарника кличку-позывной Эйч и держится от остальных коллег отстраненно. Его легенда могла бы продержаться…