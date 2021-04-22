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Гнев человеческий Гнев человеческий
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Wrath of Man Гнев человеческий 2021 / Великобритания
8.4 Оцените
96 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Гнев человеческий»

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Назвать Лос-Анджелес спокойным местом сложно, особенно для инкассаторов. В городе постоянно совершаются нападения на их машины, а недавнее даже обернулось гибелью двух охранников и случайных прохожих. В одну из таких инкассаторских компаний устраивается новый работник — суровый британец с отличными рекомендациями. Он с трудом сдает нормативы по стрельбе и вождению, получает от напарника кличку-позывной Эйч и держится от остальных коллег отстраненно. Его легенда могла бы продержаться…

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frensis.spenser 22 апреля 2021, 16:46
Оценка
Ходила в кино со своим парнем. Мне очень понравилось) Актерский состав - сплошь красавчики) Стэтхэм, Иствуд, Харнетт, все очень крутые, у каждого свой стил. Именно Иствуд для меня в этой роли совсем по-другому открылся, обычно у него были роли помягче). Сюжет интересный, я бы назвала его криминальным триллером с хорошей долей экшена. События показываются и от плохишей и от главного героя. Сразу начинается с действий, без долгих прелюдий. Я ставлю фильму 9 из 10)
22 апреля 2021, 16:46 Ответить
Pavel.Rashchupkin 22 апреля 2021, 20:26
Оценка
Отличный фильм!!! Бодрый боевик,без соплей.Актерский состав отличный,музыка в тему,мощный саундтрек.Мощный,мужской фильм,захотелось в тир сходить пострелять,10 в полной загрузке пробежать и по макиваре поработать(уширо маваши пробить).Идите в кинотеатр,кино превосходное!
22 апреля 2021, 20:26 Ответить
Лев 22 апреля 2021, 23:39
Фильм огонь.
22 апреля 2021, 23:39 Ответить
Маргарита Маслова 23 апреля 2021, 10:35
Кайф!
23 апреля 2021, 10:35 Ответить
Станислав Ян 23 апреля 2021, 12:12
Оценка
Мы привыкли ждать от Гая легкие, веселые криминальные эпосы. "Гнев человеческий" - это нечто другое. Суровое, болезненное кино. 10-ка!
23 апреля 2021, 12:12 Ответить
Иван Отлично 23 апреля 2021, 13:51
Оценка
Фильм топ,стоит посмотреть,советую!
23 апреля 2021, 13:51 Ответить
Вадим Кихно 23 апреля 2021, 19:48
Оценка
О фильме "Гнев человеческий" много что можно сказать. Режиссер и оператор на высоте, экшена тоже хватает. Актерский состав подобран отлично, все на своих местах. После просмотра появилось устойчивое желание посмотреть и другие фильмы Ричи, я пока смотрел только Шерлока и Большой куш из них, поэтому скоро возьмусь наверстывать упущенное, знаю что у него еще есть много крутых картин. Я думаю это отличный комплимент и режиссеру, что после просмотра хочется смотреть его фильмы еще и еще.
23 апреля 2021, 19:48 Ответить
Олег Мельников 23 апреля 2021, 21:42
Кагда будет в Щёкино
23 апреля 2021, 21:42 Ответить
sweetlieei 24 апреля 2021, 01:45
Посмотрела фильм на одном дыхание. Спасибо актерам и сьемочной команде за прекрасный фильм. Все идеально от заставки до титров)
24 апреля 2021, 01:45 Ответить
zuhraokuncaeva887 24 апреля 2021, 21:07
На этот фильм сходили вчера. Очень понравился фильм мне а муж говорил что какой то он страный и маленький фильм
24 апреля 2021, 21:07 Ответить
sirkin.82 25 апреля 2021, 07:13
Режиссер Гая Ричи тут без коментариев
25 апреля 2021, 07:13 Ответить
buck1n.ewan 25 апреля 2021, 16:29
Оценка
Посмотрел сегодня Гнев человеческий. Фильм получился отличным, как и все другие у Ричи. После Джентльменов для меня этот режиссер вышел на новый уровень. Остроумные диалоги, стильные персонажи, линия каждого хорошо продумана и сразу ясна, много экшен-сцен. Харнет здесь не классический из ромкомов нулевых, я даже не сразу его узнал). Фильм к просмотру рекомендую)
25 апреля 2021, 16:29 Ответить
Екатерина Жигунова 26 апреля 2021, 16:53
Очень интересный фильм))) советуем 👍👍👍
26 апреля 2021, 16:53 Ответить
Ксения 27 апреля 2021, 01:18
Отличный фильм! Держит в напряжении. Пазл складывается ближе к концу. Давно не было таких классных фильмов. Получила удовольствие
27 апреля 2021, 01:18 Ответить
89604432416 27 апреля 2021, 07:41
Оценка
Ну наконец-то нормальный фильм, мне понравился, хотя боевики не очень люблю.
27 апреля 2021, 07:41 Ответить
solova2981 27 апреля 2021, 09:32
Оценка
Я смотрел Инкассатор 2004 года- фильм по которому снял Гай Ричи. Скажу , что гнев интересней и сюжет закручен!!! Гай Стюрдавич как всегда на высоте!!!!Трейлер лучше не смотреть. Драк тут не много, но снято динамично.Концовка-огонь!!!Советую однозначно идти!!! Лысый как всегда брутален и подходит для роли гневливого человека!!!!
