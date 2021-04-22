Назвать Лос-Анджелес спокойным местом сложно, особенно для инкассаторов. В городе постоянно совершаются нападения на их машины, а недавнее даже обернулось гибелью двух охранников и случайных прохожих. В одну из таких инкассаторских компаний устраивается новый работник — суровый британец с отличными рекомендациями. Он с трудом сдает нормативы по стрельбе и вождению, получает от напарника кличку-позывной Эйч и держится от остальных коллег отстраненно. Его легенда могла бы продержаться…
Это кино!
Я обожаю Гая и его фильмы😻
Почитали отзывы, посмотрели актеров и пошли... Жаль потраченного времени.
Главную роль в ленте исполнил Джейсон Стэтхэм. Он элегантен, спокоен, уравновешен, любая проблема ему нипочем. От него так и веет: «спокуха, ребята, я все решу», мужик все разрулит, человек слова, человек дела. Мне нравится, как фильмы Гая Ричи раскрывают, открывают и показывают нам совершенно другого Стэтхэма. Джейсон молодец, я вновь в восхищении.
Также, хочу отметить и потрясающего актера Скотта Иствуда. В новинке он предстал в совершенно другой роли, в совершенно другом образе. За это огромное спасибо Ричи. Он показал Скотта с другой стороны, таким, каким мы не видели его раньше. И справился со своей ролью просто идеально. Роль для него однозначно.
Идеальный подбор актеров, идеальная проработка сюжета, четкие детали, съемка, развязка – все на высшем уровне. Все идеально. Музыка потрясающая, атмосферная, интригующая, будоражащая, напряженная, для своего момента в фильме она своя и идеально подчеркивает ту или иную сцену. Придраться просто не к чему.
Я в восхищении и от того, что новинка о мести разделена на части, при этом у каждой свое название, каждая часть показана с разных сторон сюжета, поэтому если что-то упустили в какой-либо, не переживайте, следующая придет на помощь.
Ни в коем случае не спешите с выводами, классно, когда почти полфильма думаешь на одного человека, что именно он крыса, а ей оказывается совершенно другой человек. Поэтому не все так предсказуемо как может показаться вначале. Да, некоторые моменты фильма немного угадываешь, но при этом сюжет ни капельки не теряет своей изюминки.
Всем очень советую как можно скорее насладиться новинкой от несравненного Гая Ричи, ну, а у меня плюс один любимый фильм в копилке. Приятного просмотра!
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