27 апреля 2021, 09:32 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 27 апреля 2021, 10:16
Оценка
мужик устроился инкассатором и его три раза грабили за три месяца. это он такой везучий или у них что тоне так в америке?
27 апреля 2021, 10:16 Ответить
Александр Шибанов 28 апреля 2021, 18:59
Оценка
Фильм естественно понравился. Один недостаток: "Месяц спустя" - "Пять месяцев спустя" - "Год назад" ... ну типа того. Сложновато разобраться было ...
28 апреля 2021, 18:59 Ответить
User 28 апреля 2021, 23:16
Супер крутой фильм) как и большенство от Гай Ричи) всем советую не пожалеете !!
28 апреля 2021, 23:16 Ответить
User 29 апреля 2021, 13:22
Оценка
Любители боевиков оценят 😉
29 апреля 2021, 13:22 Ответить
goxi 30 апреля 2021, 00:16
Оценка
Фильм на Тройку самый слабый у Гая Риччи....Зачем главному злодею надо было ехать с бабками к себе на съёмную квартиру? Виски выпить?В ларьке не мог купить?
30 апреля 2021, 00:16 Ответить
Наталия Петряшова 1 мая 2021, 21:39
Фильм-🔥🔥🔥
1 мая 2021, 21:39 Ответить
диана кучерова 3 мая 2021, 10:48
Без сомнения фильм неплохой,, но при попадании пули в плечо с защитой из керамзита человека снесло бы, а там несколько и он как железный человек стоит на месте. Отсутсвует конечно и связь между тем как герой нашел последнего человека(одного из грабителей)
3 мая 2021, 10:48 Ответить
диана кучерова 3 мая 2021, 11:01
Да кстати броне пластины из арамида никто в мире повторить не смог,
3 мая 2021, 11:01 Ответить
liss.n.s.s.88 3 мая 2021, 14:05
Оценка
Это не Данила Козловский с его Чернобылем позорным и накрутками оценок.
Это кино!
3 мая 2021, 14:05 Ответить
Ксения Ланская 5 мая 2021, 16:21
Я разочарована. Трелер и анотация не соответствуют тому , что показано в картине,в фильме приобладают жестокость и насилие. Такое ощущение, что этот боевик снимал какой-то маньяк. Не советую никому не смотреть этот фильм.
5 мая 2021, 16:21 Ответить
Drew 8 мая 2021, 14:33
Оценка
Отличный триллер с элементами боевика, интересный сюжет и экшна хватает 👍🏼
8 мая 2021, 14:33 Ответить
Леха 9 мая 2021, 15:03
Оценка
Грузноватый боевик с попыткой не очень нужного раскрытия второстепенных злодеев и пердячно-пафосным нолановским саудтреком при этом без нолановской драматургии. В этом и основная проблема, что история не соответствует амбициям с которыми режиссер пытается ее рассказать. Она все равно остается плоской и банальной несмотря на усилия по приданию ей объема.
9 мая 2021, 15:03 Ответить
olechka2930 10 мая 2021, 08:38
Фильм хороший!!! Смотреть можно))) без соплей и слёз))
10 мая 2021, 08:38 Ответить
dotaspb87 11 мая 2021, 16:29
Оценка
Одна из самых слабых работ гая ричи. Люди которые пишут, чтт гнев топ, скорее всего незнакомы с другими картинами гая ричи. Обычный боевик,без изюминки, не оставляющий послевкусие. На раз посмотреть можно. Но восхищатся такими картинами глупо. Ожидал более интересный фильм
11 мая 2021, 16:29 Ответить
Comon 14 мая 2021, 02:59
Оценка
Как обычно, крышеснос, печальный только весьма
14 мая 2021, 02:59 Ответить
Vlad Serhiychuk 15 мая 2021, 22:47
Сподобався фільм. Відпочив.
15 мая 2021, 22:47 Ответить
Джейн Доу 19 мая 2021, 15:11
Фильм крут, только с просмотра. Впечатления только положительные... актерский состав, исполнение, муз сопровождение, все на высшем уровне, талантливо одним словом. Ричи просто молодец, лучший режиссер нашего времени, как не фильм так шедевр. К просмотру обязательно!!:)
19 мая 2021, 15:11 Ответить
Джейн Доу 19 мая 2021, 15:12
в ответ на сообщение dotaspb87 от 11 мая 2021, 16:29
Тебе виднее, кинокритик великий:)
19 мая 2021, 15:12 Ответить
Джейн Доу 19 мая 2021, 15:13
в ответ на сообщение Ксения Ланская от 5 мая 2021, 16:21
Милая барышня, Вы бы на мультфильмы ходили и не писали ахинею.
19 мая 2021, 15:13 Ответить
Кристина Д 25 мая 2021, 10:34
Оценка
Не понимаю хвалебных отзывов! Да-состав актеров хорош, сюжет не плох, но не продуман до конца с тысячей несостыковок и недоработок. Но.... самая жесть - это озвучка! Редко такое бывает, но в этот раз хотелось встать и уйти с середины фильма!
25 мая 2021, 10:34 Ответить
Аир Вест 28 мая 2021, 22:33
Оценка
Супер,огонь,восторг,фильм,актеры на высоте.
Я обожаю Гая и его фильмы😻
28 мая 2021, 22:33 Ответить
Goldbes 12 июня 2021, 23:15
Худший фильм Ричи.
Почитали отзывы, посмотрели актеров и пошли... Жаль потраченного времени.
12 июня 2021, 23:15 Ответить
SiDi201296 13 июня 2021, 17:27
Оценка
Тот случай, когда ты с первых минут просмотра понимаешь, что впереди тебя ждет офигенный фильм. Снова Гай Ричи постарался. Снова Гай Ричи молодец. Снова прямое попадание в десятку. Начиная с заставки, заканчивая финальными титрами, новинка изумительная, динамичная, интересная. Каждую минуту что-то происходит, каждую минуту какая-то движуха, какие-то мутки… ну как тут отвлекаться?

Главную роль в ленте исполнил Джейсон Стэтхэм. Он элегантен, спокоен, уравновешен, любая проблема ему нипочем. От него так и веет: «спокуха, ребята, я все решу», мужик все разрулит, человек слова, человек дела. Мне нравится, как фильмы Гая Ричи раскрывают, открывают и показывают нам совершенно другого Стэтхэма. Джейсон молодец, я вновь в восхищении.

Также, хочу отметить и потрясающего актера Скотта Иствуда. В новинке он предстал в совершенно другой роли, в совершенно другом образе. За это огромное спасибо Ричи. Он показал Скотта с другой стороны, таким, каким мы не видели его раньше. И справился со своей ролью просто идеально. Роль для него однозначно.

Идеальный подбор актеров, идеальная проработка сюжета, четкие детали, съемка, развязка – все на высшем уровне. Все идеально. Музыка потрясающая, атмосферная, интригующая, будоражащая, напряженная, для своего момента в фильме она своя и идеально подчеркивает ту или иную сцену. Придраться просто не к чему.
Я в восхищении и от того, что новинка о мести разделена на части, при этом у каждой свое название, каждая часть показана с разных сторон сюжета, поэтому если что-то упустили в какой-либо, не переживайте, следующая придет на помощь.

Ни в коем случае не спешите с выводами, классно, когда почти полфильма думаешь на одного человека, что именно он крыса, а ей оказывается совершенно другой человек. Поэтому не все так предсказуемо как может показаться вначале. Да, некоторые моменты фильма немного угадываешь, но при этом сюжет ни капельки не теряет своей изюминки.

Всем очень советую как можно скорее насладиться новинкой от несравненного Гая Ричи, ну, а у меня плюс один любимый фильм в копилке. Приятного просмотра!
13 июня 2021, 17:27 Ответить
Владимир Московский 12 июля 2021, 14:15
Оценка
Один из лучших фильмов в этом году.Смотрим что нам наснимают далее.
12 июля 2021, 14:15 Ответить
Алексей Алешин 1 августа 2021, 15:48
Оценка
Фильм - фантастика с огромным количеством нестыковок и натянутым на глобус сюжетом. Перестрелки это прям ващее, по челу лупят из автоматического оружия, выпуская обойму за обоймой, а он как новенький, даже не вспотел, поправил мотоциклетный шлем и алга. Детишкам такое смотреть, и тем кто НЕ держал в руках и НЕ стрелял из боевого оружия.
1 августа 2021, 15:48 Ответить
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